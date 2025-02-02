МК Эстония
02.02.2025, 14:46

С видом на выезд: из-за чего могут лишить ВНЖ в Эстонии и с какими сложностями можно столкнуться при его продлении?

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Юлия Дэуш
Вид на жительство: непросто получить, легко потерять – при определенных обстоятельствах
Вид на жительство: непросто получить, легко потерять – при определенных обстоятельствах
ФОТО: Марек Паю | Erakogu

Право на получение вида на жительство (ВНЖ) в нашей стране регулирует Закон об иностранцах. С середины 2025 года некоторые требования к иностранным гражданам изменятся. „МК-Эстония“ выяснила, какие нововведения появятся в законе, что может стать причиной лишения ВНЖ и как избежать подобных ситуаций.

По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), по состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии у 140 000 человек был долговременный вид на жительство и у более чем 80 000 человек – временный.

„МК-Эстония" выяснила, с какими сложностями сталкиваются при ходатайстве на ВНЖ в Эстонии.

Ваш билетик?

В середине прошлого года стало известно, что сотрудники РРА при продлении ВНЖ стали требовать военный билет у граждан Украины, проживающих в Эстонии. Казалось бы, это требование не оставило многим украинцам, живущим здесь, иного выбора, кроме как покинуть Эстонию. Однако нашлись и те, кто оспорил существующий порядок.

Как рассказывает Ульяна Пономарева, юрист Эстонского центра по правам человека (ЭЦПЧ), в прошлом году к ним обратился гражданин Украины, который подал ходатайство на продление ВНЖ, но получил решение об отказе рассмотрения, основанное на том, что отсутствует запрашиваемый документ.

„Он покинул Украину задолго до войны, с военкоматом никаких дел не имел. Но РРА запросил в числе документов и военный билет, которого у этого человека никогда не было, – говорит Ульяна Пономарева. – И тогда чиновники приняли решение о том, что „невозможно принять решение“. То есть они не отказали, но и ВНЖ не дали. Мы обжаловали решение РРА в суде – сославшись на то, что военного билета нет в перечне обязательных документов, требуемых для рассмотрения ходатайства. Судья, принимая дело на рассмотрение, сразу посоветовал РРА удовлетворить нашу жалобу. Там согласились с судом и аннулировали свое решение“.

Впрочем, этот случай с гражданином Украины не стал прецедентом.

„Мы надеялись, что данное дело поможет всем, кто столкнулся с похожей проблемой. Ведь если судья объяснила, как и что делать, РРА должен данное решение принимать во внимание, – рассказывает юрист. – Но буквально несколько месяцев спустя к нам обратился человек с подобной проблемой. Ему должны были выдать ВНЖ сроком до 5 лет или объяснить причину в случае, если предоставляют его на меньший срок. Так вот, причина заключалась в том, что человек не предоставил документ, подтверждающий, что он освобожден от воинской службы. Это – не военный билет, другой документ, но суть проблемы – та же“.

Решение РРА в этом случае юристы ЭЦПЧ обжаловали, обратившись не в суд, а в департамент. И, по словам Ульяны Пономаревой, вышестоящий работник департамента аннулировал выданное ранее решение.

Марина Кадак

„Требование о предоставлении данных о том, служит ли или служил иностранец в вооруженных силах иностранного государства, а также участвует или участвовал ли он в военных операциях за пределами Эстонии, всегда было обозначено в Законе об иностранцах, – комментирует ситуацию эксперт бюро идентитета и статусов РРА Марина Кадак. – Документ, подтверждающий военную карьеру, запрашивали и продолжают запрашивать у заявителей на ВНЖ из Украины, РФ, Белоруссии и третьих стран. Не имеет значения, какие документы человек представляет, однако один из способов проверки – это военный билет. Это требование касается и тех, кто подает заявление на получение первичного срочного ВНЖ, и на продление предыдущего ВНЖ. Каждое заявление и каждый конкретный случай рассматривают индивидуально“.

Кто не успел – тот опоздал

С гражданами РФ и третьих стран дело обстоит сложнее, признают юристы. Особенно это касается тех, чьи заявления на продление ВНЖ рассматривают дольше срока.

„В последнее время это так и происходило, – поясняет юрист ЭЦПЧ. – Человек подает заявление на продление временного ВНЖ или на продление ВНЖ на постоянное поселение (по сути, это тоже временный ВНЖ). РРА по каким-то причинам не успевает вовремя рассмотреть это заявление. У многих рассмотрение продлевают до того момента, когда у человека уже истекает срок ВНЖ и также истекают 90 дней, данные на пребывание в Эстонии. Процесс затягивается, и человек получает негативное решение – ВНЖ не выдают или не продлевают, а предыдущий ВНЖ закончился, и время законного пребывания в Эстонии истекло. И тогда статус легального пребывания в Эстонии автоматически меняется на нелегальный“.

