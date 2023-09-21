Многим проживающим в Эстонии россиянам то и дело нужно возвращаться в Россию. Эта инструкция поможет оценить свои личные риски — и снизить их
После 24 февраля 2022 года из России уехали сотни тысяч людей. Многие из них переждали активную фазу мобилизации — и уже вернулись на родину. Многие — остаются за рубежом, но не могут вообще отказаться от поездок в РФ. Причины могут быть самыми разными: сделать документы, подготовить к сдаче или продаже недвижимость и другое имущество, получить медицинские услуги — и, конечно же, повидаться с близкими, которые не могут выехать за границу. Возвращение в страну в условиях полномасштабной войны против Украины и постоянного ужесточения репрессивных законов сопряжено с рядом рисков. Эта инструкция поможет оценить, насколько риски велики лично для вас, и найти способы, как себя обезопасить. Все советы, которые Meduza дает о въезде в страну, актуальны и для выезда из нее.
Подумайте: вам точно нужно в Россию?
После начала полномасштабной войны против Украины риски возвращения (даже временного) в Россию для эмигрантов постоянно растут — и они не всегда связаны с очевидными вещами, вроде угрозы новой волны мобилизации. В этой главе мы попытаемся перечислить их, чтобы вы оценили, насколько риски высоки лично для вас.
Право на выезд из России может быть ограничено. Но только по основаниям и в порядке, предусмотренным в соответствующем федеральном законе. Некоторые ограничения довольно специфические и распространяются, например, на действующих и бывших сотрудников ФСБ или лиц, допущенных к государственной тайне (причем только к сведениям совершенно секретным или особой важности). Но многие ограничения распространяются и на обычных людей.
Если вы находитесь в запасе — перед возвращением подумайте дважды
Запрет на выезд из страны военнообязанного, которому военкомат направил любую повестку, — одно из главных нововведений прошедшей в этом году реформы военного призыва. Это ограничение может быть снято только после явки в военкомат.
Раньше гражданин мог спокойно проигнорировать повестку о мобилизации и беспрепятственно уехать из страны. Ему могла грозить только административная ответственность, но не уголовная. Теперь направление (даже не вручение) повестки автоматически закрывает возможность выезда из России.
Попробуйте оценить, может ли вам грозить уголовное дело или запрет на выезд из-за долгов
Суд или правоохранительные органы могут запретить вам покидать страну в четырех случаях:
Если вас признают банкротом (запрет будет действовать до завершения процедуры банкротства);
Если вы будете уклоняться от исполнения обязательств, наложенных судом;
Если вас осудят за совершение преступления;
Если вы станете подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления.
Последний вариант — самый опасный. Дело в том, что нельзя заранее выяснить наверняка, обвиняетесь ли вы в совершении какого-то преступления или нет. Уголовное дело возбуждают по факту преступления, а объявить вас подозреваемым или обвиняемым следователь может в любой момент — например, дождавшись вашего возвращения.
Ваши посты в соцсетях вполне могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. В российском Уголовном кодексе и до 24 февраля было много статей, согласно которым „общественно опасным деянием“ можно было объявить записи в интернете или публично высказанное мнение в офлайне. А после полномасштабного вторжения российских войск в 2022 году их стало еще больше.
Напомним, что российские власти запрещают:
распространять „фейки“ о российской армии;
„дискредитировать“ ее (уголовная ответственность грозит тем, кто перед этим совершил административное правонарушение, — не позже чем через год);
призывать вводить санкции против российских граждан и компаний;
оправдывать преступления, которые российские власти квалифицируют как теракты (вроде удара дронов по Кремлю или убийства „военкора“ Владлена Татарского), а также публично призывать к терроризму и пропагандировать его;
призывать вернуть Крым и „новые территории“ (так власти РФ называют аннексированные в 2022 году регионы Украины);
оскорблять представителей власти.
Ваши донаты тоже могут быть объявлены преступлением.
