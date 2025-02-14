Любовные аферисты обманули жителей Эстонии на сотни тысяч евро

ШАГ 1: Если в социальных сетях вам пишет иностранец, который хочет с вами познакомиться, а у вас нет общих знакомых, прежде чем начинать разговор, спросите себя:

• Каков истинный его мотив писать совершенно незнакомому человеку?

• Где он вас нашел, если у вас нет общих знакомых и вы не живете в одной стране?

ШАГ 2: Новый интернет-знакомый сообщает, что любит вас и хочет провести с вами остаток своей жизни. Спросите себя:

• Почему он так спешит раскрыть свои глубокие личные чувства?

• Почему он много обещает, хотя вы еще не встречались и ваше общение было столь непродолжительным?

• Почему он уверен, что хочет разделить именно с вами свою жизнь, если даже не знает, как вы уживетесь друг с другом в быту?

• Как соотносятся признание в любви и последующее быстрое финансовое давление?

ШАГ 3: Интернет-знакомый, который выразил вам свою любовь в социальных сетях, сообщает, что в связи с непредвиденной ситуацией ему нужна большая сумма денег. Спросите себя:

• Почему он не обращается в страховую компанию, правоохранительные органы, кредитную организацию, таможню или другие учреждения, чтобы решить проблему разумным образом?

• О чем говорит тот факт, что у него нет поддержки и знакомых в реальной жизни, которые могли бы ему помочь?

• Что эта ситуация говорит вам о его надежности и практичности?

• Как повлияет на ваши отношения то, что вы решите не давать ему денег?

Статистика любовных мошенничеств 2024 В полицию поступило 28 сообщений о любовном мошенничестве

В 19 случаях человек стал жертвой любовного мошенничества

Суммы ущерба составляют от 230 до 70 000 евро, общая сумма составляет почти 300 000 евро.

Подавляющее большинство случае мошенничества было совершено в отношении жителей столицы.

Подавляющее большинство любовных аферистов действовало в Tinder.

Подавляющее большинство жертв — пожилые женщины, говорящие на эстонском языке.