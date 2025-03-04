Бабченко о ссоре президентов США и Украины: Зеленский поднял себе рейтинг, послал Трампа и потерял военную помощь
В Овальном кабинете произошла если и не катастрофа - шансы, время и ресурсы исправить ситуацию еще есть, вопрос теперь только желания и возможностей Европы, - то провал очень большого масштаба, пишет журналист Аркадий Бабченко.
Трамп еще до инаугурации, даже еще до выборов, миллион раз прямым текстом озвучил свою стратегию по прекращению войны - двум сторонам делается предложение, если одна сторона отказывается, то она получает санкции и давление, а противоположная - преференции и помощь. Черт побери, вам же прямым текстом это все было сказано!
А, вот, США нам все равно ничего не давали, зачем нам эта сделка без гарантий безопасности, он все равно остановил бы оружие - и прочий бред уровня детского сада, которым забита сейчас вся лента.
В понимании Трампа Зеленский не просто отказался от переговоров - он еще нанес и личную обиду. Путин же, в понимании Трампа, к переговорам готов и открыт, и ждет, чем закончится разговор с Украиной.
Теперь, наконец, понятно?
Украина критически зависит от трех позиций, которые предоставляют США: ПРО, Старлинк, антироссийские санкции. Не знаю, будет ли отключение Старлинка - он все-таки завязан на Польшу, тут международные суды и все такое - но распоряжение проверить возможность остановки передачи Patriot, HIMARS, ATACMS и снарядов Трамп уже отдал.
И если Стармер и Макрон не смогут выступить посредниками между Зеленским и Трампом - посредники между посредником! - нагородили целую дипломатическую гору, профессионалы высочайшего уровня - и вернуть Зеленского за стол переговоров с Трампом, который хочет усадить его за стол переговоров с Путиным, - то поставки будут прекращены однозначно.
И когда произойдет очередной Охматдет, а он в таком случае произойдет гарантированно, это вопрос только времени, это будет прямым следствием вашего наивеличайшего посылания американского султана по курсу российского военного корабля, всенационального празднования, восьмедсятипроцентного рейтинга и фестиваля очень смешных мемасиков. Не обижайтесь тогда. Не на кого.
Ну, про удары дальнобойным или кассетным оружием по нефтебазам, аэродромам, корейцам в Курской области и местам скопления войск для подготовки удара тоже можно забыть. Это теперь можно делать только украинскими дронами.
Любое послабление любого сектора санкций со стороны США автоматически делает бессмысленным продолжение санкций этого сектора со стороны Европы.
С дронами, слава богу, все в порядке, тут Украина, наверное, первая в мире, и этого сектора произошедшее практически не коснется - а вот в Курской области ВСУ держится в значительной степени из-за невозможности сосредоточить кулак для удара - всех корейцев, которые собираются группками больше пяти, тут же разносили "Хаймарсами“ в щепки. Про это, видимо, тоже можно забыть.
Но самое главное. Санкции против России. Вот тут произошел главный провал. Трамп теперь обижен лично. Он считает, что ему нанесено личное оскорбление. И он теперь будет не просто придерживаться той стратегии, которой и обещал - а еще и мстить лично. А, значит, давать Путину те преференции, которые изначально не собирался.
Мне сложно предположить, какие санкции он ослабит и снимет, и какие вообще в принципе может ослабить и снять, многое зависит от Конгресса. Но суть в том, что любое послабление любого сектора санкций со стороны США автоматически делает бессмысленным продолжение санкций этого сектора со стороны Европы.
Резюме.
Способна ли Европа заменить США? В вопросе поставок оружия - точно нет. Его сейчас уже просто нет. Эстония, например, передала почти всю свою артиллерию. Да, новая заказана, но это требует времени. А те, у кого оружие осталось - теперь готовятся к войне сами.
Способна ли Европа заменить США деньгами? Теоретически, да. Но вопрос - на какой промежуток времени и какое оружие на эти деньги закупать? Потому что американское, опять же, для передачи Украине, очевидно, отпадает.
О том, что Зеленский готов вернуться к подписанию этой сделки - заявил уже и сам Зеленский.
Ну и последние тренды на изоляционизм и решение собственных проблем тоже со счетов не стоит скидывать.
Что дальше? Я думаю, Зеленского будут заставлять вернуться за стол переговоров с Трампом. Европа и будет. Рютте об этом заявил уже напрямую, Стармер уже звонил Трампу, Макрон также готов выступить посредником. О том, что Зеленский готов вернуться к подписанию этой сделки - заявил уже и сам Зеленский.
И я с удовольствием жду ваших мемасиков, если через полгода Наивеличайший Владимир Александрович будет извиняться и каяться. И предъявлю вам ваши про меня. Память у меня хорошая. И я сейчас страшно зол.
И последнее. Каждая последующая сделка для Украины - хуже предыдущей. Оманские хуже Минских, Стамбульские хуже Оманских, Трамповские хуже Стамбульских, Трамповские 2 будут хуже Трамповских 1, Путинские будут хуже Трамповских 2.
На этом доклад закончил, тему закрываю - тот дичайший инфантильный детский сад, в который сейчас превратилось инфополе Украины, где „Эта сделка нужна Трампу больше чем нам!“ - читать уже совершенно невозможно.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!