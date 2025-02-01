Человеческий фактор. Как судили карателей, исполнителей и деловых партнеров нацистов после Второй мировой войны — и почему большинству из них удалось избежать серьезного наказания

В 1946−1948 годах были проведены так называемые Малые (или Последующие) Нюрнбергские процессы. Они проходили в том же здании Дворца правосудия, что и главный процесс. Но вел их уже не Международный военный трибунал, а трибунал, созданный военным командованием США. Соответственно, название дела формулировалось по принятому в США стандарту — „Соединенные Штаты против…“ Прокуроры и следователи были американцами. Всего было проведено 12 малых Нюрнбергских процессов.

Виселицы для палачей

Самыми суровыми (в смысле тяжести приговоров) были Процесс докторов и Процесс по делу об айнзацгруппах (в переводе на русский — „целевые группы“) — это карательные подразделения, созданные нацистами для массовых убийств гражданских лиц на оккупированных территориях. Что неудивительно. Для немецких генералов, чиновников, бизнесменов — можно было, при желании, найти разного рода оправдания или смягчающие обстоятельства. Для лиц же уничтожавших и мучивших мирных и беззащитных людей — такие „смягчающие обстоятельства“ подобрать было трудно.

Процесс докторов проходил с 9 декабря 1946 по 20 августа 1947 года. На нем судили врачей нацистских концентрационных лагерей. Основные пункты обвинения: бесчеловечные медицинские опыты, убийство заключенных для „составления анатомических коллекций“, принудительная эвтаназия и принудительная стерилизация. Из 23 обвиняемых семеро были повешены, пятеро были приговорены к пожизненному заключению.

Процесс по делу об айнзацгруппах проходил с 29 сентября 1947 года по 10 апреля 1948 года. Главным фигурантом процесса стал группенфюрер СС Отто Олендорф. Именно его айнзацгруппа уничтожила в Крыму почти всех евреев (14 000−15 000 человек). До этого была бойня евреев и коммунистов в Николаеве. Числились за ним и другие — столь же зловещие — деяния.

Олендорф был не просто палач, а палач-теоретик, стремившийся поставить практику массовых убийств на „наукообразные рельсы“. Главной его заботой было „сохранение психического здоровья“ подвластных ему карателей.