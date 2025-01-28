Криштафович о категории С1 для получения гражданства: советую получать гражданство сейчас, если есть желание связать будущее с Эстонией
Юрист и представитель Партии реформ Евгений Криштафович высказал мнение, что в Эстонии языковые требования при получении гражданства могут повыситься с категории B1 до высшего уровня С1. Тема оказалась горячей и активно обсуждается в социальных сетях до сих пор. RusDelfi решил узнать у политика подробности громкого заявления.
„Возможно, прозвучит как какой-то плохой прогноз, но если посмотреть на требования, которые другие страны выдвигают при получении гражданства, то там знание языка, как правило, на С1. Эстония никогда не выдвигала таких требований, однако в перспективе ситуация может измениться и требования могут повыситься. Сейчас этот вопрос не обсуждается, но, возможно, имеет смысл воспользоваться имеющейся возможностью, пока все так просто“, – отметил тогда Криштафович.