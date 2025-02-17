Будьте внимательны! Мошенники распространяют сообщения от имени Департамента транспорта
Департамента транспорта предупреждает жителей Эстонии о мошеннических сообщениях, которые распространяются среди населения. В этих сообщениях людей просят заполнить медицинскую декларацию.
Сегодня стало известно, что в Департамент транспорта обратились люди, получившие письма, в которых утверждается, что их медицинская справка больше не действительна. Однако эти сообщения являются мошенническими и не имеют отношения к Департаменту.
„Департамент транспорта не отправляет информацию о медицинских справках через SMS. Оповещения приходят исключительно по электронной почте“, – объяснил руководитель отдела по вопросам водительских прав Департамента транспорта Аве Смирнов.
Проверить действительность медицинской справки можно на сайте электронных услуг Департамента транспорта или через Портал здоровья. „Настоятельно просим не открывать ссылки, содержащиеся в мошеннических сообщениях“ - призывает Департамент транспорта.