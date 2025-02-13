Очередные мошенники: хотела продать игрушки, осталась без 18 тысяч евро(3)
С ней связался потенциальный покупатель, который отправил ссылку на фальшивую страницу Omniva для оформления сделки. Женщина ввела необходимые коды и перешла на страницу Swedbank.
После подтверждения фиктивной транзакции она обнаружила, что с её банковского счета было переведено 18 385 евро без её ведома. Подробности мошенничества выясняются в ходе уголовного расследования.
Будьте начеку и не передавайте никому свои данные!
На прошлой неделе полиция рассказала, что в последнее время мошенники начали использовать такую схему для выманивания денег, когда они представляются сотрудниками Eesti Energia или Enefit, утверждая, что необходимо заменить счетчик электроэнергии. В то время как большинство людей бросают трубку, получив подозрительный звонок с просьбой сообщить PIN-коды или отправить деньги с курьером, одна женщина недавно стала жертвой этой схемы и передала более 17 000 евро преступникам, пришедшим к ее двери.
Начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что за последнюю неделю участились случаи, когда русскоязычные мошенники звонят людям, выдавая себя за сотрудников Eesti Energia или Enefit, и утверждают, что необходимо заменить счетчик электроэнергии из-за десинхронизации эстонской энергосистемы от российской.
„В некоторых случаях для покрытия расходов на замену электросчетчика человека просят ввести на телефоне свои PIN-коды и тем самым дать свое согласие на замену счетчика. На самом деле именно так мошенники получают доступ к банковскому счету человека и забирают все деньги, находящиеся на его счете“, - сказал Тамбре.
В других случаях мошенники используют схему, когда за звонком из энергетической компании быстро следует звонок из банка, но на самом деле за этим тоже стоят мошенники“, - подтвердил Тамбре. Мошенник, представившийся сотрудником банка, сообщает, что предыдущий звонок из Eesti Energia или Enefit совершили мошенники, и теперь необходимо срочно принимать меры по защите банковского счета. Для этого они снова просят ввести PIN-коды, чтобы получить доступ к деньгам человека. Также были случаи, когда мошенники отправляли к двери человека курьера, который забирал находившиеся дома наличные деньги, чтобы отвезти их в безопасное место в банке. Однако, на самом деле курьера отправляют мошенники, и все звонящие по телефону — также мошенники, которые пытаются выманить у людей деньги.