Многим проживающим в Эстонии россиянам то и дело нужно возвращаться в Россию. Эта инструкция поможет оценить свои личные риски — и снизить их

Последний вариант — самый опасный. Дело в том, что нельзя заранее выяснить наверняка, обвиняетесь ли вы в совершении какого-то преступления или нет. Уголовное дело возбуждают по факту преступления, а объявить вас подозреваемым или обвиняемым следователь может в любой момент — например, дождавшись вашего возвращения.

Если вы станете подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления.

Если вы будете уклоняться от исполнения обязательств, наложенных судом;

Если вас признают банкротом (запрет будет действовать до завершения процедуры банкротства);

Суд или правоохранительные органы могут запретить вам покидать страну в четырех случаях:

Попробуйте оценить, может ли вам грозить уголовное дело или запрет на выезд из-за долгов

Раньше гражданин мог спокойно проигнорировать повестку о мобилизации и беспрепятственно уехать из страны. Ему могла грозить только административная ответственность, но не уголовная. Теперь направление (даже не вручение) повестки автоматически закрывает возможность выезда из России.

Запрет на выезд из страны военнообязанного, которому военкомат направил любую повестку, — одно из главных нововведений прошедшей в этом году реформы военного призыва. Это ограничение может быть снято только после явки в военкомат.

Если вы находитесь в запасе — перед возвращением подумайте дважды

Право на выезд из России может быть ограничено. Но только по основаниям и в порядке, предусмотренным в соответствующем федеральном законе. Некоторые ограничения довольно специфические и распространяются, например, на действующих и бывших сотрудников ФСБ или лиц, допущенных к государственной тайне (причем только к сведениям совершенно секретным или особой важности). Но многие ограничения распространяются и на обычных людей.

После начала полномасштабной войны против Украины риски возвращения (даже временного) в Россию для эмигрантов постоянно растут — и они не всегда связаны с очевидными вещами, вроде угрозы новой волны мобилизации. В этой главе мы попытаемся перечислить их, чтобы вы оценили, насколько риски высоки лично для вас.

Формулировки госизмены стали настолько расплывчатыми, что преступлением может считаться оказание любой помощи иностранцам или иностранным и международным организациям, если российские власти сочтут, что их деятельность направлена против безопасности страны. Любые донаты на нужды ВСУ — это тоже госизмена , по версии властей.

Если вы поддерживали организации, которые еще недавно считались просто независимыми или оппозиционными — а теперь объявлены „нежелательными“ («Медуза“, „Дождь“, „Важные истории“, OCCRP, „Свободный университет“) или даже „экстремистскими“ (ФБК и штабы Навального). Пожертвования, отправленные после приобретения организацией нового статуса, могут обернуться уголовным делом. Кроме того, сотрудничество с такими организациями даже за пределами России — самостоятельное преступление (сначала на человека могут завести административное дело, затем — уголовное).

Ваши донаты тоже могут быть объявлены преступлением .

призывать вернуть Крым и „новые территории“ (так власти РФ называют аннексированные в 2022 году регионы Украины);

оправдывать преступления, которые российские власти квалифицируют как теракты (вроде удара дронов по Кремлю или убийства „военкора“ Владлена Татарского), а также публично призывать к терроризму и пропагандировать его;

„дискредитировать“ ее (уголовная ответственность грозит тем, кто перед этим совершил административное правонарушение, — не позже чем через год);

Ваши посты в соцсетях вполне могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. В российском Уголовном кодексе и до 24 февраля было много статей, согласно которым „общественно опасным деянием“ можно было объявить записи в интернете или публично высказанное мнение в офлайне. А после полномасштабного вторжения российских войск в 2022 году их стало еще больше.

Попробуйте все-таки узнать, не завели ли на вас уголовное дело. Но помните, что обнадеживающая информация не гарантирует вашей безопасности

В России за просроченный внутренний паспорт могут оштрафовать — но всего на пять тысяч рублей. Вряд ли эта сумма стоит того, чтобы ради нее рисковать.

