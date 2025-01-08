На дополнительном экзамене для преподавателей из 208 сдающих только 26 получили уровень С1.
На дополнительном экзамене для преподавателей из 208 сдающих только 26 получили уровень С1.
ФОТО: Silas Stein | Silas Stein/dpa
Новости Эстонии
08.01.2025, 07:15

Экзамен по эстонскому на C1 в 2024 году сдали лишь 20% учителей: в чем причина катастрофы?

 

Накануне Нового года все сдающие единые экзамены на уровнях B2 и C1 получили сообщения от Департамента образования и молодежи. Для некоторых это стало приятным подарком, но для подавляющего большинства известие оказалось разочаровывающим — результаты были отрицательными. Особенно остро стоит вопрос о получении языковой категории у педагогов — за год из сдававшей тысячи человек получить заветный сертификат удалось 240. Подробности —у RusDelfi.

К сожалению, назвать точные цифры результатов по сдающим уровневые экзамены педагогам возможность нет — Департамент по делам образования и молодежи не владеет точной информацией о том, кто из экзаменуемых является учителями. При регистрации на экзамен подающийся на сдачу экзамена указывает только сферу деятельности, например, образование и наука, что включает не только учителей, прокомментировали в Harno.

Уже сейчас можно подвести итоги 2024 года по сдаче уровневых экзаменов по эстонскому языку.

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