Нарвитянин договорился о покупке дорогого автомобиля на официальном сайте BMW и перевел продавцу 60 000 евро. Деньги оказались в руках мошенников

Нарвитянин Вячеслав решил приобрести автомобиль марки BMW. Поскольку мужчина занимается бизнесом, то и автомобиль планировалось купить на фирму. Но события развернулись таким образом, что вместо машины мужчина получил немало седых волос и потратил кучу нервов.
До момента покупки автомобиля Вячеслав в течение целого года изучал рынок, варианты и возможности. Его близкие подтверждают: он человек аккуратный, внимательный к деталям и дотошный.
Поэтому, поняв, какой именно автомобиль ему нужен - довольно дорогая модель BMW, которую в Эстонии не найти, он отправился на официальный сайт производителя. Мог ли он предположить, что 60 000 евро уйдут на счет мошенников после всех проверок и тщательного анализа ситуации? Ответ: нет. Его история невероятна и поучительна.