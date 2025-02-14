Любовные аферисты обманули жителей Эстонии на сотни тысяч евро(1)
В прошлом году любовные мошенники обманули жителей Эстонии почти на 300 000 евро. Полиция совместно с Эстонским дискуссионным обществом составила список важных вопросов для тех, кто хочет лучше защитить себя от любовных аферистов.
ШАГ 1: Если в социальных сетях вам пишет иностранец, который хочет с вами познакомиться, а у вас нет общих знакомых, прежде чем начинать разговор, спросите себя:
• Каков истинный его мотив писать совершенно незнакомому человеку?
• Где он вас нашел, если у вас нет общих знакомых и вы не живете в одной стране?
ШАГ 2: Новый интернет-знакомый сообщает, что любит вас и хочет провести с вами остаток своей жизни. Спросите себя:
• Почему он так спешит раскрыть свои глубокие личные чувства?
• Почему он много обещает, хотя вы еще не встречались и ваше общение было столь непродолжительным?
• Почему он уверен, что хочет разделить именно с вами свою жизнь, если даже не знает, как вы уживетесь друг с другом в быту?
• Как соотносятся признание в любви и последующее быстрое финансовое давление?
ШАГ 3: Интернет-знакомый, который выразил вам свою любовь в социальных сетях, сообщает, что в связи с непредвиденной ситуацией ему нужна большая сумма денег. Спросите себя:
• Почему он не обращается в страховую компанию, правоохранительные органы, кредитную организацию, таможню или другие учреждения, чтобы решить проблему разумным образом?
• О чем говорит тот факт, что у него нет поддержки и знакомых в реальной жизни, которые могли бы ему помочь?
• Что эта ситуация говорит вам о его надежности и практичности?
• Как повлияет на ваши отношения то, что вы решите не давать ему денег?