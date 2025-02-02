За рубежом
02.02.2025, 08:00

„Дети сидят в темноте и холоде, а на ужин — варёный картофель и половина яблока.“ Как пара американцев спасает сирот в Украине

 
Эксклюзив Delfi!
Гуманитарные конвои, организованные Сюзанной и Стивом, регулярно прибывают в Украину, сама семейная пара уже 13 раз побывала в Украине с гуманитарными грузами.
Гуманитарные конвои, организованные Сюзанной и Стивом, регулярно прибывают в Украину, сама семейная пара уже 13 раз побывала в Украине с гуманитарными грузами.
ФОТО: erakogu

Почему обычным американцам не все равно, что сейчас происходит в Украине? Delfi спросил у офицера армии США Стива Рэнда и его супруги Сюзанны Мэтисон, почему помощь Украине стала главной целью их жизни.

Сьюзан Мэтисон и Стив Рэнд, которые живут в маленьком городке Плимут штата Нью-Хэмпшир, посвятили себя помощи Украине и украинцам после начала полномасштабной войны. Для этого они вместе с друзьями основали организацию Common Man for Ukraine.

Они начали с малого. „Сначала мы собирали по несколько сотен долларов — кто-то пожертвовал 500, кто-то пять долларов“, — вспоминает Стив. „Мы призывали людей делать то, что им по силам. Кто-то устраивал благотворительные ужины, другие — концерты на укулеле. Один маленький мальчик сделал флаги Украины и продавал их в школе, собрав 48 долларов“. Но его маленькое пожертвование вдохновило гораздо больше людей, чем он мог бы себе представить. Газета Boston Globe и другие крупные американские издания написали о нем, это объединило местных жителей и помогло собрать сотни тысяч долларов.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии