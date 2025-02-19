„Я ему доверяла, он был моим тренером“. Жительница Таллинна потеряла 21 000 евро на сомнительной схеме. Полиция дело не завела
Схемы выманивания денег становятся все изощреннее, а люди на фоне повышающихся цен и новых налогов - все беднее. Как ни странно, именно те, кто зарабатывает немного, попадают в лапы мошенников. Потому что когда ты едва сводишь концы с концами, сладкие обещания „делать по 3 000 в день“ затмевают разум и толкают на участие в рискованных операциях.
Имена участников этой истории изменены, но настоящие имена и скриншоты с банковских выписок и личной переписки у автора этого материала имеются.
Два года назад жительница Таллинна Арина (24), работающая медицинской сестрой в одной из больниц, решила серьезно заняться спортом и нашла для себя вариант персонального тренера по фитнесу молодого человека по имени Эдуард. Все шло неплохо, девушка тренировалась сначала контактно, затем онлайн, а с Эдуардом они со временем стали добрыми приятелями.
И вот однажды он предложил ей „работающую легальную бизнес-схему“ и хороший заработок. К этому времени они были знакомы уже два года, по словам Арины, стали почти друзьями. Поэтому Эдуарду она доверяла. Что и сыграло против нее.