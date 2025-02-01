Трамп говорит, что он и Путин могут сделать что-то „значительное“ для прекращения войны России в Украине

„Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем что-то значительное“, - сказал Трамп в ходе общения с репортерами в Овальном кабинете. „Мы хотим закончить эту войну. Эта война не началась бы, если бы я был президентом“.

Трамп не сказал, кто из его администрации контактировал с русскими, но настаивал на том, что стороны „уже разговаривают“.

Отвечая на вопрос, разговаривал ли он уже напрямую с Путиным, Трамп уклончиво сказал: „Я не хочу этого говорить“.

Трамп неоднократно заявлял, что не допустил бы начала конфликта, если бы был на своем посту, хотя он был президентом в то время, когда на востоке Украины шли бои между киевскими войсками и сепаратистами, поддерживаемыми Москвой, а Путин в 2022 году направил туда десятки тысяч солдат.

После возвращения в должность Трамп критиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявляя, что тот должен был заключить сделку с Путиным, чтобы избежать конфликта.

В январе в интервью Fox News президент высмеял Зеленского за то, что тот „говорил так смело“, когда Украина так зависела от американской помощи для ведения войны.

„Они были смелыми, но мы дали им миллиарды долларов“, - сказал Трамп.

В недавнем интервью российскому государственному телевидению Путин похвалил Трампа как „умного и прагматичного человека“, ориентированного на интересы США.

„У нас всегда были деловые, прагматичные, но и доверительные отношения с нынешним президентом США“, - сказал Путин. „Я не могу с ним не согласиться, что если бы он был президентом, если бы у него не украли победу в 2020 году, то кризиса, который возник в Украине в 2022 году, можно было бы избежать“.

Заявление российского президента также стало прямым подтверждением отказа Трампа признать свое поражение на выборах 2020 года. Многочисленные федеральные и местные чиновники, длинный список судов, бывшие высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба и даже его собственный генеральный прокурор заявили, что нет никаких доказательств мошенничества, о котором он утверждает.