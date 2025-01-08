Экзамен по эстонскому на C1 в 2024 году сдали лишь 20% учителей: в чем причина катастрофы?

К сожалению, назвать точные цифры результатов по сдающим уровневые экзамены педагогам возможность нет — Департамент по делам образования и молодежи не владеет точной информацией о том, кто из экзаменуемых является учителями. При регистрации на экзамен подающийся на сдачу экзамена указывает только сферу деятельности, например, образование и наука, что включает не только учителей, прокомментировали в Harno.