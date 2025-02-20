В Ласнамяэ пройдут лекции о том, как не стать жертвой мошенников

„Все мы слышали о мошеннических схемах в интернете и мобильном телефоне. Эти схемы становятся все более изощренными – мошенники манипулируют доверием людей и используют в своих целях актуальные события, такие как недавняя синхронизация электросистемы Эстонии с электросетью континентальной Европы. На лекциях мы вспомним основные правила кибергигиены и обсудим, как безопасно пользоваться компьютером и мобильным телефоном“, – уточнила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Лекции пройдут в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

Лекции на эстонском языке:

5 марта с 12.30 до 13.30 О различных типах мошенничества расскажет веб-констебль Анна-Лийза Крейтсман

19 марта с 12.30 до 13.30 Об основах безопасного использования смартфона расскажет ведущий специалист по информационной безопасности Центра стратегического управления Таллинна Эстер Линаск

Лекции на русском языке:

5 марта с 11.00 до 12.00 О различных типах мошенничества расскажет помощник полицейского Яан Ваабель

19 марта с 11.00 до 12.00 Об основах безопасного использования смартфона расскажет ведущий специалист по информационной безопасности Центра стратегического управления Таллинна Эстер Линаск

Количество мест ограничено, зарегистрироваться на мероприятие можно в интернете или по телефону 645 7702.

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