31.01.2025, 20:11
Поджег автомобиль с украинскими номерами и работал на РФ. Гражданину Эстонии предьявлено обвинение в госизмене
ФОТО: | Delfi Meedia
В Тарту под суд отдали очередного гражданина Эстонии, обвиняемого в государственной измене. Поджигая автомобили с украинскими номерными знаками, он пытался связать свои действия с политической партией KOOS. Согласно обвинению, задания России он выполнял с самого начала полномасштабной войны в Украине.
В феврале прошлого года в центр тревоги поступило сообщение о горящем автомобиле Hyundai на улице Александри в Тарту. Спасатели потушили пожар, однако моторный отсек имевшего украинские номера автомобиля уже был уничтожен, а салон получил серьезные повреждения.
Уже подписаны?