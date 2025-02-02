С видом на выезд: из-за чего могут лишить ВНЖ в Эстонии и с какими сложностями можно столкнуться при его продлении?(14)
Право на получение вида на жительство (ВНЖ) в нашей стране регулирует Закон об иностранцах. С середины 2025 года некоторые требования к иностранным гражданам изменятся. „МК-Эстония“ выяснила, какие нововведения появятся в законе, что может стать причиной лишения ВНЖ и как избежать подобных ситуаций.
По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), по состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии у 140 000 человек был долговременный вид на жительство и у более чем 80 000 человек – временный.
„МК-Эстония" выяснила, с какими сложностями сталкиваются при ходатайстве на ВНЖ в Эстонии.
Ваш билетик?
В середине прошлого года стало известно, что сотрудники РРА при продлении ВНЖ стали требовать военный билет у граждан Украины, проживающих в Эстонии. Казалось бы, это требование не оставило многим украинцам, живущим здесь, иного выбора, кроме как покинуть Эстонию. Однако нашлись и те, кто оспорил существующий порядок.
Как рассказывает Ульяна Пономарева, юрист Эстонского центра по правам человека (ЭЦПЧ), в прошлом году к ним обратился гражданин Украины, который подал ходатайство на продление ВНЖ, но получил решение об отказе рассмотрения, основанное на том, что отсутствует запрашиваемый документ.
„Он покинул Украину задолго до войны, с военкоматом никаких дел не имел. Но РРА запросил в числе документов и военный билет, которого у этого человека никогда не было, – говорит Ульяна Пономарева. – И тогда чиновники приняли решение о том, что „невозможно принять решение“. То есть они не отказали, но и ВНЖ не дали. Мы обжаловали решение РРА в суде – сославшись на то, что военного билета нет в перечне обязательных документов, требуемых для рассмотрения ходатайства. Судья, принимая дело на рассмотрение, сразу посоветовал РРА удовлетворить нашу жалобу. Там согласились с судом и аннулировали свое решение“.
Впрочем, этот случай с гражданином Украины не стал прецедентом.
„Мы надеялись, что данное дело поможет всем, кто столкнулся с похожей проблемой. Ведь если судья объяснила, как и что делать, РРА должен данное решение принимать во внимание, – рассказывает юрист. – Но буквально несколько месяцев спустя к нам обратился человек с подобной проблемой. Ему должны были выдать ВНЖ сроком до 5 лет или объяснить причину в случае, если предоставляют его на меньший срок. Так вот, причина заключалась в том, что человек не предоставил документ, подтверждающий, что он освобожден от воинской службы. Это – не военный билет, другой документ, но суть проблемы – та же“.
Решение РРА в этом случае юристы ЭЦПЧ обжаловали, обратившись не в суд, а в департамент. И, по словам Ульяны Пономаревой, вышестоящий работник департамента аннулировал выданное ранее решение.
„Требование о предоставлении данных о том, служит ли или служил иностранец в вооруженных силах иностранного государства, а также участвует или участвовал ли он в военных операциях за пределами Эстонии, всегда было обозначено в Законе об иностранцах, – комментирует ситуацию эксперт бюро идентитета и статусов РРА Марина Кадак. – Документ, подтверждающий военную карьеру, запрашивали и продолжают запрашивать у заявителей на ВНЖ из Украины, РФ, Белоруссии и третьих стран. Не имеет значения, какие документы человек представляет, однако один из способов проверки – это военный билет. Это требование касается и тех, кто подает заявление на получение первичного срочного ВНЖ, и на продление предыдущего ВНЖ. Каждое заявление и каждый конкретный случай рассматривают индивидуально“.
Кто не успел – тот опоздал
С гражданами РФ и третьих стран дело обстоит сложнее, признают юристы. Особенно это касается тех, чьи заявления на продление ВНЖ рассматривают дольше срока.
„В последнее время это так и происходило, – поясняет юрист ЭЦПЧ. – Человек подает заявление на продление временного ВНЖ или на продление ВНЖ на постоянное поселение (по сути, это тоже временный ВНЖ). РРА по каким-то причинам не успевает вовремя рассмотреть это заявление. У многих рассмотрение продлевают до того момента, когда у человека уже истекает срок ВНЖ и также истекают 90 дней, данные на пребывание в Эстонии. Процесс затягивается, и человек получает негативное решение – ВНЖ не выдают или не продлевают, а предыдущий ВНЖ закончился, и время законного пребывания в Эстонии истекло. И тогда статус легального пребывания в Эстонии автоматически меняется на нелегальный“.