Кроме того, раньше в списке стран , граждане которых подлежат дополнительной проверке при выдаче визы или вида на жительство Латвии, были лишь отдельные регионы России (например, Дагестан и Чечня). И внутренний паспорт был нужен для того, чтобы понять, необходима ли в конкретном случае такая проверка. А теперь Россия включена в этот список целиком — поэтому нет необходимости фильтровать россиян по регионам.

Раньше внутренний паспорт спрашивали, когда документы на первичный ВНЖ можно было подавать исключительно в посольствах, — таким образом определяли, к какому консульскому участку приписан человек. Но во время пандемии документы на ВНЖ разрешили подавать по почте (а не только в посольствах), при условии, что иностранец приехал в Латвию и находится тут легально. Поэтому внутренним паспортом больше никто не интересуется.

Кроме того, внутреннего паспорта нет в списке необходимых для получения ВНЖ или визы документов — и истечение срока его действия не может стать причиной отказа. Миграционный консультант рассказывает об этом на примере Латвии:

Истечение срока действия внутреннего паспорта не грозит вам никакими проблемами на территории ЕС, рассказала „Медузе“ миграционный консультант, попросивший об анонимности. Внутренний паспорт вообще не считают документом во многих странах ЕС и мира — например, в Латвии.

Если вам нужно получить новый внутренний паспорт (и это единственная причина возвращения) — лучше не ехать

Эта статья, по сути, криминализует сам факт любых непубличных контактов с иностранцами, если те, по мнению российских властей опять-таки, действуют против безопасности РФ. Так как вы проживали за границей, то и шансов на такое „опасное“ общение у вас было больше.

В Уголовном кодексе есть статья 330.2 о „неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии“ иностранных документов, максимальное наказание по ней — 400 часов обязательных работ, также вас могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. В КоАП есть похожая статья за „нарушение установленного порядка“ подачи такого уведомления, но максимальный штраф по ней — всего тысяча рублей.

Если вы планируете приехать в РФ больше чем на месяц, то в течение 30 дней вы должны прийти в отдел МВД по месту жительства и сообщить о полученном ВНЖ или гражданстве другой страны. Если речь о ребенке или подростке — за него уведомить власти обязан законный представитель. Россияне, которые этого не сделают, рискуют стать фигурантами уголовных и административных дел.

Сообщите о полученном ВНЖ или гражданстве — с октября это можно будет сделать в консульстве

Опрошенные „Медузой“ юристы, ссылаясь на свой опыт, говорят о том, что человеку не должны предъявлять претензий, если он приехал в Россию на несколько месяцев или меньше — и после этого собираетесь вновь уехать. Но гарантировать этого нельзя. Благодаря новым поправкам передавать в военкомат данные о призывниках обязаны самые разные службы, в том числе любые медицинские организации, МФЦ, органы власти и университеты. Если вы снялись с воинского учета, но временно вернулись в Россию — лучше не рисковать и не появляться в этих заведениях без крайней необходимости.

Если вы вернулись в РФ на постоянное место жительства, то теоретически должны встать на учет в течение двух недель. Но как определить, вернулись ли вы на постоянной основе, в законах четко не прописано.

Это может снизить риск призыва на срочную службу или по мобилизации (но, конечно, не гарантирует, что вас точно не призовут).

И все же можно попробовать проверить, есть ли у российских властей к вам претензии, с помощью подробной инструкции .

Как мы уже писали выше, невозможно выяснить наверняка, подозреваетесь ли вы в совершении какого-то преступления или нет. Объявить вас подозреваемым следователь может в любой момент — например, дождавшись вашего возвращения. После этого вас могут задержать и избрать одну из мер пресечения.

Опасные приложения, фотографии и переписки могут стать основанием для преследования — разберитесь с ними одним из двух способов

Важно помнить, что, если российские власти заранее поставили перед собой цель задержать конкретного человека, описанные ниже меры предосторожности, скорее всего, не помогут.

