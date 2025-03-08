Мнение
08.03.2025, 08:23

Ханс Х. Луйк: Балтийская разведка — кто в команде Трампа стал бы участвовать в кровавом предательстве или безумии?

 
Президент США Дональд Трамп со своим ближайним соратником Илоном Маском
Президент США Дональд Трамп со своим ближайним соратником Илоном Маском
ФОТО: Kevin Lamarque | REUTERS

Что дает нам смелость задать самый важный для судьбы мира вопрос: неужели Белый дом захвачен мерзавцами? О балтийской разведке мы ничего не знаем, упражняемся в бесстыдном самовосхвалении американцев.

Нас побуждает к этому современная, бесстыдная самооценка! Delfi красиво предсказал, что Трамп сделает Зеленского козлом отпущения, когда его быстрый договор с Путиным провалится.

“С неслыханной прозорливостью“ Delfi предупредил, что Америка помешает Украине (а также странам Балтии) использовать свои спутники для нацеливания по российской территории. Украинские (а также балтийские) HIMARS молчат. Гениально предрек Delfi, что Трамп оставит арабов Газы и Украину наедине с их страданиями, если его мирный план будет отклонен. Снова в точку.

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