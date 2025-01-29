ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1071-й день) | Зеленский: Украина хотела бы вернуть территории при помощи дипломатии, но Путин настроен воевать
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Минобороны России доложило о 104 сбитых в ночь с 28 на 29 января беспилотниках. Расхождение с губернаторами — минимум на 19 штук
Министерство обороны России ранним утром среды заявило, что за ночь над девятью российскими областями были сбиты 104 украинских беспилотника.
Министерство утверждает, что число сбитых дронов по областям распределилось следующим образом:
Курская — 47;
Брянская — 27;
Смоленская — 11;
Тверская — семь;
Белгородская — четыре;
Нижегородская — три;
Калужская — три;
Ростовская — один;
Ленинградская — один.
Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз практически одновременно с этой сводкой Минобороны написал в телеграме, что над его областью за ночь были сбиты 33 беспилотника (а не 27, как утверждает министерство), а губернатор Тверской области Игорь Руденя ночью писал о 20 сбитых над его областью дронах — тогда как министерство насчитало всего семь.
В Нижегородской области на территорию „одного из предприятий Кстовской промзоны“ упали обломки, начался пожар
Газета „Коммерсант“ со ссылкой на телеграм-таблоид Shot пишет, что дроны „пытались атаковать“ нефтезавод. Источники „РБК-Украины“ утверждают, что „дроны ГУР“ атаковали нефтебазу „Лукойла“ в Кстово, в результате чего „произошло четыре попадания по территории нефтебазы“.
В городе Кстово находится одно из крупнейших в России предприятий нефтепереработки бензинового профиля, принадлежащее „Лукойлу“, которое уже подвергалось атаке беспилотников в прошлом году.
Пожар тушат на предприятии „СИБУР-Кстово“, на территории которого упали обломки, сообщила пресс-служба компании. „СИБУР-Кстово“ — крупный российский производитель этилена, пропилена и бензола.
В ВСУ заявили об отражении атаки более 50 российских дронов
Россия в ночь на среду атаковала Украину 57 ударными беспилотниками и беспилотниками-имитаторами, по состоянию на 09:30 сбито 29 дронов в девяти областях, заявили Воздушные силы ВСУ. Еще 14 дронов „локационно потеряны“.
В результате атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области, сказано в сводке.
Минобороны России атаку дронов на Украину не комментировало и сообщало, что в России в ночь на среду были сбиты 104 украинских беспилотника.
Российские дроны ударили по припортовой инфраструктуре в Одесской области
Россия в ночь на среду атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, целью была припортовая инфраструктура. „В результате обстрела повреждены здания“, — написал Кипер в телеграме.
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил нового главу военной администрации города в попытке „разбалансировать власть“
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что новый глава военной администрации города Тимур Ткаченко пытается превысить свои полномочия, и попросил „не допустить разрушения местного самоуправления“.
„Пока вы как верховный главнокомандующий сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими“, — говорится в обращении Кличко. Он заявил, что в Киеве „предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление“. По его словам, новый начальник военной администрации, „заменивший в должности боевых генералов“, блокирует решение „ключевых хозяйственных вопросов“, в числе которых Кличко назвал восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жильцам, восстановление инфраструктуры и другие. „Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы“, — написал Кличко.
В Украине арестовали активы Олега Дерипаски на два миллиарда гривен
Шевченковский суд Киева наложил арест на активы швейцарской компании, конечным владельцем которой является подсанкционный российский бизнесмен, сообщает офис генпрокурора Украины.
Как указывает ведомство, россиянину также принадлежит крупнейшая в мире компания-производитель алюминия, которая „продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса России, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия“. Служба безопасности Украины уточняет, что речь идет об основателе „Русала“ Олеге Дерипаске.
Общая стоимость арестованных судом активов составляет более 2,11 миллиарда гривен (более 50 миллионов долларов) — это почти 500 тысяч тонн бокситов и глинозема. Эта партия сырья была изготовлена до полномасштабного российского вторжения и хранилась на складах Николаевского глиноземного завода.
