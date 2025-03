Война без галстуков: как уместно одеваться лидеру страны, защищающейся от агрессии?

Претензии начались уже когда Трамп приветствовал Зеленского у входа в Белый дом комментарием: „А он сегодня принарядился!“ (в оригинале - He is all dressed up today!). На президенте Украины был его ставший привычным в последние три года наряд: черная толстовка в милитари-стиле с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ).