Мошенники снова выманили у людей десятки тысяч евро

В начале февраля 74-летней жительнице столичного района Мустамяэ позвонили якобы от имени Omniva и банка SEB, после чего она несколько раз подтвердила свои коды PIN1 и PIN2. Кроме того женщина оформила на свое имя банковскую карту, которую передала приехавшему к ней курьеру. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета были совершены переводы на счета других людей. Ущерб, причиненный мошенниками, составил 28 800 евро.

60-летняя жительница город Палдиски сообщила, что в середине февраля ей позвонили якобы из банка и она несколько раз ввела коды PIN1 и PIN2 своего Smart-ID. Позже женщина обнаружила, что на ее имя кто-то оформил кредитные договоры в различных компаниях. Ущерб, причиненный мошенниками, составил 10 000 евро.

Если Вам поступил подозрительный звонок, сразу же прекратите его

Не нужно оправдываться в том, что прекращаете звонок, просто прекратите его.

Если Вам снова позвонят с подозрительного номера, не принимайте звонка и заблокируйте номер.

Если позвонивший говорит на другом языке, отвечайте только по-эстонски.

Никогда ни с кем не делитесь своими кодами PIN 1 и PIN 2

Эти коды нельзя никому открывать, даже банку или полиции.

Если Вы уже успели это сделать, заблокируйте их как можно быстрее. Инструкции найдёте здесь: https://www.id.ee/ru/artikkel/poryadok-izmeneniya-pin-kodov-i-puk-koda/

Незамедлительно позвоните в банк и попросите заблокировать все перечисления, так как кто-то чужой знает Ваши ПИН-коды и может украсть деньги с Вашего счёта.

Если Вы обнаружили, что сделали банковское перечисление мошенникам, без промедления звоните в свой банк

Если Вы действуете быстро, то банк ещё успеет отменить или оспорить перечисление денег.

Информируйте банк о том, какую информацию о своём счёте Вы предоставили мошенникам – эта информация поможет банку сделать Ваш счёт снова безопасным.

После этого сделайте сообщение полиции – https://cyber.politsei.ee/

Не поддавайтесь уловкам мошенников, предлагающих по телефону или в рекламных роликах возможности выгодного инвестирования

Если кто-то предлагает Вам возможность очень быстро и хорошо заработать, всегда отказывайтесь – это могут быть опасные мошенники.

Не доверяй вебсайтам, на которых предлагаются выгодные возможности инвестирования – мошенники подражают настоящим предприятиям, а информация, приведённая на их вебсайте, как правило не соответствует действительности.

Если Вы пожелаете заняться инвестициями самостоятельно рекомендуем начать со своего банка.