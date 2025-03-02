„Он сначала бьет, а потом задает вопросы“. История Джокера: путь от игрока в карты до лидера преступного мира

Хотя в последние годы мало кто видел, как он сам проявляет жестокость — в основном от Джокера доставалось членам его собственной группировки во время „карательных“ акций, — его любовь к насилию слыла легендарной.

Родившийся в 1972 году Валерий Рамъялг стал известен широкой публике весной прошлого года под именем Джокер. Это прозвище он получил еще в подростковом возрасте из-за того, что нередко выигрывал в карты у своих друзей — те постоянно подозревали, что у него, должно быть, был спрятан джокер в рукаве. Это прозвище нравилось ему гораздо больше, чем Фёрка — образованное от его тогдашней фамилии Фёдоров.