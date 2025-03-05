05.03.2025, 12:35
Житель Эстонии захотел продать кровать на Facebook, но лишился 22 000 евро
ФОТО: Tim Gouw, Pexels
В Департамент полиции и погранохраны Эстонии поступило сообщение о случае мошенничества на торговой площадке Facebook.
В полицию обратился 56-летний житель Тартумаа, который продавал кровать на Facebook Marketplace. С ним связался покупатель, который хотел забрать товар через DPD. Мужчину попросили предоставить свои данные, а замет на его телефон пришло уведомление с просьбой ввести PIN1 и PIN2 своего Smart-ID.
После этого мужчина обнаружил, что деньги с его личного банковского счета были переведены на счет незнакомого человека. Деньги с банковского счета принадлежащей ему фирмы также исчезли.
Общий ущерб от мошенничества составил 22 000 евро.