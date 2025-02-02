02.02.2025, 08:00
„Дети сидят в темноте и холоде, а на ужин — варёный картофель и половина яблока.“ Как пара американцев спасает сирот в Украине
Эксклюзив Delfi!
ФОТО:
Почему обычным американцам не все равно, что сейчас происходит в Украине? Delfi спросил у офицера армии США Стива Рэнда и его супруги Сюзанны Мэтисон, почему помощь Украине стала главной целью их жизни.
Сьюзан Мэтисон и Стив Рэнд, которые живут в маленьком городке Плимут штата Нью-Хэмпшир, посвятили себя помощи Украине и украинцам после начала полномасштабной войны. Для этого они вместе с друзьями основали организацию Common Man for Ukraine.
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