По словам юриста, это – самая большая проблема, потому что в случае нелегального пребывания РРА имеет право вынести не только постановление о выезде из Эстонии, но и запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года.
Но, как поясняет юрист, многое зависит от конкретной ситуации.
„Если человек проживает в стране на основании временного ВНЖ, и у него уже здесь семья, несовершеннолетние дети, то, возможно, РРА примет положительное решение о продлении ВНЖ. А если человек получил ВНЖ для работы, например, живет в Эстонии один или же привез с собой семью, то может получить отказ“, – отмечает Пономарева.
Можно ли предотвратить эту ситуацию и ходатайствовать о продлении ВНЖ заранее?
„К сожалению, нельзя. Подать ходатайство можно только в определенные сроки, – поясняет юрист. – Чтобы не получить запрет на въезд, на момент оглашения решения о ВНЖ нужно находиться вне Эстонии. Но когда вынесут это решение – невозможно предугадать“.
Марина Кадак из РРА подчеркивает: „Каждое заявление рассматривают индивидуально. Поскольку с началом войны число заявителей на ВНЖ существенно увеличилось, более длительное рассмотрение заявлений неизбежно, из-за этого и могут возникать задержки. Заявление нужно подавать в РРА за два месяца до истечения срока действия действующего ВНЖ. Если заявление в порядке, то решение о продлении или отказе от продления принимают в течение двух месяцев с момента подачи заявления, но не позднее чем за 10 дней до истечения срока действия временного ВНЖ. В
среднем РРА рассматривает заявления на продление ВНЖ в течение двух месяцев, и лишь в исключительных случаях – дольше“.
По ее словам, если же процесс занимает больше времени, то, когда срок действия ВНЖ истекает, у человека, как правило, сохраняется право на пребывание в стране в течение 90 дней после окончания его действия.
„Кроме того, согласно статье 130 Закона об иностранцах, у человека есть право на пребывание в стране во время процесса продления ВНЖ, – подчеркивает специалист. – Это означает, что если человек подал заявление на продление ВНЖ своевременно, то у него есть как минимум 5 месяцев законного основания для пребывания в Эстонии“.
По ее словам, перед принятием решения об отказе РРА уведомляет заявителя письменно о начале процедуры отказа и предоставляет возможность представить замечания и возражения. Таким образом, приведенные для примера случаи, когда люди становятся так называемым нелегалами после завершения процедуры, являются исключительными.
„Если лица не согласны с решением РРА, они имеют право его обжаловать его, и если в этот момент их право на пребывание уже истекло, то они могут обратиться в суд для получения временной правовой защиты, – напоминает Кадак. – Кроме того, лица, которые находятся в Эстонии на основании права на пребывание после окончания срока действия ВНЖ (90 дней) и которые хотят остаться в стране после истечения этого срока, могут подать заявление на долгосрочную визу типа D в РРА не позднее чем за 10 рабочих дней, но не раньше, чем за два месяца до окончания срока пребывания“.
Семья на грани
Летом прошлого года к юристу Александру Кильмету из Kilmet Jurist OÜ обратилась гражданка РФ с проблемой: ее лишили временного ВНЖ, пока она навещала в России своего больного раком отца – единственного родственника за пределами Эстонии. Как рассказывает юрист, причина для отказа – то, что женщина не проживает постоянно в Эстонии, и у нее отсутствует легальный доход.
При этом, по словам юриста, детские пособия, которые, согласно Закону о детских пособиях, считаются легальным источником дохода, не учли.
Здесь у женщины остались муж, родившийся в Эстонии, но имеющий гражданство РФ, и трое несовершеннолетних детей, младшему из которых в прошлом году исполнился один год.
По словам юриста, последний ВНЖ женщина получала в августе 2023 года, на тот момент она проживала в ЭР в течение шести лет. На момент аннулирования ВНЖ в 2024 году прошло 73 дня, как женщина находилась за пределами Эстонии.
С помощью Александра Кильмета была подана жалоба в суд, и суд ее удовлетворил. Тогда женщина смогла приехать в Эстонию к супругу и детям. Но спустя некоторое время РРА оспорил решение суда.
Cуд также не исключил возможность подачи ходатайства о получении ВНЖ для поселения к супругу. Однако, по словам Кильмета, женщине дважды отказывали в приеме документов, и только с помощью юриста она смогла подать ходатайство на получение ВНЖ для проживания у супруга.
В декабре РРА отказал ей в получении ВНЖ на том основании, что у нее уже вступил запрет на въезд в ЕС – несмотря на то, что решение суда было принято уже после вынесенного РРА решения о запрете на въезд в ЕС.
Точка в этом деле не поставлена, и судебный процесс продолжается.
