ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1074-й день) | В Полтаве ракета попала в жилой дом в ходе атаки РФ
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Войска РФ нанесли удар по Украине ракетами и дронами. В Полтаве, Харькове и Запорожье повреждены жилые дома
Попадания были зафиксированы в Полтаве и Полтавской области, Харькове и Харьковской области, а также в Запорожье.
В Полтаве российская ракета попала по жилому дому: разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар, сообщили в ГСЧС Украины. Кроме того, по данным спасателей, повреждены соседние дома и 12 автомобилей.
По последним данным, 7 человек погибли, еще 14 получили ранения, среди них один ребенок.
22 человека удалось спасти, уточнили в ГСЧС, разбор завалов продолжается.
В Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим.
Воздушные силы ВСУ: в ночном обстреле было задействовано 42 ракеты и 123 ударных беспилотника
Воздушные силы ВСУ опубликовали свои данные о количестве ракет и дронов, участвовавших в обстреле Украины в ночь на 1 февраля.
Было зафиксировано 123 ударных дрона типа „Шахед“ или их имитаторов, 56 из них были сбиты, еще 61 не достиг цели, говорится в сводке Воздушных сил.
Также было выпущено 42 баллистических, крылатых и управляемых авиационных ракет типов „Искандер“, „Калибр“, Х-22/32, Х-101/Х-55, Х-59/Х-69 и Х-31П. ВСУ в этот раз не приводят точное количество сбитых ракет и лишь пишут, что „значительная часть“ из них не достигла своих целей.
„Однако есть и поражения, в частности ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем“, — говорится в сводке.
Обстрел исторического центра Одессы велся баллистическими ракетами, а в жилой дом в Полтаве попала ракета Х-22, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Х-22 изначально разрабатывалась в Советском Союзе как крылатая ракета для поражения боевых кораблей. Она неоднократно применялась по наземным целям в Украине и не отличается высокой точностью, такая ракета, например, попала в жилой дом в Днепре в октябре 2023 года.
Мэр Одессы: в результате пятнистого удара по Одессе повреждены около 15 памятников культурного наследия
31 января в результате ракетной атаки пострадал „Исторический центр Одессы“, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, написал в своем телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов.
Прежде всего пострадало здание отеля „Бристоль“ — одно из самых, по словам мэра, выразительных архитектурных сооружений центральной части города. В результате мощной взрывной волны пострадали близлежащие исторические здания. Разной степени повреждений получили около 15 памятников культурного наследия, добавил Труханов.
Самой ценной с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа). По словам мэра, взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений.
Филармония находится под усиленной защитой ЮНЕСКО с 2023 года.
Зеленский об атаке по украинским городам этой ночью: „важно, чтобы партнеры действовали, усиливали давление на Россию“
„Этой ночью Россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы“, — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Он написал о погибших в Полтаве, где ракета попала по жилому дому, а также о повреждениях в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. В Харькове один человек погиб в результате атаки ударного дрона, а в Сумской области —двое в результате ракетной атаки, добавил Зеленский.
По его словам, каждая такая атака доказывает, что Украине „нужно больше поддержки в защите от российского террора“. „Каждая система ПВО, каждая противоракета — это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию“, — напомнил президент Украины.
Спецпосланник Трампа по Украине и России заявил, что у нового президента США есть „надежный план действий“, чтобы остановить войну
Кит Келлог, занимающий пост специального посланника президента США по Украине и России, заявил Fox News, что в администрации Дональда Трампа рассчитывают добиться заключения мирного соглашения через „месяцы, а не годы“. „У нас есть надежный план действий“, — подчеркнул он.
По словам Келлога, администрация Трампа сейчас занимается тем, что создает рычаги воздействия „как для Киева, так и для Москвы“. Президент США, сказал спецпосланник, „знает, где и как нажать“ и умеет заключать сделки.
Никаких других подробностей Келлог раскрывать не стал, лишь в очередной раз напомнив, что Трамп поставил перед ним задачу завершить войну „за 100 дней“.
Украинская военная комендатура Суджи заявила, что ВС РФ нанесли удар по интернату, где укрывались мирные жители
Российские „военкоры“ пишут о ракетах из Сумской области. Представитель комендатуры ВСУ в Судже Курской области Алексей Дмитрашковский заявил, что войска РФ нанесли удар по зданию школы-интерната, где находились мирные жители.
По его словам, которые приводит „РБК-Украина“, удар был нанесен 1 февраля в 17:54 по киевскому времени. „95 человек оказались под завалами“, — заявил Дмитрашковский, добавив, что „силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы“.
Генштаб ВСУ также заявил, что войска РФ нанесли удар по интернату в Судже авиабомбой и опубликовал видео его последствий.
По материалам BBC News Русская служба и Meduza