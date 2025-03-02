02.03.2025, 15:45
„Он сначала бьет, а потом задает вопросы“. История Джокера: путь от игрока в карты до лидера преступного мира(21)
В 1990-х годах Валерий Рамъялг поехал на фестиваль Rock Summer. Там он отправил в нокаут какого-то долговязого баскетболиста и тем самым заслужил репутацию драчуна. Этот человек по прозвищу Джокер, который в свое время не отходил от карточного стола, теперь сидит за решеткой в статусе „сертифицированного“ лидера преступного мира. Подробная история Джокера от Eesti Ekspress.
„Он сначала бьет, а потом задает вопросы“, — так до сих пор говорят о методах работы Джокера.
Хотя в последние годы мало кто видел, как он сам проявляет жестокость — в основном от Джокера доставалось членам его собственной группировки во время „карательных“ акций, — его любовь к насилию слыла легендарной.
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