Розенфельд об обвинениях Айво Петерсону: даже за убийство дают меньше сроки

„Я прессу еще не читал, но на мой взгляд, это очень резкое обвинение, слишком суровое для того, что он делал“, - начал бывший председатель ОЛПЭ Игорь Розенфельд, с кем во время выборов сотрудничал Петерсон.

Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных инструкций из РФ, вели ненасильственную деятельность, направленную против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики. Петерсону грозит от 6 до 20 лет или пожизненное заключение.

„Я вижу суровость излишнюю этого приговора“, - продолжил Розенфельд. По его словам, поездка в оккупированный Донбасс - была лишней, этого делать было не следовало. „Но все-таки сейчас - это обвинение слишком суровое. Вплоть до пожизненного - понимаете, даже за убийство дают меньше сроки. Слишком большой срок, слишком суровый. Ясно, что тут есть нарушение, но не в такой мере. Не как госизмена непосредственно, на мой взгляд. Это все, что я могу сказать сейчас. Больше я сказать ничего не могу“.

При этом Розенфельд просит разделять его партию и движение Koos. „СМИ Эстонии против Левой партии часто используют то, что у нас было сотрудничество в период выборов. Несмотря на то, что я подчеркивал, что у нас разные политические платформы, и мы не были согласны со многими вещами, которые делали Айво Петерсон и Олег Иванов. Например, когда говорят о Левой партии, все время показывают, что мы вместе. То есть это такая, может быть, тактика, чтобы нас скомпрометировать. Потому что у нас, на самом деле, другая программа. Мы не поддерживаем их и по поводу Украины, войны, очень много всякого разного. Я надеюсь, что будет объективно выяснено, что мы все-таки другая организация, у нас другой подход.