Зеленский: переговоры Трампа и Путина без Украины опасны

Переговоры между США и Россией о прекращении войны без участия Киева представляют угрозу для всех, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press (AP), обнародованном в субботу, 1 февраля, передает DW. „У них могут быть свои собственные отношения, но говорить об Украине без нас - опасно для всех“, - подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация уже проводит обсуждения с Москвой, но не уточнил, кто в них участвует.

Зеленский сказал, что его команда поддерживает контакт с окружением Трампа на общем уровне, и в ближайшее время ожидаются личные встречи для обсуждения деталей. При этом визит спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога в Киев, запланированный на январь, был отложен по юридическим причинам.

Зеленский: Сначала - встреча только с Трампом

Зеленский выразил мнение, что правильно будет, если сначала Трамп встретится только с ним. „Я считаю, что в первую очередь мы должны провести с ним (Трампом - Ред.) встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хочет вся Европа“, - сказал украинский президент. После контакта с американским лидером „нам следует перейти к какому-то формату переговоров с россиянами“, добавил он.

По словам Зеленского, за столом переговоров он хочет увидеть Украину, Россию, США и Евросоюз. „Я думаю, это было бы справедливо и эффективно. Но как все сложится? Я не знаю“, - отметил он.

Гарантии безопасности Украины

По мнению Зеленского, любые договоренности с Россией должны быть подкреплены гарантиями безопасности от союзников Украины. Президент в очередной раз подчеркнул, что вступление Украины в НАТО остается его приоритетом, назвав это „самым дешевым вариантом“ безопасности, выгодным, в том числе, США.