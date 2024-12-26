Гражданин Эстонии открыл петицию, чтобы создать „максимальную снисходительность к супругам и членам семей граждан Эстонии“

„Текущая ситуация в законодательстве создает значительные трудности для семей, где один из супругов является гражданином Эстонии, а другой — иностранцем. В настоящее время к членам семей граждан Эстонии относятся так же, как к иностранцам, не имеющим связей с Эстонией. Это создает несправедливость, поскольку такие люди уже интегрированы в общество посредством семейных связей и вместе с гражданином Эстонии формируют общий семейный бюджет“, — говорится в петиции.

„Проблема заключается в следующих аспектах: низкая привлекательность граждан Эстонии на международном уровне, а именно ужесточение миграционных требований, делает брак с гражданами Эстонии менее привлекательным по сравнению с гражданами других стран ЕС. Это ограничивает возможности эстонцев создавать семьи, негативно влияя на демографическую ситуацию“, — говорится в петиции.

Говорится в петиции и о дискриминации семейных союзов. „К супругам граждан Эстонии относятся наравне с другими мигрантами, не имеющими никакого отношения к Эстонии. При этом не учитывается их уникальное положение и необходимость поддержки своих семей“.

Среди предложений по изменениям — максимальная снисходительность к супругам и членам семей граждан Эстонии, отличие членов семей граждан Эстонии от других. Изменения в законе, по словам создателя петиции, укрепят демографическую устойчивость.

Из-за изменений увеличится и приток денег в эстонские банки, укрепится международный имидж Эстонии, сообщается в петиции.

На данный момент петицию подписали 194 человека, для успешного окончания сбора требуется еще более 800 подписей.

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