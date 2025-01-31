ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1073-й день) | Госсекретарь США: неправильно было позволить людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Следственный комитет РФ показал видео допроса украинского военнопленного: он заявил, что насиловал и убивал мирных жителей в Курской области
Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись допроса украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, захваченного в плен в Курской области. О Фабрисенко стало впервые известно 26 января — тогда в пресс-службе судов Курской области сообщили об аресте украинского военнослужащего, которого обвиняют по статьям о терроризме и преступлениях против половой неприкосновенности.
На записи, опубликованной российским СК, Фабрисенко говорит, что вместе с сослуживцами убивал и насиловал мирных жителей в селе Русское Поречное.
Видели дом. Заходим в этот дом. Там девушка. Мы с сослуживцем изнасиловали ее, и я поставил девушку на колени и застрелил. Вышли с первого дома, зашли в следующий дом. Там двое мужчин, одна женщина. Мужчин убили сразу, женщину я изнасиловал и заставил встать на колени и застрелил ее. Мы вышли, услышали шум в сарае. Открыли сарай, там в стоге сена прятались три бабушки и три дедушки. Мы их вывели, связали руки. Спустили в подвал, потом [сослуживец] „Мотыль“ достал из подсумка гранату Ф-1 и кинул в подвал.
По версии Следственного комитета, в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко и трое его сослуживцев по приказу своего командира с позывным „Кум“ убили 11 мужчин и 11 женщин, восьмерых из которых сначала изнасиловали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя видео, обвинил международную общественность в „глухоте“, заявив, что „нужно все равно неустанно продолжать взывать к их совести и вниманию“. При этом сами власти РФ не сообщали о намерении допустить иностранных журналистов в Русское Поречное или опубликовать какие-либо еще, кроме признания пленного военнослужащего, свидетельства, подтверждающие их версию событий.
Впервые о массовых убийствах мирных жителей в Русском Поречном во время украинской оккупации российские государственные СМИ сообщили 18 января. Тогда были опубликованы две видеозаписи, сделанные российскими военными, на которых видны тела лежащих в подвалах убитых людей. По представленным кадрам сделать какие-либо однозначные выводы об их личностях и причине гибели невозможно. В Украине называли публикации „продолжением дезинформационной кампании“ российской пропаганды.
СБУ открыла уголовное производство после публикации слов главы ГУР Буданова о необходимости мирных переговоров
Пресс-служба Службы безопасности Украины отмечает, что уголовное производство „касается лиц, которым эти сведения были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины“. Комментарий пресс-службы приводит „Украинская правда“.
В понедельник „Украинская правда“ опубликовала статью „Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине“, в которой была приведена цитата главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова со ссылкой на одного из участников закрытой встречи. Собеседник издания сообщил, что Буданов, в частности, говорил о необходимости переговоров: „Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины“.
После выхода статьи ГУР назвало цитату „не соответствующей действительности“ и заявило, что распространение сообщений о секретных обсуждениях „вредит безопасности государства“.
В свою очередь, главный редактор „Украинской правды“ Севгиль Мусаева отметила, что издание „действует в рамках закона и строго придерживается профессиональных стандартов журналистики“.
В ВСУ подтвердили отсутствие на фронте военных КНДР после потерь
Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что в Курской области уже около трех недель не отмечается присутствие северокорейских войск.
Ранее о том, что военных КНДР уже две недели нет на передовой — их отозвали из-за потерь — сообщала New York Times.
„Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти“, — сказал полковник Александр Киндратенко в комментарии „Украинской правде“.
Северная Корея отправила свои лучшие войска на помощь России в ее войне против Украины, но после месяцев тяжелых потерь их отозвали с линии фронта, утверждает американское издание.
Военные КНДР принимают участие в боевых действиях в Курской области, часть которой с августа оккупирована ВСУ. Власти России официально не признают этот факт. СМИ ранее писали о тяжелых потерях среди северокорейских военных.
Как пишет издание, прибытие около 11 тысяч северокорейских солдат в Россию в ноябре вызвало тревогу в Украине и среди ее союзников на Западе, которые опасались, что их развертывание будет означать значительную эскалацию войны. Но всего за три месяца ряды северокорейцев сократились вдвое, утверждает главком ВСУ Александр Сырский.
Украина получит новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году — глава Минобороны Украины Умеров
„Главный приоритет — программа F-16. Ожидаем передачи очередной партии самолетов в 2025 году, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава. Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие нашей авиационной инфраструктуры и возможностей“, — сказал во время визита в Гаагу глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
Нидерланды ранее обещали передать Украине 24 истребителей F-16.
Как сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, Нидерланды будут способствовать обучению украинских наземных экипажей для поддержания работоспособности F-16.
Согласно сообщению на сайте нидерландского Минобороны, учения с участием 26 украинских военных проходят на авиабазе и продолжаются до конца апреля. Украинских пилотов готовят, в том числе, на тренировочной базе в Румынии.
Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции по поставке Украине самолетов F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны в противостоянии российской агрессии.
