„Я ему доверяла, он был моим тренером“. Жительница Таллинна потеряла 21 000 евро на сомнительной схеме. Полиция дело не завела

Имена участников этой истории изменены, но настоящие имена и скриншоты с банковских выписок и личной переписки у автора этого материала имеются.

Два года назад жительница Таллинна Арина (24), работающая медицинской сестрой в одной из больниц, решила серьезно заняться спортом и нашла для себя вариант персонального тренера по фитнесу молодого человека по имени Эдуард. Все шло неплохо, девушка тренировалась сначала контактно, затем онлайн, а с Эдуардом они со временем стали добрыми приятелями.

И вот однажды он предложил ей „работающую легальную бизнес-схему“ и хороший заработок. К этому времени они были знакомы уже два года, по словам Арины, стали почти друзьями. Поэтому Эдуарду она доверяла. Что и сыграло против нее.

„В ответ на мои сомнения в легальности и безопасности этого, он сказал, что заработок был проверен годами и что он сам лично этим занимался. Мне переслали письмо от его „босса“, в котором подробно описывался процесс. Сам Эдуард уверял меня в том, что это никакой не скам, что владелец этой „фирмы“ ездит на машине за 300000 и мы просто являемся представителями его бизнеса“, -- рассказывает Арина.

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