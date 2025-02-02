ВИДЕО И ФОТО | В Кадриорге отметили 105-ю годовщину Тартуского мира. Михал: свобода не является чем-то само собой разумеющимся

С речью выступили министр иностранных дел Маргус Цахкна и молодой дипломат Маркус Вяйн, а к монументу возложили памятный венок. Вяйн повязал на шею статуи Поска символичный шарф в цветах национального флага. В церемонии также приняли участие заместитель командующего Силами обороны, глава Сил обороны, мэр Таллинна, председатель Таллиннского городского собрания и представители Союза резервных офицеров Эстонии.