По словам юриста, это – самая большая проблема, потому что в случае нелегального пребывания РРА имеет право вынести не только постановление о выезде из Эстонии, но и запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года.

Но, как поясняет юрист, многое зависит от конкретной ситуации.

„Если человек проживает в стране на основании временного ВНЖ, и у него уже здесь семья, несовершеннолетние дети, то, возможно, РРА примет положительное решение о продлении ВНЖ. А если человек получил ВНЖ для работы, например, живет в Эстонии один или же привез с собой семью, то может получить отказ“, – отмечает Пономарева.

Можно ли предотвратить эту ситуацию и ходатайствовать о продлении ВНЖ заранее?

„К сожалению, нельзя. Подать ходатайство можно только в определенные сроки, – поясняет юрист. – Чтобы не получить запрет на въезд, на момент оглашения решения о ВНЖ нужно находиться вне Эстонии. Но когда вынесут это решение – невозможно предугадать“.

Марина Кадак из РРА подчеркивает: „Каждое заявление рассматривают индивидуально. Поскольку с началом войны число заявителей на ВНЖ существенно увеличилось, более длительное рассмотрение заявлений неизбежно, из-за этого и могут возникать задержки. Заявление нужно подавать в РРА за два месяца до истечения срока действия действующего ВНЖ. Если заявление в порядке, то решение о продлении или отказе от продления принимают в течение двух месяцев с момента подачи заявления, но не позднее чем за 10 дней до истечения срока действия временного ВНЖ. В

среднем РРА рассматривает заявления на продление ВНЖ в течение двух месяцев, и лишь в исключительных случаях – дольше“.

По ее словам, если же процесс занимает больше времени, то, когда срок действия ВНЖ истекает, у человека, как правило, сохраняется право на пребывание в стране в течение 90 дней после окончания его действия.

„Кроме того, согласно статье 130 Закона об иностранцах, у человека есть право на пребывание в стране во время процесса продления ВНЖ, – подчеркивает специалист. – Это означает, что если человек подал заявление на продление ВНЖ своевременно, то у него есть как минимум 5 месяцев законного основания для пребывания в Эстонии“.

По ее словам, перед принятием решения об отказе РРА уведомляет заявителя письменно о начале процедуры отказа и предоставляет возможность представить замечания и возражения. Таким образом, приведенные для примера случаи, когда люди становятся так называемым нелегалами после завершения процедуры, являются исключительными.

„Если лица не согласны с решением РРА, они имеют право его обжаловать его, и если в этот момент их право на пребывание уже истекло, то они могут обратиться в суд для получения временной правовой защиты, – напоминает Кадак. – Кроме того, лица, которые находятся в Эстонии на основании права на пребывание после окончания срока действия ВНЖ (90 дней) и которые хотят остаться в стране после истечения этого срока, могут подать заявление на долгосрочную визу типа D в РРА не позднее чем за 10 рабочих дней, но не раньше, чем за два месяца до окончания срока пребывания“.

Что изменится в Законе об иностранцах в 2025 году?

Эва Лиллемяэ, советник отдела погранконтроля и миграционной политики МВД

В рамках законопроекта, среди прочего, изменятся условия предоставления временного ВНЖ для постоянного проживания в Эстонии. Для получения такого разрешения иностранцу необходимо прожить в Эстонии не менее трех лет. В дальнейшем заявитель также должен будет подтвердить владение эстонским языком на уровне A2 и пройти программу адаптации.

Временный ВНЖ для постоянного проживания предоставляют на срок до пяти лет, после чего необходимо подавать заявление на продление статуса.

Условия выдачи ВНЖ для долговременного жителя остаются неизменными. Для получения ВНЖ заявитель по-прежнему обязан владеть эстонским языком как минимум на уровне B1 и проживать в Эстонии на основании ВНЖ не менее пяти лет. ВНЖ для долговременного проживания предоставляют на неограниченный срок.

Среди других изменений:

▪ Иностранцам и их приглашающим сторонам (работодателям, учебным заведениям и др.) предоставляют возможность взаимодействовать с государственными органами в электронном виде по принципу „единого окна“.

▪ Будут созданы правовые основания для обмена данными между базами данных через систему X-tee.

▪ Работодатель должен быть зарегистрирован в Эстонском бизнес-регистре.

▪ Для подачи заявления на получение ВНЖ с целью работы работодатель должен осуществлять фактическую экономическую деятельность в Эстонии не менее 12 месяцев.

▪ Невозможно будет подавать заявления и сопроводительные документы на русском языке.