Если вы поддерживали организации, которые еще недавно считались просто независимыми или оппозиционными — а теперь объявлены „нежелательными“ («Медуза“, „Дождь“, „Важные истории“, OCCRP, „Свободный университет“) или даже „экстремистскими“ (ФБК и штабы Навального). Пожертвования, отправленные после приобретения организацией нового статуса, могут обернуться уголовным делом. Кроме того, сотрудничество с такими организациями даже за пределами России — самостоятельное преступление (сначала на человека могут завести административное дело, затем — уголовное).
Обратите внимание еще на две статьи Уголовного кодекса:
Государственная измена (статья 275)
Формулировки госизмены стали настолько расплывчатыми, что преступлением может считаться оказание любой помощи иностранцам или иностранным и международным организациям, если российские власти сочтут, что их деятельность направлена против безопасности страны. Любые донаты на нужды ВСУ — это тоже госизмена, по версии властей.
Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (статья 275¹)
Эта статья, по сути, криминализует сам факт любых непубличных контактов с иностранцами, если те, по мнению российских властей опять-таки, действуют против безопасности РФ. Так как вы проживали за границей, то и шансов на такое „опасное“ общение у вас было больше.
Если вам нужно получить новый внутренний паспорт (и это единственная причина возвращения) — лучше не ехать
Истечение срока действия внутреннего паспорта не грозит вам никакими проблемами на территории ЕС, рассказала „Медузе“ миграционный консультант, попросивший об анонимности. Внутренний паспорт вообще не считают документом во многих странах ЕС и мира — например, в Латвии.
Кроме того, внутреннего паспорта нет в списке необходимых для получения ВНЖ или визы документов — и истечение срока его действия не может стать причиной отказа. Миграционный консультант рассказывает об этом на примере Латвии:
Раньше внутренний паспорт спрашивали, когда документы на первичный ВНЖ можно было подавать исключительно в посольствах, — таким образом определяли, к какому консульскому участку приписан человек. Но во время пандемии документы на ВНЖ разрешили подавать по почте (а не только в посольствах), при условии, что иностранец приехал в Латвию и находится тут легально. Поэтому внутренним паспортом больше никто не интересуется.
Кроме того, раньше в списке стран, граждане которых подлежат дополнительной проверке при выдаче визы или вида на жительство Латвии, были лишь отдельные регионы России (например, Дагестан и Чечня). И внутренний паспорт был нужен для того, чтобы понять, необходима ли в конкретном случае такая проверка. А теперь Россия включена в этот список целиком — поэтому нет необходимости фильтровать россиян по регионам.
В России за просроченный внутренний паспорт могут оштрафовать — но всего на пять тысяч рублей. Вряд ли эта сумма стоит того, чтобы ради нее рисковать.
Попробуйте все-таки узнать, не завели ли на вас уголовное дело. Но помните, что обнадеживающая информация не гарантирует вашей безопасности
Как мы уже писали выше, невозможно выяснить наверняка, подозреваетесь ли вы в совершении какого-то преступления или нет. Объявить вас подозреваемым следователь может в любой момент — например, дождавшись вашего возвращения. После этого вас могут задержать и избрать одну из мер пресечения.
И все же можно попробовать проверить, есть ли у российских властей к вам претензии, с помощью подробной инструкции.
До поездки в Россию попробуйте сняться с воинского учета
Это может снизить риск призыва на срочную службу или по мобилизации (но, конечно, не гарантирует, что вас точно не призовут).
Если вы вернулись в РФ на постоянное место жительства, то теоретически должны встать на учет в течение двух недель. Но как определить, вернулись ли вы на постоянной основе, в законах четко не прописано.
Опрошенные „Медузой“ юристы, ссылаясь на свой опыт, говорят о том, что человеку не должны предъявлять претензий, если он приехал в Россию на несколько месяцев или меньше — и после этого собираетесь вновь уехать. Но гарантировать этого нельзя. Благодаря новым поправкам передавать в военкомат данные о призывниках обязаны самые разные службы, в том числе любые медицинские организации, МФЦ, органы власти и университеты. Если вы снялись с воинского учета, но временно вернулись в Россию — лучше не рисковать и не появляться в этих заведениях без крайней необходимости.