Стоит ли выполнять безусловно незаконное требование силовиков передать им гаджет и разблокировать его — отдельный вопрос, на который мы отвечаем в следующей главе. Но подготовиться нужно в любом случае, поскольку справиться с давлением сотрудников ФСБ бывает непросто, а при самом плохом раскладе они могут применить силу.

Эта глава касается всех людей, пересекающих границу с Россией (силовики вполне могут потребовать гаджет и у человека с иностранным гражданством). При подготовке этой инструкции „Медуза“ опросила восемь независимых юристов и адвокатов, которые помогают в том числе оппозиционно настроенным россиянам. Все специалисты считают, что потребовать на границе показать содержимое телефона или ноутбука могут у любого человека — независимо от его взглядов и деятельности. Это подтверждают публикации СМИ: например, издание „Холод“ рассказывало историю домохозяйки, которая возвращалась из отпуска в Турции и вынуждена была провести на допросе около двух часов. Так бывает редко — но не повезти может именно вам. При этом для россиян, которые занимаются политической, правозащитной или журналистской деятельностью либо критикуют в соцсетях российские власти, риски, разумеется, вырастают в разы.

С 26 октября 2023 года вступят в силу новые правила. Россиянам, приехавшим на родину, дадут на уведомление об иностранных документах 60 дней (а не 30, как сейчас), также они смогут заранее сделать это в дипломатических учреждениях за границей — в таком случае, оказавшись в России, идти в МВД будет не нужно.

Стоит помнить, что статью 330.2 российские власти применяют в том числе для преследования оппозиции: в частности, по ней заведены уголовные дела против политика Леонида Гозмана и издателя „Медиазоны“ Петра Верзилова .

Адвокат „Первого отдела“ Валерия Ветошкина подтверждает, что сейчас особый негатив у пограничников вызывает все, что связано с Украиной, — и в целом все иностранное. Стоит удалить не только переписки с украинцами, но и украинские номера телефонов из записной книжки (а если хотите перестраховаться — то и любые иностранные). Если вдруг вы переписывались с ботами РДК или легиона „Свобода России“ — это тоже необходимо удалить.

любые материалы с критикой властей РФ и войны, а также антивоенные высказывания. Все перечисленное относится и к видеозаписям.

фотографии с украинской символикой и символикой организаций, признанных на территории РФ „нежелательными“ или „экстремистскими“;

Вариант первый: удалить из соцсетей и мессенджеров всю переписку, которую пограничники могут посчитать подозрительной, и отписаться от любого подобного контента . Координатор уголовных дел „ОВД-Инфо“ Ева Левенберг рассказала „Медузе“, что в нынешних условиях даже самая безобидная переписка может стать потенциально опасной. Особое внимание, по мнению Левенберг, стоит обратить на следующие вещи:

В случае с любыми мессенджерами и соцсетями удаление приложения — не лучшая тактика: силовики могут попросить скачать его (а при самом плохом раскладе — отнять у вас телефон и сделать это самостоятельно). Особенно это касается популярных среди россиян WhatsApp и Telegram. Конечно, при двухфакторной защите (которую обязательно нужно установить на все свои аккаунты перед поездкой) можно просто не брать с собой сим-карту, на которую приходит СМС с кодом, но такой сценарий вызовет дополнительные подозрения у пограничников. Юристы, опрошенные „Медузой“, предлагают два варианта подготовки:

Для начала проведите ревизию приложений. Точно стоит подчистить все, что связано с организациями, которые российские власти объявили „экстремистскими“, как ФБК, или „нежелательными“, как „Медузу“ (при пересечении границы наше приложение имеет смысл удалить, а потом спокойно скачать. Находясь в России, также можно поменять его иконку для безопасности). Запрещенные в РФ фейсбук и инстаграм при этом можно оставить — но не забудьте удалить „компрометирующие“ вас материалы, переписки и подписки. Отключите на всех устройствах TouchID и Face ID, а также убедитесь в том, что на них стоят надежные пароли.

