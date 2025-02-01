Re:Baltica: Кремлевская пропаганда прячется за „нейтральными“ каналами
После вторжения России в Украину кремлевские пропагандисты утверждают, что население стран Балтии массово бежит в Россию и Беларусь, спасаясь от русофобии. При этом, как пишет латвийский портал Delfi со ссылкой на Re:Baltica, заблокированные российские СМИ возрождаются как „нейтральные“ каналы на YouTube и других платформах. Насколько правдивы эти истории и сколько людей действительно уехали?
Поскольку каналы Кремля блокируются в Европейском союзе, в социальных сетях активно распространяются истории о „сбежавших“ людях. Этим занимаются либо те, кто жаждет популярности, либо профессиональные пропагандисты, выдающие себя за независимых создателей контента.
В качестве примера Re:Baltica приводит несколько человек, работающих на кремлевскую пропаганду. Например, Константин Рудаков, который создавал контент в TikTok, критикуя жизнь в Латвии и распространяя дезинформацию о войне в Украине. На блогера обратила внимание Служба госбезопасности Латвии (СГБ), которая сделала Рудакову предупреждение. После того как он продолжил публикации в соцсетях, СГБ провела обыск в его квартире - и Рудаков уехал в Беларусь, где теперь хвалит жизнь в Минске.
Латвийский журналист и пропагандист Марат Касем в разговоре с Re:Baltica вспомнил свою работу в Москве и рассказал о создании замаскированных каналов пропаганды: „Я помню, как мы решили это сделать. Нам нужно было создать что-то, не связанное со Sputnik“. После введения санкций сайты и аккаунты агентства в соцсетях были заблокированы, поэтому пришлось создавать новые каналы без ссылок на поддерживаемые Кремлем СМИ. Через шесть месяцев начала войны Касем вернулся в Латвию, где был осужден за оказание помощи иностранному государству против Латвии. Он провел почти четыре месяца в тюрьме в ожидании суда, но был оштрафован на 15,5 тысяч евро. Его бывшие соратники, уехавшие в Россию, заявили, что Касем предоставлял информацию СГБ в обмен на избежание тюрьмы. По его словам, „Шпроты“ были созданы для Латвии, „Ревизор“ — для литовцев, а эстонцам оставили Baltnews, который работал на всю Балтию.
Профессиональные пропагандисты, бежавшие из стран Балтии, находятся в более привилегированном положении. Касем утверждает, что они „используются Кремлем в полномасштабной программе“. Обычно пресс-секретарь МИД России Захарова рассказывает о перебежчике на своих пресс-конференциях. Затем интервью с ним появляются в СМИ, где его слова можно контролировать. Только после того, как „человек готов (..), он начинает отрабатывать свою лояльность“. Участвует в трансляциях кремлевских СМИ, затем в конференциях с зарубежными гостями.
Анализ Re:Baltica показывает, что в заявлениях этих профессиональных рупоров Кремля уже появляются четкие пропагандистские посылы. Например, что вооружение стран Балтии в целях самообороны представляет угрозу для России и Беларуси.
Как резюмирует Re:Baltica, пропагандистская кампания создает истории о „простых людях“, которые переезжают из Балтии в Россию или Беларусь якобы из-за русофобии, политических преследований, гей-пропаганды, балтийского фашизма или буферной зоны НАТО. По данным авторов статьи, с 2022 года число людей, покидающих страны Балтии и отправляющихся в Россию и Беларусь, увеличилось, однако это вряд ли можно назвать массовым исходом. По данным из разных источников, в Россию из стран Балтии переехало в общей сложности около 1700 человек, а в Беларусь — несколько сотен.