Мнение
28.01.2025, 00:02

Бывший советник Путина: Трамп действительно верит, что можно договориться с Кремлем, но возможны два сценария развития событий

 
Единственный способ остановить Россию — это победить ее
Андрей Илларионов пять лет был экономическим советником президента России, но, по его словам, так и не стал доверенным лицом Путина.
Андрей Илларионов пять лет был экономическим советником президента России, но, по его словам, так и не стал доверенным лицом Путина.
ФОТО: Foto: Vikipeedia

Ненормально, когда бывший министр Украины Кулеба знает о происходящем в Украине меньше, чем владелец Delfi Media Ханс Х. Луйк, — говорит в интервью Delfi бывший экономический советник Путина Андрей Илларионов

Российский экономист и бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов с 2005 года является яростным и последовательным критиком администрации Путина. После отъезда из России Илларионов работал в различных аналитических центрах и участвовал в политических дискуссиях. Он также публично критиковал бывшего президента США Джо Байдена и его политику. В настоящее время Илларионов работает в Центре политики безопасности (CSP), занимая должность старшего аналитика по российским и европейским вопросам.

В последнее время ваши интервью часто начинаются с того, что вы объясняете, почему Трамп лучше Обамы или Байдена. За последнюю неделю западные, украинские и местные СМИ опубликовали множество статей, размышляющих о самых худших сценариях, которые могут развернуться в течение четырехлетнего срока Трампа. Давайте начнем с этого: каким вы видите самый худший сценарий для стран Балтии и Украины в ближайшие четыре года?

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии