Несмотря на потерю более 800 000 военнослужащих (погибшими и раненными) в ходе войны с Украиной за первые три года, Россия могла удерживать на фронте одновременно как минимум 600 000 солдат. Это дает им численное превосходство над украинскими войсками в основных районах боевых действий. В то же время появление так называемых „батальонов на костылях“ показывает, что Кремль все же сталкивается с трудностями при наборе свежих войск.

Недавно появились доказательства того, что раненых солдат, включая даже тех, кто передвигается на костылях, отправляют в атаки. Например, в Покровске, укреплённом городе на востоке Украины, украинские дроны атаковали российскую штурмовую группу, состоящую в основном из бойцов на костылях, которые направлялись для нападения на позиции Украины. Такие войска почти бесполезны против украинской обороны и часто быстро погибают, как случилось в районе Покровска в результате удара украинских дронов. Хотя сначала это могло показаться решением лишь одного жестокого командира, доказательства свидетельствуют о том, что такая тактика применяется довольно широко, особенно в российской 20-й армии.