В сентябре премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил о выделении Украине пакета помощи в размере более 200 млн евро для защиты и восстановления энергетической инфраструктуры.
Норвегия арестовала судно с российским экипажем в связи с повреждением кабеля в Балтийском море
Полиция Норвегии арестовала зарегистрированное в стране судно Silver Dania, экипаж которого состоит из граждан России.
Власти расследуют возможную причастность судна к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.Арест был произведен по запросу властей Латвии, сообщила полиция северного норвежского города Тромсё.
Судно Silver Dania, которое принадлежит норвежской компании и ходит под флагом Норвегии, следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск. По данным норвежского издания Barents Observer, Silver Dania принадлежит компании Fjord Shipping, флот которой „тесно сотрудничает российскими партнерами“.
Коммуникационный кабель из латвийского города Венспилс на шведский остров Готланд был поврежден в воскресенье.
Сразу после инцидента власти Швеции задержали сухогруз Vezhen, который зарегистрирован на Мальте и входит в состав флота болгарской компании Navigation Maritime Bulgare.
Как передавало агентство Reuters со ссылкой на данные сайта MarineTraffic, это судно, наряду с несколькими другими, находилось в районе, где был поврежден кабель.
За последнее время это уже четвертый случай повреждения подводных кабелей в Балтийском море.
Представители западных стран выражали подозрения, что к инцидентам может быть причастна Россия, однако в Москве такие предположения отвергают.
Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи на 200 млн евро
Это уже 27 партия военного оборудования для Украины, сообщает Минобороны Финляндии. Общая стоимость оборонной помощи, которую Финляндия предоставила Украине, составляет 2,5 млрд евро.
„Этот пакет в размере почти 200 миллионов евро был сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы оказываем именно ту поддержку, которая поможет Украине защитить себя в острой ситуации на фронте. Нельзя ослаблять хватку, наоборот, в этот самый момент необходимо еще больше усилить поддержку. Я обсуждал это с моими скандинавскими коллегами на этой неделе, и все придерживаются одной и той же линии. Вооруженная помощь поддерживает право независимых государств на существование и защищает человеческие жизни в Украине“, — сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Генштаб ВСУ заявил об атаке на НПЗ в Волгограде
„Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Волгоградской области России“, — пишет „РБК-Украина“.
Украинские военные утверждают, что „за операцией стояли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР Минобороны“ (ГУР — главное управление разведки).
Согласно сообщению, целью стал „ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка“, который входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России и якобы задействован в обеспечении российской армии.
Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки украинских дронов в ночь на пятницу обломки упали на территории нефтеперерабатывающего завода. Губернатор не уточнял, какого именно. По его словам, пожар на НПЗ был „оперативно ликвидирован“.
Издание V1 сообщало, что серию взрывов слышали на юге Волгограда, где находится завод „ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка“, который уже подвергался атаке дронов.
NYT: военных КНДР уже две недели нет на передовой — их отозвали из-за потерь
Северокорейские войска больше не видны на передовой, пишет New York Times.
Северная Корея отправила свои лучшие войска на помощь России в ее войне против Украины, но после месяцев тяжелых потерь их отозвали с линии фронта, утверждает американское издание.
Военные КНДР принимают участие в боевых действиях в Курской области, часть которой с августа оккупирована ВСУ, напоминает издание. Власти России официально не приют этот факт. СМИ ранее писали о тяжелых потерях среди северокорейских военных.
Источники NYT утверждают, что военные КНДР не были замечены на фронте около двух недель.
Как пишет издание, прибытие около 11 тысяч северокорейских солдат в Россию в ноябре вызвало тревогу в Украине и среди ее союзников на Западе, которые опасались, что их развертывание будет означать значительную эскалацию войны. Но всего за три месяца ряды северокорейцев сократились вдвое, утверждает главком ВСУ Александр Сырский.
Рубио: неправильно было позволить людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине должна завершиться переговорами и обе стороны должны пойти на уступки. Об этом он сказал в интервью американской журналистке Мегин Келли.
„Неправильно, что мы каким-то образом привели к тому, что позволили людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России, оттолкнуть все к тому состоянию, которое было в 2012 или 2014-м, когда Россия захватила Крым“, — цитирует его „Украинская правда“.
„Обе стороны платят страшную цену в этой войне, обе стороны понимают, что они не достигнут своих максималистских целей“, — заявил Рубио.
По его словам, „нужно проделать значительную работу“, „и только с США под лидерством президента Трампа это может быть возможно“. „Это не будет просто и потребует определенного времени, но я знаю, что он решительно настроен этого достичь“, — добавил госсекретарь.
Дональд Трамп во время предвыборной кампании утверждал, что способен быстро положить конец войне в Украине, но после вступления в должность пока не предпринял никаких шагов, кроме новых заявлений.
В частности, он говорил, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский должны в ближайшее время сесть за стол переговоров, иначе против Москвы будут предприняты новые санкционные меры.
По материалам BBC News Русская служба и Meduza