Сообщите о полученном ВНЖ или гражданстве — с октября это можно будет сделать в консульстве
Если вы планируете приехать в РФ больше чем на месяц, то в течение 30 дней вы должны прийти в отдел МВД по месту жительства и сообщить о полученном ВНЖ или гражданстве другой страны. Если речь о ребенке или подростке — за него уведомить власти обязан законный представитель. Россияне, которые этого не сделают, рискуют стать фигурантами уголовных и административных дел.
В Уголовном кодексе есть статья 330.2 о „неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии“ иностранных документов, максимальное наказание по ней — 400 часов обязательных работ, также вас могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. В КоАП есть похожая статья за „нарушение установленного порядка“ подачи такого уведомления, но максимальный штраф по ней — всего тысяча рублей.
Стоит помнить, что статью 330.2 российские власти применяют в том числе для преследования оппозиции: в частности, по ней заведены уголовные дела против политика Леонида Гозмана и издателя „Медиазоны“ Петра Верзилова.
С 26 октября 2023 года вступят в силу новые правила. Россиянам, приехавшим на родину, дадут на уведомление об иностранных документах 60 дней (а не 30, как сейчас), также они смогут заранее сделать это в дипломатических учреждениях за границей — в таком случае, оказавшись в России, идти в МВД будет не нужно.
Подготовьте к поездке гаджеты и соцсети
Эта глава касается всех людей, пересекающих границу с Россией (силовики вполне могут потребовать гаджет и у человека с иностранным гражданством). При подготовке этой инструкции „Медуза“ опросила восемь независимых юристов и адвокатов, которые помогают в том числе оппозиционно настроенным россиянам. Все специалисты считают, что потребовать на границе показать содержимое телефона или ноутбука могут у любого человека — независимо от его взглядов и деятельности. Это подтверждают публикации СМИ: например, издание „Холод“ рассказывало историю домохозяйки, которая возвращалась из отпуска в Турции и вынуждена была провести на допросе около двух часов. Так бывает редко — но не повезти может именно вам. При этом для россиян, которые занимаются политической, правозащитной или журналистской деятельностью либо критикуют в соцсетях российские власти, риски, разумеется, вырастают в разы.
Стоит ли выполнять безусловно незаконное требование силовиков передать им гаджет и разблокировать его — отдельный вопрос, на который мы отвечаем в следующей главе. Но подготовиться нужно в любом случае, поскольку справиться с давлением сотрудников ФСБ бывает непросто, а при самом плохом раскладе они могут применить силу.
Важно помнить, что, если российские власти заранее поставили перед собой цель задержать конкретного человека, описанные ниже меры предосторожности, скорее всего, не помогут.
Опасные приложения, фотографии и переписки могут стать основанием для преследования — разберитесь с ними одним из двух способов
Для начала проведите ревизию приложений. Точно стоит подчистить все, что связано с организациями, которые российские власти объявили „экстремистскими“, как ФБК, или „нежелательными“, как „Медузу“ (при пересечении границы наше приложение имеет смысл удалить, а потом спокойно скачать. Находясь в России, также можно поменять его иконку для безопасности). Запрещенные в РФ фейсбук и инстаграм при этом можно оставить — но не забудьте удалить „компрометирующие“ вас материалы, переписки и подписки. Отключите на всех устройствах TouchID и Face ID, а также убедитесь в том, что на них стоят надежные пароли.
