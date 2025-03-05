Житель Эстонии захотел продать кровать на Facebook, но лишился 22 000 евро

В полицию обратился 56-летний житель Тартумаа, который продавал кровать на Facebook Marketplace. С ним связался покупатель, который хотел забрать товар через DPD. Мужчину попросили предоставить свои данные, а замет на его телефон пришло уведомление с просьбой ввести PIN1 и PIN2 своего Smart-ID.