▪ Условия арендуемого труда изменятся – вместо требования депозита в размере месячной заработной платы будет введено требование о 18-месячной фактической экономической деятельности.

▪ Понятие „постоянное проживание в Эстонии“ будет уточнено: постоянно проживающий в Эстонии иностранец – это лицо с ВНЖ или правом на жительство, чье основное место жительства находится в Эстонии.

▪ Также будет возможно использование ускоренной процедуры регистрации краткосрочного трудоустройства для работы в компаниях роста.

Семья на грани

Летом прошлого года к юристу Александру Кильмету из Kilmet Jurist OÜ обратилась гражданка РФ с проблемой: ее лишили временного ВНЖ, пока она навещала в России своего больного раком отца – единственного родственника за пределами Эстонии. Как рассказывает юрист, причина для отказа – то, что женщина не проживает постоянно в Эстонии, и у нее отсутствует легальный доход.

При этом, по словам юриста, детские пособия, которые, согласно Закону о детских пособиях, считаются легальным источником дохода, не учли.

Здесь у женщины остались муж, родившийся в Эстонии, но имеющий гражданство РФ, и трое несовершеннолетних детей, младшему из которых в прошлом году исполнился один год.

По словам юриста, последний ВНЖ женщина получала в августе 2023 года, на тот момент она проживала в ЭР в течение шести лет. На момент аннулирования ВНЖ в 2024 году прошло 73 дня, как женщина находилась за пределами Эстонии.

С помощью Александра Кильмета была подана жалоба в суд, и суд ее удовлетворил. Тогда женщина смогла приехать в Эстонию к супругу и детям. Но спустя некоторое время РРА оспорил решение суда.

Cуд также не исключил возможность подачи ходатайства о получении ВНЖ для поселения к супругу. Однако, по словам Кильмета, женщине дважды отказывали в приеме документов, и только с помощью юриста она смогла подать ходатайство на получение ВНЖ для проживания у супруга.

В декабре РРА отказал ей в получении ВНЖ на том основании, что у нее уже вступил запрет на въезд в ЕС – несмотря на то, что решение суда было принято уже после вынесенного РРА решения о запрете на въезд в ЕС.

Точка в этом деле не поставлена, и судебный процесс продолжается.

„Я считаю, Конституция Эстонии стоит на стороне этой семьи – cогласно статье 27 „Семья как основа сохранения и приумножения народа и как основа общества пользуется защитой государства“. Но по факту государство в лице РРА доставляет материальные и моральные страдания семье моей клиентки. Страдают все – супруги, дети, родители супруга, – говорит Кильмет. – На мой взгляд, допущено грубое вмешательство в интересы семьи“.

Как поясняет юрист, его клиентка воспитывает с супругом несовершеннолетних детей, семья строит дом и ведет домашнее хозяйство на своем хуторе.

„Кроме того, она – автор популярного канала по популяризации эстонского языка“, – подчеркивает Кильмет.

По его словам, Таллиннский окружной суд не проверил соответствие Закону об иностранцах в части сроков, касающихся отсутствия владельца ВНЖ за пределами Эстонии, и не учел действия РРА на соответствие законодательству, что привело к ошибочному толкованию сроков.

„РРА допустил грубые нарушения в трактовке сроков, – рассказывает Александр Кильмет. – Например, в материалах дела утверждается, что моя клиентка прожила в Эстонии всего несколько часов в 2024 году. А на самом деле она жила в Эстонии более пяти лет и фактически более 80% времени находилась в стране – все эти факты были предоставлены, и суд должен был их учесть, но не учел“.

Как отмечает юрист, данные по легальному доходу и постоянному проживанию в Эстонии у истца не менялись.

„В настоящее время мы просим добиться от суда проверить законность действий и решений РРА, которые, на мой взгляд, нарушают Конституцию Эстонии и права моего клиента“, – подчеркивает юрист.

„Есть ли в подобной ситуации шанс ходатайствовать о ВНЖ заново и получить положительное решение?“ – спросили мы в РРА.

„Все иностранцы, которые хотят проживать в Эстонии, должны обозначить свою цель, на основании которой они и будут проживать в Эстонии, и подать соответствующее заявление на получение временного ВНЖ, – отвечает Марина Кадак. – Такой иностранец должен соответствовать всем требованиям, предусмотренным конкретным типом ВНЖ, а также у него должны отсутствовать обстоятельства для отказа. Гражданам РФ надо учитывать, что в связи с мировой ситуацией правительство Эстонии ввело санкции на получение определенных типов ВНЖ (для работы, предпринимательства, учебы), из-за чего такие ВНЖ гражданам РФ не выдают“.