Эта глава тоже касается каждого, кто решил вернуться в Россию — не важно, временно или надолго. По оценке адвоката „Первого отдела“ Валерии Ветошкиной, с тщательной проверкой пограничников сталкивается хотя бы один пассажир на каждом авиарейсе в РФ — и необязательно это человек из группы риска. К сожалению, более точно оценить масштабы проверок невозможно, поскольку большая часть людей не обращается за помощью к адвокатам и правозащитникам.

Если какие-то чувствительные файлы могут понадобиться вам в России — переместите их на надежные облачные сервисы, которые используют end-to-end шифрование: к примеру, Proton Drive, Keybase Filesystem или Tresorit. Специалисты по IT-безопасности, с которыми пообщалась „Медуза“, призывают воздержаться от использования „Яндекс.Диска“, „Google.Диска“ и файлообменников или других сервисов, которые включены в реестр организаторов информации Роскомнадзора.

Если вы берете с собой временное устройство — его тоже нужно хотя бы минимально наполнить приложениями и контентом. При этом везти с собой (даже в багаже) основной ноутбук или телефон с чувствительной информацией эксперты не советуют — пограничники вполне могут их осмотреть.

При создании новых аккаунтов в Telegram и WhatsApp их нужно обязательно наполнить чем-то безобидным — например, подписаться на несколько каналов с мемами и немного попереписываться с друзьями. Сим-карту, на которую зарегистрирован реальный аккаунт, в этом случае лучше оставить за границей.

Чистка телефона и всех аккаунтов может занять много времени. Но есть второй способ — можно просто завести новые аккаунты или взять с собой временное устройство . Эксперты правозащитной организации, попросившие об анонимности, называют такую тактику возможным выходом, а адвокат Валерия Ветошкина — „хорошим отвлекающим маневром“. Ева Левенберг также считает временное устройство „достаточно надежным вариантом“.

Ветошкина подчеркивает, что не существует четкого перечня того, что нужно удалить с телефона, чтобы на сто процентов себя обезопасить. К примеру, просто подписка на телеграм-канал издания, объявленного властями „иностранным агентом“, — не нарушение закона. Но если вы хотите перестраховаться, можно отписаться от любого политического контента.

Если вы месяцами не бываете в России, появляясь только на короткое время, можно использовать любой вариант из тех, что предложены выше, но добавить, что у вас есть родственники в стране и вы их навещаете .

Учились за рубежом . Если на самом деле не учились (хоть врать мы и не советуем) — продумайте немного деталей: где учились и на кого.

Жили за границей, потому что там живут и работают ваши близкие . Уточнять компанию вы не обязаны — и особенно не стоит этого делать, если это „нежелательная“ или „иноагентская“ организация. Вполне подойдет ответ в духе „моя сестра — бухгалтер, молодой человек — копирайтер, но название компаний я не знаю“.

Работали по контракту не в России . Если вас спросят, с кем конкретно вы работали, можно ответить, что подписали соглашение о конфиденциальности и не можете разглашать такую информацию, но можете сказать, что компания находится за рубежом. Заставить раскрыть данные вас не могут. Впрочем, работа на зарубежные организации в России по-прежнему законна, поэтому, если компания не связана с политикой или активизмом, можно честно ответить на вопрос.

Чем осторожнее и сдержаннее вы будете говорить, тем меньше вероятность того, что случайное слово может привлечь лишнее внимание к вам и вашим близким, напоминает Ева Левенберг. Например, на вопрос о том, почему вас долго не было в России, можно коротко ответить, что вы:

Стоит также учитывать, что в собственном вранье легко можно запутаться, а у пограничников может быть дополнительная информация о вас, если вы представляете интерес для российских властей или находитесь в группе риска как журналист или активист. Но не стоит и преувеличивать информированность сотрудников: никаких баз на каждого человека у пограничников нет, а если они не готовились к вашему прибытию заранее, то не знают о вас практически ничего, кроме информации, указанной в паспорте, и наличия долгов.

На вранье очень быстро поймают, сотрудников силовых ведомств этому обучают специально. Желательно давать короткие ответы строго по существу заданного вопроса, без дополнительных пояснений.