В случае с любыми мессенджерами и соцсетями удаление приложения — не лучшая тактика: силовики могут попросить скачать его (а при самом плохом раскладе — отнять у вас телефон и сделать это самостоятельно). Особенно это касается популярных среди россиян WhatsApp и Telegram. Конечно, при двухфакторной защите (которую обязательно нужно установить на все свои аккаунты перед поездкой) можно просто не брать с собой сим-карту, на которую приходит СМС с кодом, но такой сценарий вызовет дополнительные подозрения у пограничников. Юристы, опрошенные „Медузой“, предлагают два варианта подготовки:
Вариант первый: удалить из соцсетей и мессенджеров всю переписку, которую пограничники могут посчитать подозрительной, и отписаться от любого подобного контента. Координатор уголовных дел „ОВД-Инфо“ Ева Левенберг рассказала „Медузе“, что в нынешних условиях даже самая безобидная переписка может стать потенциально опасной. Особое внимание, по мнению Левенберг, стоит обратить на следующие вещи:
фотографии с украинской символикой и символикой организаций, признанных на территории РФ „нежелательными“ или „экстремистскими“;
переписки с украинскими, „экстремистскими“, „нежелательными“ и „иноагентскими“ организациями;
любые материалы с критикой властей РФ и войны, а также антивоенные высказывания. Все перечисленное относится и к видеозаписям.
Адвокат „Первого отдела“ Валерия Ветошкина подтверждает, что сейчас особый негатив у пограничников вызывает все, что связано с Украиной, — и в целом все иностранное. Стоит удалить не только переписки с украинцами, но и украинские номера телефонов из записной книжки (а если хотите перестраховаться — то и любые иностранные). Если вдруг вы переписывались с ботами РДК или легиона „Свобода России“ — это тоже необходимо удалить.
Ветошкина подчеркивает, что не существует четкого перечня того, что нужно удалить с телефона, чтобы на сто процентов себя обезопасить. К примеру, просто подписка на телеграм-канал издания, объявленного властями „иностранным агентом“, — не нарушение закона. Но если вы хотите перестраховаться, можно отписаться от любого политического контента.
Чистка телефона и всех аккаунтов может занять много времени. Но есть второй способ — можно просто завести новые аккаунты или взять с собой временное устройство. Эксперты правозащитной организации, попросившие об анонимности, называют такую тактику возможным выходом, а адвокат Валерия Ветошкина — „хорошим отвлекающим маневром“. Ева Левенберг также считает временное устройство „достаточно надежным вариантом“.
При создании новых аккаунтов в Telegram и WhatsApp их нужно обязательно наполнить чем-то безобидным — например, подписаться на несколько каналов с мемами и немного попереписываться с друзьями. Сим-карту, на которую зарегистрирован реальный аккаунт, в этом случае лучше оставить за границей.
Если вы берете с собой временное устройство — его тоже нужно хотя бы минимально наполнить приложениями и контентом. При этом везти с собой (даже в багаже) основной ноутбук или телефон с чувствительной информацией эксперты не советуют — пограничники вполне могут их осмотреть.
Если какие-то чувствительные файлы могут понадобиться вам в России — переместите их на надежные облачные сервисы, которые используют end-to-end шифрование: к примеру, Proton Drive, Keybase Filesystem или Tresorit. Специалисты по IT-безопасности, с которыми пообщалась „Медуза“, призывают воздержаться от использования „Яндекс.Диска“, „Google.Диска“ и файлообменников или других сервисов, которые включены в реестр организаторов информации Роскомнадзора.
Подготовьтесь к разговору с пограничником
Эта глава тоже касается каждого, кто решил вернуться в Россию — не важно, временно или надолго. По оценке адвоката „Первого отдела“ Валерии Ветошкиной, с тщательной проверкой пограничников сталкивается хотя бы один пассажир на каждом авиарейсе в РФ — и необязательно это человек из группы риска. К сожалению, более точно оценить масштабы проверок невозможно, поскольку большая часть людей не обращается за помощью к адвокатам и правозащитникам.
Детально продумайте, что будете говорить, — но без лишних подробностей
Координатор уголовных дел „ОВД-Инфо“ Ева Левенберг не советует врать силовикам — особенно если правдивый ответ не приведет к негативным последствиям:
На вранье очень быстро поймают, сотрудников силовых ведомств этому обучают специально. Желательно давать короткие ответы строго по существу заданного вопроса, без дополнительных пояснений.
