ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1073-й день) | Госсекретарь США: неправильно было позволить людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России

Следственный комитет РФ показал видео допроса украинского военнопленного: он заявил, что насиловал и убивал мирных жителей в Курской области

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись допроса украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, захваченного в плен в Курской области. О Фабрисенко стало впервые известно 26 января — тогда в пресс-службе судов Курской области сообщили об аресте украинского военнослужащего, которого обвиняют по статьям о терроризме и преступлениях против половой неприкосновенности.

На записи, опубликованной российским СК, Фабрисенко говорит, что вместе с сослуживцами убивал и насиловал мирных жителей в селе Русское Поречное.

Видели дом. Заходим в этот дом. Там девушка. Мы с сослуживцем изнасиловали ее, и я поставил девушку на колени и застрелил. Вышли с первого дома, зашли в следующий дом. Там двое мужчин, одна женщина. Мужчин убили сразу, женщину я изнасиловал и заставил встать на колени и застрелил ее. Мы вышли, услышали шум в сарае. Открыли сарай, там в стоге сена прятались три бабушки и три дедушки. Мы их вывели, связали руки. Спустили в подвал, потом [сослуживец] „Мотыль“ достал из подсумка гранату Ф-1 и кинул в подвал.

По версии Следственного комитета, в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко и трое его сослуживцев по приказу своего командира с позывным „Кум“ убили 11 мужчин и 11 женщин, восьмерых из которых сначала изнасиловали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя видео, обвинил международную общественность в „глухоте“, заявив, что „нужно все равно неустанно продолжать взывать к их совести и вниманию“. При этом сами власти РФ не сообщали о намерении допустить иностранных журналистов в Русское Поречное или опубликовать какие-либо еще, кроме признания пленного военнослужащего, свидетельства, подтверждающие их версию событий.