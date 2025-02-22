Голос обмана. Как не стать жертвой новых мошеннических схем?

Похожая история произошла с Людмилой Анатольевной (83). Но, к сожалению, пожилой женщине „легким испугом“ отделаться не удалось. В этом случае мошенники сумели воспользоваться доверием бабушки и её привязанностью к внучке.

„Если бы звонок не прервался, я, не раздумывая, сделала бы все, что от меня потребуют, так как была в состоянии шока“, – уверена Ольга.

В панике женщина набрала номер дочери и сразу же дозвонилась. Дочь была в полном порядке. Осознание того, что это – хладнокровный и расчетливый обман, к Ольге пришло не сразу. Мошенники сыграли на самом болезненном – материнском страхе за ребенка.

Женщина добавляет: „Вы не представляете, какой ужас я ощутила! Сердце замерло, ноги стали ватными, я думала, что сейчас потеряю сознание“.

„Голос был до боли знаком – это был голос моей дочери. Она звала меня, говорила, что попала под машину, находится в больнице, и ей очень нужна моя помощь“, – взволнованно вспоминает Ольга.

Другой случай – куда более эмоционально тяжелый. Наша читательница Ольга (38), ответив на звонок, услышала в трубке плач ребенка.

После звонка Татьяна решила перестраховаться и позвонила напрямую в Omniva. Оказалось, что никаких писем ей не отправляли.

„Я заметила, что государственные службы и так располагают всей необходимой информацией, включая мой адрес. Однако собеседник уверенно настаивал, что в данном случае он почему-то не указан“, – говорит женщина.

Татьяне (40) из Таллинна позвонил мужчина, представился сотрудником Omniva и сообщил, что для нее есть важное письмо от государственной службы. Название ведомства он не сообщил, но настойчиво просил назвать адрес, чтобы перенаправить курьера.

В нашу редакцию поступили сразу три тревожные истории. Двум нашим читательницам удалось избежать финансовых потерь, но пережитый страх еще долго будет напоминать о себе. А третья история завершилась печально – человек лишился 5000 евро.

По ее словам, активно используют разные схемы: „В последнее время в ходу звонки о заказных письмах, для получения которых необходимо идентифицировать себя, вводя личные данные и пароли. Также звонки из „банков“, от „операторов связи“ и Omniva. В последние дни также растет количество звонков от „Налогово-таможенного департамента“. Также в последнее время распространяются мошеннические звонки и письма от Telia, Enefit и Кассы по безработице“.

„Если обычно мы фиксируем 10–15 таких сообщений, то сейчас их уже 20–25 в день“, – отмечает Пеэтрис.

Руководитель следственной группы по борьбе с мошенничеством и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Нина Пеэтрис подтверждает, что в последние дни количество жалоб на звонки мошенников резко возросло.

Эти случаи – яркие примеры того, как мошенники используют психологическое давление, чтобы манипулировать доверчивыми людьми и играть на их чувствах. Пожилым людям такие звонки, особенно когда речь идет о родных, кажутся вполне реальными. Преступники обычно хорошо подготовлены: они могут заранее изучить информацию о жертве, чтобы их голос звучал как можно более убедительно.

Однако спустя некоторое время бабушке позвонила настоящая внучка – с которой на самом деле, конечно, было все в порядке.

Бабушка, не раздумывая, решила помочь. Её любовь и желание защитить родного человека в этот момент стали для неё главными. Женщина решила, что нужно действовать быстро, чтобы спасти внучку, и без колебаний согласилась передать деньги.

„Женечка так плакала, говорила, что попала в аварию, где она виновата. Она сказала, что ей срочно нужны 5000 евро, чтобы ее не посадили в тюрьму“, – со слезами на глазах вспоминает Людмила Анатольевна.

Звонок, который пожилая дама приняла за звонок своей внучки, начинался, как и многие другие подобные мошеннические звонки, с незнакомого номера. Голос в трубке, похожий на голос ее внучки, рассказал, что случилась авария.

Как сообщают в полиции, 90% жителей Эстонии хотя бы раз сталкивались с телефонными мошенниками. Нина Пеэтрис поясняет, что у преступников нет полного досье на потенциальных жертв, но если человек активно пользуется соцсетями, злоумышленники могут собрать о нём базовую информацию.

„Они звонят наугад, представляясь, например, сотрудником банка SEB, даже если у вас нет там счёта. Но если вы вступите в разговор, они смогут сделать выводы и в следующий раз назвать уже „нужный“ банк или компанию, –

предупреждает специалист. – При этом важно помнить, что мошенники могут записывать голос жертвы. Это – ещё одна причина не продолжать разговор. Ваш голос могут использовать в мошеннических целях“.

Как себя обезопасить?

Нина Пеэтрис подчёркивает, что главная цель преступников – заполучить личные данные и деньги жертвы.

„Они могут попросить передать им информацию о банковском счёте или даже отправить курьера за наличными, – предупреждает она. – Всегда незамедлительно сообщайте о таких звонках в полицию – так мы сможем оценить степень распространения той или иной схемы, которая сейчас в ходу, и на основе этого выстроить свою превентивную деятельность“.

На вопрос о возможном использовании мошенниками искусственного интеллекта Пеэтрис отвечает: „Пока у нас нет подтверждённых данных о применении ИИ, но мы не исключаем, что какие-то его элементы уже используют“.

Тем не менее, напоминает специалист, на сегодняшний день есть эффективный способ проверить, с кем вы говорите. До сих пор самый надежный способ вывести мошенников на чистую воду во время звонка – это перейти на эстонский язык.