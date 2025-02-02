Новости Эстонии
02.02.2025, 17:15

ВИДЕО И ФОТО | В Кадриорге отметили 105-ю годовщину Тартуского мира. Михал: свобода не является чем-то само собой разумеющимся

 

Сегодня в Кадриорге памятной церемонией отметили годовщину подписания Тартуского мирного договора 1920 года. Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) отметил, что и сегодня Тартуский мирный договор может многому нас научить.

На памятную церемонию участники прибыли вместе на ретро-трамвае „Яан Поска“. Трамвай был переполнен пассажирами.

С речью выступили министр иностранных дел Маргус Цахкна и молодой дипломат Маркус Вяйн, а к монументу возложили памятный венок. Вяйн повязал на шею статуи Поска символичный шарф в цветах национального флага. В церемонии также приняли участие заместитель командующего Силами обороны, глава Сил обороны, мэр Таллинна, председатель Таллиннского городского собрания и представители Союза резервных офицеров Эстонии.

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