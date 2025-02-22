Голос обмана. Как не стать жертвой новых мошеннических схем?(6)
С началом нового года Эстония столкнулась и с новой волной мошеннических сообщений. Преступники не остаются в стороне от технологического прогресса. Теперь они прибегают к использованию искусственного интеллекта, подделывают голоса, собирают частную информацию и мастерски манипулируют человеческими эмоциями. Звонки с плачущими „родственниками“, поддельные курьеры, схемы с банками – злоумышленники изощряются как умеют. Что нужно знать, чтобы уберечь себя и своих близких от обмана и как не поддаваться панике, выясняла „МК-Эстония“.
В нашу редакцию поступили сразу три тревожные истории. Двум нашим читательницам удалось избежать финансовых потерь, но пережитый страх еще долго будет напоминать о себе. А третья история завершилась печально – человек лишился 5000 евро.
Ведь мошенники становятся все изобретательнее, оттачивают свои схемы, используют современные технологии и психологические уловки, чтобы застать жертву врасплох.
Фальшивый курьер
Татьяне (40) из Таллинна позвонил мужчина, представился сотрудником Omniva и сообщил, что для нее есть важное письмо от государственной службы. Название ведомства он не сообщил, но настойчиво просил назвать адрес, чтобы перенаправить курьера.
„Я заметила, что государственные службы и так располагают всей необходимой информацией, включая мой адрес. Однако собеседник уверенно настаивал, что в данном случае он почему-то не указан“, – говорит женщина.
После звонка Татьяна решила перестраховаться и позвонила напрямую в Omniva. Оказалось, что никаких писем ей не отправляли.
„Зачем мошенникам был нужен мой адрес? Я начала сильно переживать!“ – взволнованно говорит Татьяна.
„Мама, я в беде!“
Другой случай – куда более эмоционально тяжелый. Наша читательница Ольга (38), ответив на звонок, услышала в трубке плач ребенка.
„Голос был до боли знаком – это был голос моей дочери. Она звала меня, говорила, что попала под машину, находится в больнице, и ей очень нужна моя помощь“, – взволнованно вспоминает Ольга.
Женщина добавляет: „Вы не представляете, какой ужас я ощутила! Сердце замерло, ноги стали ватными, я думала, что сейчас потеряю сознание“.
Но тут звонок резко прервался.
В панике женщина набрала номер дочери и сразу же дозвонилась. Дочь была в полном порядке. Осознание того, что это – хладнокровный и расчетливый обман, к Ольге пришло не сразу. Мошенники сыграли на самом болезненном – материнском страхе за ребенка.
„Если бы звонок не прервался, я, не раздумывая, сделала бы все, что от меня потребуют, так как была в состоянии шока“, – уверена Ольга.
„Внучку могут посадить!“
Похожая история произошла с Людмилой Анатольевной (83). Но, к сожалению, пожилой женщине „легким испугом“ отделаться не удалось. В этом случае мошенники сумели воспользоваться доверием бабушки и её привязанностью к внучке.
Звонок, который пожилая дама приняла за звонок своей внучки, начинался, как и многие другие подобные мошеннические звонки, с незнакомого номера. Голос в трубке, похожий на голос ее внучки, рассказал, что случилась авария.
„Женечка так плакала, говорила, что попала в аварию, где она виновата. Она сказала, что ей срочно нужны 5000 евро, чтобы ее не посадили в тюрьму“, – со слезами на глазах вспоминает Людмила Анатольевна.
Бабушка, не раздумывая, решила помочь. Её любовь и желание защитить родного человека в этот момент стали для неё главными. Женщина решила, что нужно действовать быстро, чтобы спасти внучку, и без колебаний согласилась передать деньги.
Через некоторое время к Людмиле Анатольевне пришел „курьер“, который и забрал большую сумму.
Однако спустя некоторое время бабушке позвонила настоящая внучка – с которой на самом деле, конечно, было все в порядке.
Совсем обнаглели!
Эти случаи – яркие примеры того, как мошенники используют психологическое давление, чтобы манипулировать доверчивыми людьми и играть на их чувствах. Пожилым людям такие звонки, особенно когда речь идет о родных, кажутся вполне реальными. Преступники обычно хорошо подготовлены: они могут заранее изучить информацию о жертве, чтобы их голос звучал как можно более убедительно.
Руководитель следственной группы по борьбе с мошенничеством и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Нина Пеэтрис подтверждает, что в последние дни количество жалоб на звонки мошенников резко возросло.
„Если обычно мы фиксируем 10–15 таких сообщений, то сейчас их уже 20–25 в день“, – отмечает Пеэтрис.
По ее словам, активно используют разные схемы: „В последнее время в ходу звонки о заказных письмах, для получения которых необходимо идентифицировать себя, вводя личные данные и пароли. Также звонки из „банков“, от „операторов связи“ и Omniva. В последние дни также растет количество звонков от „Налогово-таможенного департамента“. Также в последнее время распространяются мошеннические звонки и письма от Telia, Enefit и Кассы по безработице“.
