Криштафович о категории С1 для получения гражданства: советую получать гражданство сейчас, если есть желание связать будущее с Эстонией

„Возможно, прозвучит как какой-то плохой прогноз, но если посмотреть на требования, которые другие страны выдвигают при получении гражданства, то там знание языка, как правило, на С1. Эстония никогда не выдвигала таких требований, однако в перспективе ситуация может измениться и требования могут повыситься. Сейчас этот вопрос не обсуждается, но, возможно, имеет смысл воспользоваться имеющейся возможностью, пока все так просто“, – отметил тогда Криштафович.