ЧП и криминал
31.01.2025, 20:11

Поджег автомобиль с украинскими номерами и работал на РФ. Гражданину Эстонии предьявлено обвинение в госизмене

 
Суд начнет рассмотрение дела в понедельник.
Суд начнет рассмотрение дела в понедельник.
ФОТО: Karl-Eerik Pink | Delfi Meedia

В Тарту под суд отдали очередного гражданина Эстонии, обвиняемого в государственной измене. Поджигая автомобили с украинскими номерными знаками, он пытался связать свои действия с политической партией KOOS. Согласно обвинению, задания России он выполнял с самого начала полномасштабной войны в Украине.

В феврале прошлого года в центр тревоги поступило сообщение о горящем автомобиле Hyundai на улице Александри в Тарту. Спасатели потушили пожар, однако моторный отсек имевшего украинские номера автомобиля уже был уничтожен, а салон получил серьезные повреждения.

Месяц спустя Андрей Макаров (38) был взят под стражу в качестве подозреваемого в поджоге. Согласно текущему обвинению, за это время он успел побывать в России, во Пскове, чтобы получить новые задания, и выполнить их в Литве. Собранные доказательства дали основания для предъявления гражданину Эстонии Макарову обвинения в государственной измене.

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