Клин клином вышибают – как „ИИ-бабушка“ борется с финансовыми мошенниками

Чат-бот на базе искусственного интеллекта, названный Daisy, был разработан компанией Virgin Media O2 с предельно простою целью – попросту занимать время мошенников. „Человек должен спать и отдыхать, но этот робот работает 24/7, и принцип его действия очень прост. Пока мошенник тратит время на разговор с ним, он не может совершать звонки реальным людям с целью обмана. Кроме того, у ИИ есть еще одно преимущество – он просто доводит мошенников до отчаяния, потому что они все равно не получают от него денег. Всегда есть небольшая надежда, что, если мошеннику постоянно не будет вести, он в конце концов бросит свое дело“, - пояснил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.

ИИ-бабушка играет роль пожилой женщины, потому что людей именно этой возрастной группы мошенники чаще всего выбирают в качестве жертв. Искусственный интеллект умеет убедительно изображать растерянную собеседницу, которая постоянно задает уточняющие вопросы, путается в словах и просто тянет время. Daisy может долго рассказывать о своей жизни, говорить о своем увлечении вязанием и сообщать мошенникам разные ложные сведения. В некоторых случаях ей удавалось держать мошенников на линии до 40 минут.

„К счастью или к сожалению, пока что ИИ не способен столь убедительно общаться на эстонском языке, но языковые модели искусственного интеллекта развиваются быстро, и вскоре это может стать реально возможным. Уже сегодня можно создать, например, видео, в котором вместо вас будет говорить фигура с лицом и голосом Дональда Трампа. Киберпреступники такие технологии уже используют“, - отметил Ткаченко.