Российский экономист и бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов с 2005 года является яростным и последовательным критиком администрации Путина. После отъезда из России Илларионов работал в различных аналитических центрах и участвовал в политических дискуссиях. Он также публично критиковал бывшего президента США Джо Байдена и его политику. В настоящее время Илларионов работает в Центре политики безопасности (CSP), занимая должность старшего аналитика по российским и европейским вопросам.

В последнее время ваши интервью часто начинаются с того, что вы объясняете, почему Трамп лучше Обамы или Байдена. За последнюю неделю западные, украинские и местные СМИ опубликовали множество статей, размышляющих о самых худших сценариях, которые могут развернуться в течение четырехлетнего срока Трампа. Давайте начнем с этого: каким вы видите самый худший сценарий для стран Балтии и Украины в ближайшие четыре года?

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