Комментарий

Три вопроса специалисту

На вопросы „МК-Эстонии“ отвечает эксперт бюро идентитета и статусов РРА Марина Кадак

– Если человек с постоянным ВНЖ в Эстонии почти год жил в другой стране и вернулся в Эстонию, чтобы обновить документы (срок действия подошел к концу), их продлят?

– ВНЖ – временный или долгосрочный – выдают для того, чтобы у человека было разрешение для пребывания и проживания в Эстонии. Если человек в Эстонии не проживает, но хочет сюда приехать на некоторый срок, существуют другие варианты, например – визы.

Что касается признания ВНЖ недействительным, то следует учитывать, что закон предусматривает так называемые императивные положения, которые обязательны к применению в перечисленных в законе случаях. Это означает, что у РРА нет возможности для оценки этих требований в конкретных случаях, поскольку они проистекают напрямую из закона.

При этом в законе перечислены и другие ситуации, в которых применяют оценку специалистов РРА. То есть перед окончательным решением мы проводим всестороннюю оценку случая, чтобы признать ВНЖ конкретного человека действительным или недействительным.

В случае с временным ВНЖ императивные положения, когда у РРА отсутствует право проводить оценку целесообразности продления, перечислены в Законе об иностранцах – в статье 135, ч. 2. Те ситуации, когда мы все же проводим такую оценку, перечислены в статье 135, ч. 1.

В случае с долгосрочным ВНЖ РРА исходит в своей оценке целесообразности его продления от случаев, перечисленных в Законе об иностранцах в статье 241, ч. 1. Императивные, то есть обязательные к исполнению ситуации обозначены в законе в статье 241, ч. 2.

– Если человека лишили ВНЖ, может ли он оспорить это решение?

– Да. Подать жалобу или возражение на решение о выдаче, восстановлении, отказе в выдаче или восстановлении, или о признании ВНЖ недействительным можно в течение десяти дней, считая со дня уведомления о решении.

Подавать жалобу или возражение нужно в административный суд. Решение по возражению может быть оспорено в течение того же срока также в административном суде. (Закон об иностранцах, ст. 222, ч. 1)

– Влияют ли на решение продлить или предоставить ВНЖ в Эстонии частые поездки в Россию?

– Независимо от основания запрашиваемого ВНЖ, цель должна быть обоснованной. Если лицо получило ВНЖ, но не находится в Эстонии, а проводит большую часть времени за пределами страны (неважно, в какой стране, в другой стране ЕС или в любой другой), то в рамках своего производства РРА оценивает, нужно ли этому лицу вообще продолжать владеть эстонским ВНЖ.

Всё это оценивают и рассматривают в рамках конкретного производства, с учётом обстоятельств, связанных с конкретным человеком.

В каких случаях могут признать ВНЖ недействительным?

Как временный, так и ВНЖ долговременного жителя может быть признан недействительным, если для этого имеются основания, указанные в Законе об иностранцах.

Например, срочный ВНЖ может быть признан недействительным, если иностранец:

▪ не зарегистрировал свое место жительства в Регистре народонаселения.

▪ не имеет фактического места жительства в Эстонии.

▪ не имеет договор страхования или

▪ не использует ВНЖ по назначению.

Срочный ВНЖ признают недействительным, если:

▪ условие, являющееся основанием для предоставления или продления вида на жительство, не выполнено.

▪ существует основание для отказа в предоставлении или продлении вида на жительство (согласно статьям 123 и 124 Закона об иностранцах).

▪ деятельность иностранца представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности.

▪ условия предоставления ВНЖ не соблюдены в течение срока его действия.

▪ Иностранец подал личное заявление об аннулировании.

ВНЖ долговременного жителя может быть признан недействительным, если он:

▪ предоставил ложные данные или использовал мошеннические методы для получения ВНЖ.

▪ представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности.

▪ был осужден в Эстонии за умышленное преступление против государства, и его судимость не погашена.

▪ имел непосредственно перед подачей ходатайства о выдаче ВНЖ долговременного жителя действительный срочный ВНЖ, выданный на основании Закона о предоставлении международной защиты иностранцам, и в отношении него обнаружили установленное указанным законом основание для прекращения или признания недействительным статуса беженца или дополнительной защиты.

ВНЖ долговременного жителя признают недействительным, если:

▪ он лично подал заявление о его аннулировании.

▪ он пребывает за пределами государств-членов ЕС 12 месяцев подряд;

▪ он получил статус долговременного жителя в другом государстве-члене ЕС;

▪ он находится за пределами Эстонии не менее 6 лет подряд.

▪ он получил бессрочный вид на жительство как бывший обладатель Голубой карты ЕС и находится за пределами стран ЕС 24 месяца подряд.

▪ член его семьи, имеющий бессрочный ВНЖ, связанный с Голубой картой ЕС, находится за пределами стран ЕС в течение 24 месяцев подряд.

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