ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1074-й день) | В Полтаве ракета попала в жилой дом в ходе атаки РФ

31 января в результате ракетной атаки пострадал „Исторический центр Одессы“, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, написал в своем телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов.

Мэр Одессы: в результате пятнистого удара по Одессе повреждены около 15 памятников культурного наследия

Х-22 изначально разрабатывалась в Советском Союзе как крылатая ракета для поражения боевых кораблей. Она неоднократно применялась по наземным целям в Украине и не отличается высокой точностью, такая ракета, например, попала в жилой дом в Днепре в октябре 2023 года.

Обстрел исторического центра Одессы велся баллистическими ракетами, а в жилой дом в Полтаве попала ракета Х-22, сообщают Воздушные силы ВСУ.

„Однако есть и поражения, в частности ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем“, — говорится в сводке.

Также было выпущено 42 баллистических, крылатых и управляемых авиационных ракет типов „Искандер“, „Калибр“, Х-22/32, Х-101/Х-55, Х-59/Х-69 и Х-31П. ВСУ в этот раз не приводят точное количество сбитых ракет и лишь пишут, что „значительная часть“ из них не достигла своих целей.

Было зафиксировано 123 ударных дрона типа „Шахед“ или их имитаторов, 56 из них были сбиты, еще 61 не достиг цели, говорится в сводке Воздушных сил.

Воздушные силы ВСУ опубликовали свои данные о количестве ракет и дронов, участвовавших в обстреле Украины в ночь на 1 февраля.

Воздушные силы ВСУ: в ночном обстреле было задействовано 42 ракеты и 123 ударных беспилотника

По последним данным, 7 человек погибли, еще 14 получили ранения, среди них один ребенок.

В Полтаве российская ракета попала по жилому дому: разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар, сообщили в ГСЧС Украины. Кроме того, по данным спасателей, повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

Попадания были зафиксированы в Полтаве и Полтавской области, Харькове и Харьковской области, а также в Запорожье.

Войска РФ нанесли удар по Украине ракетами и дронами. В Полтаве, Харькове и Запорожье повреждены жилые дома

Прежде всего пострадало здание отеля „Бристоль“ — одно из самых, по словам мэра, выразительных архитектурных сооружений центральной части города. В результате мощной взрывной волны пострадали близлежащие исторические здания. Разной степени повреждений получили около 15 памятников культурного наследия, добавил Труханов.

Самой ценной с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа). По словам мэра, взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений.

Филармония находится под усиленной защитой ЮНЕСКО с 2023 года.

Зеленский об атаке по украинским городам этой ночью: „важно, чтобы партнеры действовали, усиливали давление на Россию“

„Этой ночью Россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы“, — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он написал о погибших в Полтаве, где ракета попала по жилому дому, а также о повреждениях в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. В Харькове один человек погиб в результате атаки ударного дрона, а в Сумской области —двое в результате ракетной атаки, добавил Зеленский.

По его словам, каждая такая атака доказывает, что Украине „нужно больше поддержки в защите от российского террора“. „Каждая система ПВО, каждая противоракета — это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию“, — напомнил президент Украины.

Спецпосланник Трампа по Украине и России заявил, что у нового президента США есть „надежный план действий“, чтобы остановить войну

Кит Келлог, занимающий пост специального посланника президента США по Украине и России, заявил Fox News, что в администрации Дональда Трампа рассчитывают добиться заключения мирного соглашения через „месяцы, а не годы“. „У нас есть надежный план действий“, — подчеркнул он.