Стоит также учитывать, что в собственном вранье легко можно запутаться, а у пограничников может быть дополнительная информация о вас, если вы представляете интерес для российских властей или находитесь в группе риска как журналист или активист. Но не стоит и преувеличивать информированность сотрудников: никаких баз на каждого человека у пограничников нет, а если они не готовились к вашему прибытию заранее, то не знают о вас практически ничего, кроме информации, указанной в паспорте, и наличия долгов.
Чем осторожнее и сдержаннее вы будете говорить, тем меньше вероятность того, что случайное слово может привлечь лишнее внимание к вам и вашим близким, напоминает Ева Левенберг. Например, на вопрос о том, почему вас долго не было в России, можно коротко ответить, что вы:
Путешествовали.
Работали по контракту не в России. Если вас спросят, с кем конкретно вы работали, можно ответить, что подписали соглашение о конфиденциальности и не можете разглашать такую информацию, но можете сказать, что компания находится за рубежом. Заставить раскрыть данные вас не могут. Впрочем, работа на зарубежные организации в России по-прежнему законна, поэтому, если компания не связана с политикой или активизмом, можно честно ответить на вопрос.
Жили за границей, потому что там живут и работают ваши близкие. Уточнять компанию вы не обязаны — и особенно не стоит этого делать, если это „нежелательная“ или „иноагентская“ организация. Вполне подойдет ответ в духе „моя сестра — бухгалтер, молодой человек — копирайтер, но название компаний я не знаю“.
Учились за рубежом. Если на самом деле не учились (хоть врать мы и не советуем) — продумайте немного деталей: где учились и на кого.
Если вы месяцами не бываете в России, появляясь только на короткое время, можно использовать любой вариант из тех, что предложены выше, но добавить, что у вас есть родственники в стране и вы их навещаете.
Отвечайте на вопросы о политических взглядах как можно более уклончиво
При общении с силовиками ставить в приоритет свою безопасность более чем нормально, напоминает адвокат „Первого отдела“ Валерия Ветошкина. Даже если вам принципиально важно всегда доносить до окружающих свою антивоенную позицию — в этом случае лучше сделать исключение.
На вопросы о политических взглядах в принципе можно не отвечать — пограничников это не касается. Можно сослаться на 29-ю статью Конституции РФ, которая гарантирует гражданам, что никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Но если вы хотите гарантированно избежать конфликтной ситуации, лучше ответить что-то нейтральное, например:
Я не задумывался об этом, потому что давно не был в стране.
Я не интересуюсь политикой и не слежу за новостями, но с ужасом отношусь к происходящему, поскольку гибнут люди.
Я против любого вооруженного конфликта, потому что они приносят смерть и разрушения.
Я не принимал таких решений, и у меня нет полной картины, чтобы судить о происходящем.
Я придерживаюсь нейтральных взглядов.
Формально административное дело о „дискредитации“ армии на вас могут завести только в том случае, если высказывание будет публичным. Более того, у пограничной службы нет полномочий заводить дела по статье 20.3.3 КоАП РФ. Так что если вы все же высказали свое настоящее мнение — не поддавайтесь на угрозы силовиков.
Вы имеете право не отвечать вообще ни на какие вопросы — хотя это не лучшая тактика. Никакого наказания за это не предусмотрено. И все-таки вопросы бывают разные, напоминает Валерия Ветошкина:
Если вы, к примеру, год жили в Грузии и прилетели на рейсе из Грузии — довольно странно не отвечать на вопрос „жили ли вы в Грузии?“. В связи с очевидным озлоблением силовиков и ростом задержаний на границе я не могу советовать всегда пререкаться с сотрудниками, особенно если вам нечего скрывать.
Помните, что пограничник не может требовать посмотреть ваш телефон или компьютер — это абсолютно незаконно. Но отдавать ли гаджет на проверку — решать только вам
Требуя разблокировать телефон, пограничник нарушает сразу несколько норм:
Личная переписка охраняется статьей 23 Конституции РФ (право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну).
Информация в банковских приложениях подпадает под федеральный закон о банковской тайне.
Различные медицинские анализы и переписки с врачами, которые могут находиться в гаджете, охраняются врачебной тайной.
