02.02.2025, 17:15
ВИДЕО И ФОТО | В Кадриорге отметили 105-ю годовщину Тартуского мира. Михал: свобода не является чем-то само собой разумеющимся
Сегодня в Кадриорге памятной церемонией отметили годовщину подписания Тартуского мирного договора 1920 года. Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) отметил, что и сегодня Тартуский мирный договор может многому нас научить.
На памятную церемонию участники прибыли вместе на ретро-трамвае „Яан Поска“. Трамвай был переполнен пассажирами.
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