Координатор уголовных дел „ОВД-Инфо“ Ева Левенберг не советует врать силовикам — особенно если правдивый ответ не приведет к негативным последствиям:

Детально продумайте, что будете говорить, — но без лишних подробностей

Помните, что пограничник не может требовать посмотреть ваш телефон или компьютер — это абсолютно незаконно. Но отдавать ли гаджет на проверку — решать только вам

Если вы, к примеру, год жили в Грузии и прилетели на рейсе из Грузии — довольно странно не отвечать на вопрос „жили ли вы в Грузии?“. В связи с очевидным озлоблением силовиков и ростом задержаний на границе я не могу советовать всегда пререкаться с сотрудниками, особенно если вам нечего скрывать.

Вы имеете право не отвечать вообще ни на какие вопросы — хотя это не лучшая тактика. Никакого наказания за это не предусмотрено. И все-таки вопросы бывают разные, напоминает Валерия Ветошкина:

Формально административное дело о „дискредитации“ армии на вас могут завести только в том случае, если высказывание будет публичным. Более того, у пограничной службы нет полномочий заводить дела по статье 20.3.3 КоАП РФ. Так что если вы все же высказали свое настоящее мнение — не поддавайтесь на угрозы силовиков.

Я не принимал таких решений, и у меня нет полной картины, чтобы судить о происходящем.

Я против любого вооруженного конфликта, потому что они приносят смерть и разрушения.

Я не интересуюсь политикой и не слежу за новостями, но с ужасом отношусь к происходящему, поскольку гибнут люди.

Я не задумывался об этом, потому что давно не был в стране.

На вопросы о политических взглядах в принципе можно не отвечать — пограничников это не касается. Можно сослаться на 29-ю статью Конституции РФ, которая гарантирует гражданам, что никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Но если вы хотите гарантированно избежать конфликтной ситуации, лучше ответить что-то нейтральное, например:

При общении с силовиками ставить в приоритет свою безопасность более чем нормально, напоминает адвокат „Первого отдела“ Валерия Ветошкина. Даже если вам принципиально важно всегда доносить до окружающих свою антивоенную позицию — в этом случае лучше сделать исключение.

Отвечайте на вопросы о политических взглядах как можно более уклончиво

Требуя разблокировать телефон, пограничник нарушает сразу несколько норм:

Личная переписка охраняется статьей 23 Конституции РФ (право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну).

Информация в банковских приложениях подпадает под федеральный закон о банковской тайне.

Различные медицинские анализы и переписки с врачами, которые могут находиться в гаджете, охраняются врачебной тайной.

Даже если вы решительно настроены не отдавать сотруднику гаджеты, все равно выполните рекомендации о чистке телефона и компьютера из предыдущей главы. Из-за давления вы можете растеряться (ведь силовики умеют профессионально запугивать людей), а при очень плохом раскладе вас могут арестовать — и изъять телефон по решению суда, а затем изучить его содержимое. Если телефон все-таки изъяли — воспользуйтесь материалом фонда „Общественный вердикт“ (по ссылке есть шаблон для обжалования действий силовиков).

Если вы заранее подготовили телефон и при этом не хотите терять время и спорить с пограничниками или не чувствуете, что готовы отстаивать свои права, — отдайте им устройство, пусть наслаждаются заранее подготовленными мемами.

Если вы сильно переживаете или находитесь в группе риска — заранее предупредите близких и адвоката

Нужно сообщить им о точном времени и месте пересечения границы, советует Валерия Ветошкина. Адвокат поймет, что что-то пошло не так, если вы больше 15 минут не будете выходить на связь.

По закону вас не могут задержать без составления протокола более чем на три часа. Однако сотрудники могут использовать это время для применения разнообразных методов морального и психологического давления, чтобы получить необходимые им сведения, напоминает Ева Левенберг:

Поэтому даже небольшая задержка в вызове адвоката может сделать последующую защиту менее эффективной. Кроме того, стоит учитывать, что не всегда адвокатам разрешают доступ на территорию с контролируемым доступом (например, в аэропорты), если нет процессуальной необходимости.