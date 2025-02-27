Клин клином вышибают – как „ИИ-бабушка“ борется с финансовыми мошенниками
Борьба с финансовыми мошенниками кажется бесконечной, поскольку с огромной скоростью появляются новые и более сложные для обнаружения схемы выманивания денег. Инструменты перевода на основе искусственного интеллекта помогают мошенникам создавать все более правдоподобные и грамматически правильные письма на эстонском языке. Но насколько же активно возможности искусственного интеллекта используются для борьбы с мошенниками? Пока что самый успешный пример – созданная британским мобильным оператором O2 „ИИ-бабушка“, задача которой – тратить время мошенников, общаясь с ними.
Чат-бот на базе искусственного интеллекта, названный Daisy, был разработан компанией Virgin Media O2 с предельно простою целью – попросту занимать время мошенников. „Человек должен спать и отдыхать, но этот робот работает 24/7, и принцип его действия очень прост. Пока мошенник тратит время на разговор с ним, он не может совершать звонки реальным людям с целью обмана. Кроме того, у ИИ есть еще одно преимущество – он просто доводит мошенников до отчаяния, потому что они все равно не получают от него денег. Всегда есть небольшая надежда, что, если мошеннику постоянно не будет вести, он в конце концов бросит свое дело“, - пояснил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.
ИИ-бабушка играет роль пожилой женщины, потому что людей именно этой возрастной группы мошенники чаще всего выбирают в качестве жертв. Искусственный интеллект умеет убедительно изображать растерянную собеседницу, которая постоянно задает уточняющие вопросы, путается в словах и просто тянет время. Daisy может долго рассказывать о своей жизни, говорить о своем увлечении вязанием и сообщать мошенникам разные ложные сведения. В некоторых случаях ей удавалось держать мошенников на линии до 40 минут.
„К счастью или к сожалению, пока что ИИ не способен столь убедительно общаться на эстонском языке, но языковые модели искусственного интеллекта развиваются быстро, и вскоре это может стать реально возможным. Уже сегодня можно создать, например, видео, в котором вместо вас будет говорить фигура с лицом и голосом Дональда Трампа. Киберпреступники такие технологии уже используют“, - отметил Ткаченко.
Почему же тогда в области кибербезопасности искусственный интеллект не используется шире? По словам Ткаченко, в этой сфере ИИ-системы уже давно и активно используются, просто это происходит в основном „за кулисами“. „Например, Налогово-таможенный департамент Эстонии применяет технологии машинного обучения для выявления налоговых махинаций и подозрительных схем отмывания денег. Во множестве банков ИИ помогает анализировать поведение клиентов и подает сигналы, если обнаруживает отклонения, которые могут свидетельствовать, например, о взломе счета или о краже банковской карты“, - пояснил Ткаченко.
Он добавил, что ИИ также помогает банкам распознавать мошеннические письма, а с помощью специальных программ банковских сотрудников регулярно обучают различать такие письма и сообщать о них: „Применение ИИ в банках уже достаточно широко распространено – от анализа кредитных и финансовых рисков до оптимизации ежедневных рабочих процессов. Кроме виртуального консультанта Adele на нашем сайте, который помогает клиентам находить ответы на вопросы, у нас также есть внутренние чат-боты, помощники в вопросах ИТ, персонала и других важных областях“.