Жительница Таллинна лишилась 75 000 евро

Проживающей в столичном районе Пирита женщине позвонили якобы из почтового предприятия Omniva и Налогово-таможенного департамента. В ходе разговора потерпевшая ввела Smart-ID коды PIN1 и PIN2. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета совершены переводы на чужие счета. Общий ущерб составил 75 000 евро.

Полиции сообщили, что 41-летнему жителю Таллинна позвонили якобы из Omniva, банка Swedbank и полиции. Звонившие попросил его ввести коды Smart-ID, что мужчина и сделал. Позже мужчина обнаружил, что с его банковского счета сделаны переводы на счета чужих людей. Ущерб составил 14 120 евро.

34-летняя жительница Ласнамяэ в прошлом месяце увидела в интернете рекламу об инвестициях, зашла на сайт и зарегистрировалась пользователем. Затем ей позвонил мошенник, которой помог потерпевшей создать аккаунт на сайте www.aquillanummus.org. Далее женщина сделала на платформу несколько платежей и взяла также кредиты от Bondora. Снять деньги с платформы женщина не смогла, с нее потребовали сделать дополнительные платежи. Ущерб в результате мошенничества составил не менее 17 000 евро.

72-летней жительнице волости Раэ (Харьюмаа) позвонили якобы из Swedbank. В ходе разговора она ввела Smart-ID коды PIN1 и PIN2 и позже обнаружила, что с ее банковского счета совершены платежи на чужие счета и сняты наличные. Причиненный мошенниками ущерб составил 19 000 евро.

Swedbank предупреждает о мошенничестве в интернете

В чем оно заключается?