06.03.2025, 19:31
Война без галстуков: как уместно одеваться лидеру страны, защищающейся от агрессии?
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Встреча Владимира Зеленского в последний день зимы 2025 года в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом окончилась настоящим дипломатическим скандалом. И часть претензий американской стороны оказалась связана со внешним видом украинского лидера.
Претензии начались уже когда Трамп приветствовал Зеленского у входа в Белый дом комментарием: „А он сегодня принарядился!“ (в оригинале - He is all dressed up today!). На президенте Украины был его ставший привычным в последние три года наряд: черная толстовка в милитари-стиле с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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