Reuters: 16-й пакет санкций ЕС против России коснется алюминия и консолей для видеоигр
Reuters сообщает, что в новый пакет санкций Европейского союза против Москвы в связи с вторжением в Украину будет включено ограничение импорта российского алюминия и поставок в Россию контролеров для видеоигр.
Корреспонденты агентства пишут, что ознакомились с проектом предложений о новых санкциях ЕС, который был отправлен членам Евросоюза во вторник и обсуждение которого начнется в среду.
Этот санкционный пакет ЕС станет уже 16-м по счету с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Как передает Reuters, запрет на поставки алюминиевых сплавов из России призван ударить по доходам страны, позволяющим ей вести войну.
Согласно плану, он будет постепенно вводиться в течение года, и в этот период европейские власти разрешат импорт еще 275 тыс. тонн российского алюминия.
По сведениям компании Trade Data Monitor, на которые ссылается агентство, с января по ноябрь 2024 года ЕС импортировал почти 330 тыс. тонн российского алюминия. В 2023 году объемы импорта составили более 500 тыс. тонн.
В сообщении также агентства сказано, что под запрет также попадут поставки в Россию консолей для видеоигр, а также других подобных устройств, таких как контролеры для авиасимуляторов и джойстики.
Это связано с тем, что, по данным ЕС, подобные контролеры могут использоваться для управления дронами. О том, что российские военные применяют игровые устройства, на этой неделе заявила глава внешней политики и обороны ЕС Кайя Каллас, напоминает Reuters.
Что еще может быть включено в новый пакет по данным агентства:
В санкционные списки могут включить еще около 75 судов, в основном танкеров для перевозки энергоносителей. Санкции уже введены против 79 судов.
Меры против морских портов и аэропортов, которые Россия использует для перевозки дронов и ракет, а также для того, чтобы обходить потолок цены на нефть, введенный „большой семеркой“.
Ограничения против „программного обеспечения, связанного с добычей нефти и газа“.
Зеленский: Украина хотела бы вернуть территории при помощи дипломатии, но Путин настроен воевать
Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором заявил, что Киев хотел бы вернуть оккупированные Россией территории при помощи дипломатического давления, но Владимир Путин настроен продолжать военное противостояние.
Президент Украины отвечал на вопрос ведущего об уступках, на которые готов пойти Киев ради достижения мира. Зеленский заявил, что после начала полномасштабного вторжения Украина „вернула более 50% территории“, которую занял Путин, но он не хочет продолжения кровопролития.
„Мы не хотим терять больше жизней людей, но не можем признать оккупацию, — сказал Зеленский [его цитаты приводятся в переводе с английского языка]. — Мы юридически не признаем оккупацию, но предпочитаем возвращать территорию дипломатически, а не при помощи боевых действий. Мы этого хотим. Но Путин не хочет заканчивать эту войну“.
Что еще сказал Зеленский:
Путин боится жесткой американской политики в отношении России, о возможности которой заявил президент Дональд Трамп. „Эта риторика президента Трампа — она была не просто суровой, она была честной и справедливой, — заявил президент Украины. — И это то, чего боится Путин. Ему не нужен сильный Трамп, поддерживающий Украину“.
Неучастие США в так называемом „нормандском формате“ (встречи руководителей Украины, России, Германии и Франции) было ошибкой Вашингтона.
В прошлом Россия не выполняла подписанные документы, такие как Будапештский меморандум (об отказе Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности), или Минские соглашения. „Всем было наплевать на такие договоренности, вот что это такое“, — сказал в связи с этим Зеленский.
Для установления прочного мира Украине требуются более широкие гарантии безопасности, в которых будет принимать участие не только Европа, но и США. „Путин не боится Европы, к сожалению“, — заявил украинский президент.
По материалам BBC News Русская служба и Meduza