„Из дохода — только договор аренды квартиры в России“. Беременной гражданке РФ не продлевают ВНЖ в Эстонии

Беременной гражданке России, которая несколько лет проживает в Таллинне и замужем за гражданином Эстонии, отказали в продлении вида на жительство, указав, что она является „угрозой нацбезопасности“. В течение месяца женщине грозит депортация, а ее супруг открыл петицию, чтобы создать „максимальную снисходительность к супругам и членам семей граждан Эстонии“. Подробности — у RusDelfi.
Будущая жена гражданина Эстонии Александра (фамилия редакции известна, - прим. RusDelfi) приехала в страну в 2021 году, а годом позднее получила здесь и временный вид на жительство — как супруга, так как на территории Эстонии пара заключила брак.
Спустя два года ВНЖ нужно продлевать, и Екатерина спокойно подала нужные документы. Но получила отказ с пометкой — „угроза национальной безопасности“. Супружеская пара даже подала апелляцию, но пока к ожидаемым результатам это не привело. „Как будто бы она разлагает общество“, — негодует ее муж Александр.