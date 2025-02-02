„Дети сидят в темноте и холоде, а на ужин — варёный картофель и половина яблока.“ Как пара американцев спасает сирот в Украине

Сьюзан Мэтисон и Стив Рэнд, которые живут в маленьком городке Плимут штата Нью-Хэмпшир, посвятили себя помощи Украине и украинцам после начала полномасштабной войны. Для этого они вместе с друзьями основали организацию Common Man for Ukraine.

Они начали с малого. „Сначала мы собирали по несколько сотен долларов — кто-то пожертвовал 500, кто-то пять долларов“, — вспоминает Стив. „Мы призывали людей делать то, что им по силам. Кто-то устраивал благотворительные ужины, другие — концерты на укулеле. Один маленький мальчик сделал флаги Украины и продавал их в школе, собрав 48 долларов“. Но его маленькое пожертвование вдохновило гораздо больше людей, чем он мог бы себе представить. Газета Boston Globe и другие крупные американские издания написали о нем, это объединило местных жителей и помогло собрать сотни тысяч долларов.