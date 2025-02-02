В Тарту спикеры парламентов шести государств обсудят поддержку Украины и борьбу с российским саботажем

На встрече коллег будет принимать спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, который назвал символичным то, что спикеры Балтийских государств, Польши и Финляндии соберутся в Тарту именно сегодня – в 105-ю годовщину Тартуского мира. Завтра утром в официальной встрече посредством видеосвязи примет участие и спикер парламента Украины. „В этом месяце исполнится 11 лет с начала агрессивной войны России и три года с начала полномасштабного нападения России на Украину. Основное внимание на встрече будет уделено вопросу о том, как достичь справедливого и устойчивого мира в Украине и Европе“, – сказал он.

Хуссар отметил, что для достижения справедливого мира западный мир должен сфокусироваться на всесторонней поддержке Украины в ее борьбе с агрессором и внести посредством ужесточения санкций и их более эффективного осуществления еще больший вклад в то, чтобы лишить Россию финансовых возможностей продолжать войну. В ходе встречи спикеры также обсудят поддержку Украины на пути вступления в Европейский союз и НАТО.

В качестве второй основной темы планируется обсудить нарастающую гибридную деятельность со стороны России, в том числе акты саботажа в Балтийском море и другие гибридные операции, имевшие место в последние месяцы. „Правовое пространство формируют парламенты. Одной из целей встречи спикеров парламентов и является координация законодательной деятельности наших государств, чтобы лучше защитить регион Балтийского моря и наши государства от подобных операций“, – сказал Хуссар.

В ходе встречи участники также обсудят отношения с США и ситуацию в Армении, Грузии, Молдове и Беларуси.

Помимо спикера Рийгикогу, во встрече примут участие спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис, спикер Сейма Латвии Дайга Миериня, маршал Сейма Польши Шимон Холовня и спикер Эдускунты Финляндии Юсси Халла-ахо. Посредством видеосвязи в официальной встрече примет участие спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.