Re:Baltica: Кремлевская пропаганда прячется за „нейтральными“ каналами

Поскольку каналы Кремля блокируются в Европейском союзе, в социальных сетях активно распространяются истории о „сбежавших“ людях. Этим занимаются либо те, кто жаждет популярности, либо профессиональные пропагандисты, выдающие себя за независимых создателей контента.

В качестве примера Re:Baltica приводит несколько человек, работающих на кремлевскую пропаганду. Например, Константин Рудаков, который создавал контент в TikTok, критикуя жизнь в Латвии и распространяя дезинформацию о войне в Украине. На блогера обратила внимание Служба госбезопасности Латвии (СГБ), которая сделала Рудакову предупреждение. После того как он продолжил публикации в соцсетях, СГБ провела обыск в его квартире - и Рудаков уехал в Беларусь, где теперь хвалит жизнь в Минске.

Латвийский журналист и пропагандист Марат Касем в разговоре с Re:Baltica вспомнил свою работу в Москве и рассказал о создании замаскированных каналов пропаганды: „Я помню, как мы решили это сделать. Нам нужно было создать что-то, не связанное со Sputnik“. После введения санкций сайты и аккаунты агентства в соцсетях были заблокированы, поэтому пришлось создавать новые каналы без ссылок на поддерживаемые Кремлем СМИ. Через шесть месяцев начала войны Касем вернулся в Латвию, где был осужден за оказание помощи иностранному государству против Латвии. Он провел почти четыре месяца в тюрьме в ожидании суда, но был оштрафован на 15,5 тысяч евро. Его бывшие соратники, уехавшие в Россию, заявили, что Касем предоставлял информацию СГБ в обмен на избежание тюрьмы. По его словам, „Шпроты“ были созданы для Латвии, „Ревизор“ — для литовцев, а эстонцам оставили Baltnews, который работал на всю Балтию.