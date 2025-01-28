28.01.2025, 00:02
Бывший советник Путина: Трамп действительно верит, что можно договориться с Кремлем, но возможны два сценария развития событий
Единственный способ остановить Россию — это победить ее
ФОТО: Foto: Vikipeedia
Ненормально, когда бывший министр Украины Кулеба знает о происходящем в Украине меньше, чем владелец Delfi Media Ханс Х. Луйк, — говорит в интервью Delfi бывший экономический советник Путина Андрей Илларионов
Российский экономист и бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов с 2005 года является яростным и последовательным критиком администрации Путина. После отъезда из России Илларионов работал в различных аналитических центрах и участвовал в политических дискуссиях. Он также публично критиковал бывшего президента США Джо Байдена и его политику. В настоящее время Илларионов работает в Центре политики безопасности (CSP), занимая должность старшего аналитика по российским и европейским вопросам.
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