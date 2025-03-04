Бабченко о ссоре президентов США и Украины: Зеленский поднял себе рейтинг, послал Трампа и потерял военную помощь

Трамп еще до инаугурации, даже еще до выборов, миллион раз прямым текстом озвучил свою стратегию по прекращению войны - двум сторонам делается предложение, если одна сторона отказывается, то она получает санкции и давление, а противоположная - преференции и помощь. Черт побери, вам же прямым текстом это все было сказано!

А, вот, США нам все равно ничего не давали, зачем нам эта сделка без гарантий безопасности, он все равно остановил бы оружие - и прочий бред уровня детского сада, которым забита сейчас вся лента.

В понимании Трампа Зеленский не просто отказался от переговоров - он еще нанес и личную обиду. Путин же, в понимании Трампа, к переговорам готов и открыт, и ждет, чем закончится разговор с Украиной.

Теперь, наконец, понятно?

Украина критически зависит от трех позиций, которые предоставляют США: ПРО, Старлинк, антироссийские санкции. Не знаю, будет ли отключение Старлинка - он все-таки завязан на Польшу, тут международные суды и все такое - но распоряжение проверить возможность остановки передачи Patriot, HIMARS, ATACMS и снарядов Трамп уже отдал.

И если Стармер и Макрон не смогут выступить посредниками между Зеленским и Трампом - посредники между посредником! - нагородили целую дипломатическую гору, профессионалы высочайшего уровня - и вернуть Зеленского за стол переговоров с Трампом, который хочет усадить его за стол переговоров с Путиным, - то поставки будут прекращены однозначно.

И когда произойдет очередной Охматдет, а он в таком случае произойдет гарантированно, это вопрос только времени, это будет прямым следствием вашего наивеличайшего посылания американского султана по курсу российского военного корабля, всенационального празднования, восьмедсятипроцентного рейтинга и фестиваля очень смешных мемасиков. Не обижайтесь тогда. Не на кого.

Ну, про удары дальнобойным или кассетным оружием по нефтебазам, аэродромам, корейцам в Курской области и местам скопления войск для подготовки удара тоже можно забыть. Это теперь можно делать только украинскими дронами.

Любое послабление любого сектора санкций со стороны США автоматически делает бессмысленным продолжение санкций этого сектора со стороны Европы.