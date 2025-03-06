Война без галстуков: как уместно одеваться лидеру страны, защищающейся от агрессии?

Претензии начались уже когда Трамп приветствовал Зеленского у входа в Белый дом комментарием: „А он сегодня принарядился!“ (в оригинале - He is all dressed up today!). На президенте Украины был его ставший привычным в последние три года наряд: черная толстовка в милитари-стиле с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Овальном кабинете тему внешнего вида Зеленского поднял еще раз известный и сторонник Трампа Брайан Гленн, спросивший, Зеленского почему тот не носит костюм и есть ли у него вообще этот предмет одежды. Президент Украины ответил, что наденет костюм, когда кончится война и не сдержался от того, чтобы поддеть журналиста: „Возможно, надену какой-то вроде вашего. Может, даже что-то получше, не знаю. Посмотрим. Может, что-то подешевле“.