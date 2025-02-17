Нарвитянин договорился о покупке дорогого автомобиля на официальном сайте BMW и перевел продавцу 60 000 евро. Деньги оказались в руках мошенников

До момента покупки автомобиля Вячеслав в течение целого года изучал рынок, варианты и возможности. Его близкие подтверждают: он человек аккуратный, внимательный к деталям и дотошный.

Поэтому, поняв, какой именно автомобиль ему нужен - довольно дорогая модель BMW, которую в Эстонии не найти, он отправился на официальный сайт производителя. Мог ли он предположить, что 60 000 евро уйдут на счет мошенников после всех проверок и тщательного анализа ситуации? Ответ: нет. Его история невероятна и поучительна.