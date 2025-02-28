Жительница Таллинна лишилась 75 000 евро
Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила в пятницу в своей ежедневной сводке сразу о четырех случаях мошенничества, в которых потерпевшие понесли крупный ущерб.
Проживающей в столичном районе Пирита женщине позвонили якобы из почтового предприятия Omniva и Налогово-таможенного департамента. В ходе разговора потерпевшая ввела Smart-ID коды PIN1 и PIN2. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета совершены переводы на чужие счета. Общий ущерб составил 75 000 евро.
Полиции сообщили, что 41-летнему жителю Таллинна позвонили якобы из Omniva, банка Swedbank и полиции. Звонившие попросил его ввести коды Smart-ID, что мужчина и сделал. Позже мужчина обнаружил, что с его банковского счета сделаны переводы на счета чужих людей. Ущерб составил 14 120 евро.
34-летняя жительница Ласнамяэ в прошлом месяце увидела в интернете рекламу об инвестициях, зашла на сайт и зарегистрировалась пользователем. Затем ей позвонил мошенник, которой помог потерпевшей создать аккаунт на сайте www.aquillanummus.org. Далее женщина сделала на платформу несколько платежей и взяла также кредиты от Bondora. Снять деньги с платформы женщина не смогла, с нее потребовали сделать дополнительные платежи. Ущерб в результате мошенничества составил не менее 17 000 евро.
72-летней жительнице волости Раэ (Харьюмаа) позвонили якобы из Swedbank. В ходе разговора она ввела Smart-ID коды PIN1 и PIN2 и позже обнаружила, что с ее банковского счета совершены платежи на чужие счета и сняты наличные. Причиненный мошенниками ущерб составил 19 000 евро.
Swedbank предупреждает о мошенничестве в интернете
В чем оно заключается?
Мошенники действуют по следующему плану: Вам поступает звонок, электронное письмо или SMS, создающие впечатление, что к Вам обращается Swedbank.
Причиной мнимого обращения обычно является срочный вопрос, связанный с Вашим счётом. Например, блокирование ошибочно совершённой операции.
Ссылка в электронном письме или SMS направляет Вас на страницу, которая похожа на станицу авторизации интернет-банка. В ходе беседы по телефону Вас просят назвать свой номер пользователя интернет-банка, PIN-коды или номера карточек.
После получения идентификационных данных и информации мошенники входят в Ваш интернет-банк и переводят все деньги на свой счёт.
Как это предотвратить?
Никогда и никому не сообщайте свои банковские реквизиты (номер пользователя, данные карточки, PIN-коды). Банк никогда у Вас их не спросит!
Никогда не скачивайте сомнительные файлы, приложенные к электронному письму. Убедитесь, что адрес отправителя электронного письма заканчивается на @swedbank.ee.