Поджег автомобиль с украинскими номерами и работал на РФ. Гражданину Эстонии предьявлено обвинение в госизмене

В феврале прошлого года в центр тревоги поступило сообщение о горящем автомобиле Hyundai на улице Александри в Тарту. Спасатели потушили пожар, однако моторный отсек имевшего украинские номера автомобиля уже был уничтожен, а салон получил серьезные повреждения.

Месяц спустя Андрей Макаров (38) был взят под стражу в качестве подозреваемого в поджоге. Согласно текущему обвинению, за это время он успел побывать в России, во Пскове, чтобы получить новые задания, и выполнить их в Литве. Собранные доказательства дали основания для предъявления гражданину Эстонии Макарову обвинения в государственной измене.