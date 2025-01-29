29.01.2025, 20:05
ВИДЕО | "Россияне стоят с автоматом за спиной у своих же". Почему российских солдат даже на костылях отправляют в атаку?
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Военный эксперт рассказал Delfi, как в российской армии проводится так называемая „пехотная засада“.
Несмотря на потерю более 800 000 военнослужащих (погибшими и раненными) в ходе войны с Украиной за первые три года, Россия могла удерживать на фронте одновременно как минимум 600 000 солдат. Это дает им численное превосходство над украинскими войсками в основных районах боевых действий. В то же время появление так называемых „батальонов на костылях“ показывает, что Кремль все же сталкивается с трудностями при наборе свежих войск.
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