Даже если вы решительно настроены не отдавать сотруднику гаджеты, все равно выполните рекомендации о чистке телефона и компьютера из предыдущей главы. Из-за давления вы можете растеряться (ведь силовики умеют профессионально запугивать людей), а при очень плохом раскладе вас могут арестовать — и изъять телефон по решению суда, а затем изучить его содержимое. Если телефон все-таки изъяли — воспользуйтесь материалом фонда „Общественный вердикт“ (по ссылке есть шаблон для обжалования действий силовиков).
Если вы заранее подготовили телефон и при этом не хотите терять время и спорить с пограничниками или не чувствуете, что готовы отстаивать свои права, — отдайте им устройство, пусть наслаждаются заранее подготовленными мемами.
Если вы сильно переживаете или находитесь в группе риска — заранее предупредите близких и адвоката
Нужно сообщить им о точном времени и месте пересечения границы, советует Валерия Ветошкина. Адвокат поймет, что что-то пошло не так, если вы больше 15 минут не будете выходить на связь.
По закону вас не могут задержать без составления протокола более чем на три часа. Однако сотрудники могут использовать это время для применения разнообразных методов морального и психологического давления, чтобы получить необходимые им сведения, напоминает Ева Левенберг:
Поэтому даже небольшая задержка в вызове адвоката может сделать последующую защиту менее эффективной. Кроме того, стоит учитывать, что не всегда адвокатам разрешают доступ на территорию с контролируемым доступом (например, в аэропорты), если нет процессуальной необходимости.
Даже если адвоката не допустят на территорию аэропорта — он может обратиться к начальнику погранслужбы, выяснить, что происходит, зафиксировать какое-либо нарушение — например, если вас удерживают более трех часов без составления документов. При этом Левенберг напоминает, что ключевое значение имеет не поиск адвоката, а ваша подготовка к прохождению границы, в том числе удаление компрометирующих данных с устройств.
Если вас все же задержали, важно требовать уведомить консульство, если вы иностранный гражданин, и связаться с родственниками и правозащитными организациями, например с „ОВД-Инфо“ или „Первым отделом“.
Если вы чувствуете, что не справляетесь с давлением при разговоре, — воспользуйтесь некоторыми хитростями
Вот несколько рекомендаций от юриста правозащитной организации, который пожелал остаться анонимным:
Вы можете попросить вызвать вам скорую помощь или сказать, что вы уже ее вызвали, поскольку почувствовали себя плохо. Такое заявление может заставить пограничника немного сбавить напор, поскольку неприятности и проверки, которые могут возникнуть в связи с доведением вас до такого состояния, ему точно не нужны.
Можно просто перестать отвечать на вопросы, никак не реагируя на действия силовика. Подумайте в это время о чем-то другом. Такая тактика тоже может сработать, если сотрудник подумает, что больше никакой информации от вас не получит, и потеряет к вам интерес.
По словам юриста, в последнее время ситуаций с серьезным давлением на людей стало меньше, поскольку сократился поток выезжающих из страны. Но все равно они происходят, особенно если человек долго не был в России. Впрочем, с таким мнением не согласна адвокат Валерия Ветошкина — по ее наблюдениям, давление со стороны силовиков не стало слабее.
Психолог, также попросивший об анонимности, напоминает, что наше физиологическое состояние очень сильно влияет на способность совладать со стрессом. Поэтому стоит обязательно выспаться перед поездкой, взять с собой необходимую еду и лекарства, комфортно одеться. Сам факт того, что вы заранее подготовились, даст вам возможность чувствовать себя увереннее.
Если вы сильно нервничаете — попробуйте отрепетировать разговор с пограничником перед зеркалом или с другом. Во время ожидания в очереди или при проверке документов можно выполнять самые простые дыхательные упражнения — например, сфокусироваться на том, чтобы выдох был в два раза длиннее вдоха, или дышать „по квадрату“. Кроме того, постарайтесь не спешить с ответами — возьмите паузу перед каждой репликой, чтобы не сказать лишнего из-за стресса.
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