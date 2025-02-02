С видом на выезд: из-за чего могут лишить ВНЖ в Эстонии и с какими сложностями можно столкнуться при его продлении?

„Мы надеялись, что данное дело поможет всем, кто столкнулся с похожей проблемой. Ведь если судья объяснила, как и что делать, РРА должен данное решение принимать во внимание, – рассказывает юрист. – Но буквально несколько месяцев спустя к нам обратился человек с подобной проблемой. Ему должны были выдать ВНЖ сроком до 5 лет или объяснить причину в случае, если предоставляют его на меньший срок. Так вот, причина заключалась в том, что человек не предоставил документ, подтверждающий, что он освобожден от воинской службы. Это – не военный билет, другой документ, но суть проблемы – та же“.

„Он покинул Украину задолго до войны, с военкоматом никаких дел не имел. Но РРА запросил в числе документов и военный билет, которого у этого человека никогда не было, – говорит Ульяна Пономарева. – И тогда чиновники приняли решение о том, что „невозможно принять решение“. То есть они не отказали, но и ВНЖ не дали. Мы обжаловали решение РРА в суде – сославшись на то, что военного билета нет в перечне обязательных документов, требуемых для рассмотрения ходатайства. Судья, принимая дело на рассмотрение, сразу посоветовал РРА удовлетворить нашу жалобу. Там согласились с судом и аннулировали свое решение“.

Как рассказывает Ульяна Пономарева, юрист Эстонского центра по правам человека (ЭЦПЧ), в прошлом году к ним обратился гражданин Украины, который подал ходатайство на продление ВНЖ, но получил решение об отказе рассмотрения, основанное на том, что отсутствует запрашиваемый документ.

В середине прошлого года стало известно, что сотрудники РРА при продлении ВНЖ стали требовать военный билет у граждан Украины, проживающих в Эстонии. Казалось бы, это требование не оставило многим украинцам, живущим здесь, иного выбора, кроме как покинуть Эстонию. Однако нашлись и те, кто оспорил существующий порядок.

По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA ), по состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии у 140 000 человек был долговременный вид на жительство и у более чем 80 000 человек – временный.

Решение РРА в этом случае юристы ЭЦПЧ обжаловали, обратившись не в суд, а в департамент. И, по словам Ульяны Пономаревой, вышестоящий работник департамента аннулировал выданное ранее решение.

„Требование о предоставлении данных о том, служит ли или служил иностранец в вооруженных силах иностранного государства, а также участвует или участвовал ли он в военных операциях за пределами Эстонии, всегда было обозначено в Законе об иностранцах, – комментирует ситуацию эксперт бюро идентитета и статусов РРА Марина Кадак. – Документ, подтверждающий военную карьеру, запрашивали и продолжают запрашивать у заявителей на ВНЖ из Украины, РФ, Белоруссии и третьих стран. Не имеет значения, какие документы человек представляет, однако один из способов проверки – это военный билет. Это требование касается и тех, кто подает заявление на получение первичного срочного ВНЖ, и на продление предыдущего ВНЖ. Каждое заявление и каждый конкретный случай рассматривают индивидуально“.

Кто не успел – тот опоздал

С гражданами РФ и третьих стран дело обстоит сложнее, признают юристы. Особенно это касается тех, чьи заявления на продление ВНЖ рассматривают дольше срока.

„В последнее время это так и происходило, – поясняет юрист ЭЦПЧ. – Человек подает заявление на продление временного ВНЖ или на продление ВНЖ на постоянное поселение (по сути, это тоже временный ВНЖ). РРА по каким-то причинам не успевает вовремя рассмотреть это заявление. У многих рассмотрение продлевают до того момента, когда у человека уже истекает срок ВНЖ и также истекают 90 дней, данные на пребывание в Эстонии. Процесс затягивается, и человек получает негативное решение – ВНЖ не выдают или не продлевают, а предыдущий ВНЖ закончился, и время законного пребывания в Эстонии истекло. И тогда статус легального пребывания в Эстонии автоматически меняется на нелегальный“.