Как сообщают в полиции, 90% жителей Эстонии хотя бы раз сталкивались с телефонными мошенниками. Нина Пеэтрис поясняет, что у преступников нет полного досье на потенциальных жертв, но если человек активно пользуется соцсетями, злоумышленники могут собрать о нём базовую информацию.
„Они звонят наугад, представляясь, например, сотрудником банка SEB, даже если у вас нет там счёта. Но если вы вступите в разговор, они смогут сделать выводы и в следующий раз назвать уже „нужный“ банк или компанию, –
предупреждает специалист. – При этом важно помнить, что мошенники могут записывать голос жертвы. Это – ещё одна причина не продолжать разговор. Ваш голос могут использовать в мошеннических целях“.
Как себя обезопасить?
Нина Пеэтрис подчёркивает, что главная цель преступников – заполучить личные данные и деньги жертвы.
„Они могут попросить передать им информацию о банковском счёте или даже отправить курьера за наличными, – предупреждает она. – Всегда незамедлительно сообщайте о таких звонках в полицию – так мы сможем оценить степень распространения той или иной схемы, которая сейчас в ходу, и на основе этого выстроить свою превентивную деятельность“.
На вопрос о возможном использовании мошенниками искусственного интеллекта Пеэтрис отвечает: „Пока у нас нет подтверждённых данных о применении ИИ, но мы не исключаем, что какие-то его элементы уже используют“.
Тем не менее, напоминает специалист, на сегодняшний день есть эффективный способ проверить, с кем вы говорите. До сих пор самый надежный способ вывести мошенников на чистую воду во время звонка – это перейти на эстонский язык.
„Мы полагаем, что рано или поздно мошенники найдут способ обойти и эту уловку, но сейчас – это вполне рабочий вариант, если поступают звонки от имени какого-либо учреждения, – подчеркивает Пеэтрис. – Мы также советуем поговорить со всеми родственниками и придумать кодовую фразу или слово, вопрос, ответ на который должен обязательно прозвучать, что бы ни случилось. Тогда если кто-то получит звонок от „родственника“, то можно будет быстро задать этот вопрос или попросить произнести кодовую фразу, о которой вы до этого договорились. Это поможет проверить, родственник перед вами или мошенник. В ситуациях, когда звонящий представляется родственником жертвы, важно сохранять спокойствие“.
И все же главный совет полиции остается неизменным: как только зашел разговор о том, что нужно сообщить ПИН-код или пароль, просто положите трубку. Не надо ничего объяснять или оправдываться.
Если у вас остались какие-то сомнения – перезвоните в учреждение, из которого вам „позвонили“, только обязательно найдите его номер на официальном сайте.
Или свяжитесь с родственником, который вам „звонил“, и уточните, все ли у него в порядке.
Ни в коем случае не надо перезванивать на номер, с которого вам позвонили – скорее всего, это и не удастся сделать, поскольку номера они генерируют посредством ИТ-телефонии.
Как поймать мошенника?
Как в ноябре писал портал Postimees, мошеннические колл-центры, действующие в Украине и выманивающие деньги у жителей Эстонии, активно ищут людей, говорящих по-эстонски. Известно, что некоторые жители Эстонии уже отправились в Украину, чтобы зарабатывать большие деньги и обманывать своих соотечественников.
Ведь, как правило, жители Эстонии уже не доверяют звонкам, якобы исходящим от полиции или банков, если разговор ведут на русском языке. В
большинстве случаев попытка обмана терпит неудачу, когда потенциальная жертва просит собеседника перейти на эстонский, которого мошенники не знают.
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Комментарий
Екатерина Тамьяр,
психолог, КПТ-терапевт, основатель центра психологической поддержки „Эмпатия“
Наиболее уязвимы молодые и пожилые люди: первые – из-за неопытности, вторые – из-за доверчивости.
Мошенники используют проверенный веками метод – социальную коммуникацию. Они разделяют людей по психологическим критериям, главный из которых – доверчивость. Для этого они подделывают голоса, создают иллюзию помех и давят на эмоции, торопя с решением. Дальше все идет по сценарию мошенников – срочная просьба о переводе денег или даже психологический террор, доводящий до сердечного приступа. Сильный стресс тоже играет на руку аферистам, вызывая снижение концентрации, замедление мышления и ухудшение памяти.
После общения с мошенниками у человека остается тяжелый осадок: чувство вины, страх повторного обмана, а иногда и аутоагрессия – злость на себя за доверчивость.
Такой стресс может перерасти в настоящее нервное потрясение, вызывая дезориентацию, панические атаки или даже обморок. Реакция зависит от стрессоустойчивости человека, но последствия всегда болезненны.
Важно развивать в себе стрессоустойчивость и критическое мышление – они помогают не только справляться с трудностями, но и защищают от манипуляций. Помните: никто не застрахован от обмана. Не вините себя, если такое случилось.
Вместо этого подумайте, как в будущем можно себя обезопасить. Главное – сохранять спокойствие и доверять не страху, а здравому смыслу.