„Я считаю, Конституция Эстонии стоит на стороне этой семьи – cогласно статье 27 „Семья как основа сохранения и приумножения народа и как основа общества пользуется защитой государства“. Но по факту государство в лице РРА доставляет материальные и моральные страдания семье моей клиентки. Страдают все – супруги, дети, родители супруга, – говорит Кильмет. – На мой взгляд, допущено грубое вмешательство в интересы семьи“.
Как поясняет юрист, его клиентка воспитывает с супругом несовершеннолетних детей, семья строит дом и ведет домашнее хозяйство на своем хуторе.
„Кроме того, она – автор популярного канала по популяризации эстонского языка“, – подчеркивает Кильмет.
По его словам, Таллиннский окружной суд не проверил соответствие Закону об иностранцах в части сроков, касающихся отсутствия владельца ВНЖ за пределами Эстонии, и не учел действия РРА на соответствие законодательству, что привело к ошибочному толкованию сроков.
„РРА допустил грубые нарушения в трактовке сроков, – рассказывает Александр Кильмет. – Например, в материалах дела утверждается, что моя клиентка прожила в Эстонии всего несколько часов в 2024 году. А на самом деле она жила в Эстонии более пяти лет и фактически более 80% времени находилась в стране – все эти факты были предоставлены, и суд должен был их учесть, но не учел“.
Как отмечает юрист, данные по легальному доходу и постоянному проживанию в Эстонии у истца не менялись.
„В настоящее время мы просим добиться от суда проверить законность действий и решений РРА, которые, на мой взгляд, нарушают Конституцию Эстонии и права моего клиента“, – подчеркивает юрист.
„Есть ли в подобной ситуации шанс ходатайствовать о ВНЖ заново и получить положительное решение?“ – спросили мы в РРА.
„Все иностранцы, которые хотят проживать в Эстонии, должны обозначить свою цель, на основании которой они и будут проживать в Эстонии, и подать соответствующее заявление на получение временного ВНЖ, – отвечает Марина Кадак. – Такой иностранец должен соответствовать всем требованиям, предусмотренным конкретным типом ВНЖ, а также у него должны отсутствовать обстоятельства для отказа. Гражданам РФ надо учитывать, что в связи с мировой ситуацией правительство Эстонии ввело санкции на получение определенных типов ВНЖ (для работы, предпринимательства, учебы), из-за чего такие ВНЖ гражданам РФ не выдают“.
Комментарий
В каких случаях могут признать ВНЖ недействительным?
Как временный, так и ВНЖ долговременного жителя может быть признан недействительным, если для этого имеются основания, указанные в Законе об иностранцах.
Например, срочный ВНЖ может быть признан недействительным, если иностранец:
▪ не зарегистрировал свое место жительства в Регистре народонаселения.
▪ не имеет фактического места жительства в Эстонии.
▪ не имеет договор страхования или
▪ не использует ВНЖ по назначению.
Срочный ВНЖ признают недействительным, если:
▪ условие, являющееся основанием для предоставления или продления вида на жительство, не выполнено.
▪ существует основание для отказа в предоставлении или продлении вида на жительство (согласно статьям 123 и 124 Закона об иностранцах).
▪ деятельность иностранца представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности.
▪ условия предоставления ВНЖ не соблюдены в течение срока его действия.
▪ Иностранец подал личное заявление об аннулировании.
ВНЖ долговременного жителя может быть признан недействительным, если он:
▪ предоставил ложные данные или использовал мошеннические методы для получения ВНЖ.
▪ представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности.
▪ был осужден в Эстонии за умышленное преступление против государства, и его судимость не погашена.
▪ имел непосредственно перед подачей ходатайства о выдаче ВНЖ долговременного жителя действительный срочный ВНЖ, выданный на основании Закона о предоставлении международной защиты иностранцам, и в отношении него обнаружили установленное указанным законом основание для прекращения или признания недействительным статуса беженца или дополнительной защиты.
ВНЖ долговременного жителя признают недействительным, если:
▪ он лично подал заявление о его аннулировании.
▪ он пребывает за пределами государств-членов ЕС 12 месяцев подряд;
▪ он получил статус долговременного жителя в другом государстве-члене ЕС;
▪ он находится за пределами Эстонии не менее 6 лет подряд.
▪ он получил бессрочный вид на жительство как бывший обладатель Голубой карты ЕС и находится за пределами стран ЕС 24 месяца подряд.
▪ член его семьи, имеющий бессрочный ВНЖ, связанный с Голубой картой ЕС, находится за пределами стран ЕС в течение 24 месяцев подряд.