ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1071-й день) | Зеленский: Украина хотела бы вернуть территории при помощи дипломатии, но Путин настроен воевать

В результате атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области, сказано в сводке.

Россия в ночь на среду атаковала Украину 57 ударными беспилотниками и беспилотниками-имитаторами, по состоянию на 09:30 сбито 29 дронов в девяти областях, заявили Воздушные силы ВСУ. Еще 14 дронов „локационно потеряны“.

В ВСУ заявили об отражении атаки более 50 российских дронов

Пожар тушат на предприятии „СИБУР-Кстово“, на территории которого упали обломки, сообщила пресс-служба компании. „СИБУР-Кстово“ — крупный российский производитель этилена, пропилена и бензола.

В городе Кстово находится одно из крупнейших в России предприятий нефтепереработки бензинового профиля, принадлежащее „Лукойлу“, которое уже подвергалось атаке беспилотников в прошлом году.

Газета „Коммерсант“ со ссылкой на телеграм-таблоид Shot пишет, что дроны „пытались атаковать“ нефтезавод. Источники „РБК-Украины“ утверждают, что „дроны ГУР“ атаковали нефтебазу „Лукойла“ в Кстово, в результате чего „произошло четыре попадания по территории нефтебазы“.

В Нижегородской области на территорию „одного из предприятий Кстовской промзоны“ упали обломки, начался пожар

Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз практически одновременно с этой сводкой Минобороны написал в телеграме, что над его областью за ночь были сбиты 33 беспилотника (а не 27, как утверждает министерство), а губернатор Тверской области Игорь Руденя ночью писал о 20 сбитых над его областью дронах — тогда как министерство насчитало всего семь.

Министерство обороны России ранним утром среды заявило, что за ночь над девятью российскими областями были сбиты 104 украинских беспилотника.

Минобороны России доложило о 104 сбитых в ночь с 28 на 29 января беспилотниках. Расхождение с губернаторами — минимум на 19 штук

Как указывает ведомство, россиянину также принадлежит крупнейшая в мире компания-производитель алюминия, которая „продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса России, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия“. Служба безопасности Украины уточняет , что речь идет об основателе „Русала“ Олеге Дерипаске.

В Украине арестовали активы Олега Дерипаски на два миллиарда гривен

„Пока вы как верховный главнокомандующий сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими“, — говорится в обращении Кличко. Он заявил, что в Киеве „предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление“. По его словам, новый начальник военной администрации, „заменивший в должности боевых генералов“, блокирует решение „ключевых хозяйственных вопросов“, в числе которых Кличко назвал восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жильцам, восстановление инфраструктуры и другие. „Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы“, — написал Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что новый глава военной администрации города Тимур Ткаченко пытается превысить свои полномочия, и попросил „не допустить разрушения местного самоуправления“.

По его словам, целью была припортовая инфраструктура. „В результате обстрела повреждены здания“, — написал Кипер в телеграме.

Минобороны России атаку дронов на Украину не комментировало и сообщало, что в России в ночь на среду были сбиты 104 украинских беспилотника.

Общая стоимость арестованных судом активов составляет более 2,11 миллиарда гривен (более 50 миллионов долларов) — это почти 500 тысяч тонн бокситов и глинозема. Эта партия сырья была изготовлена до полномасштабного российского вторжения и хранилась на складах Николаевского глиноземного завода.

Reuters: 16-й пакет санкций ЕС против России коснется алюминия и консолей для видеоигр

Reuters сообщает, что в новый пакет санкций Европейского союза против Москвы в связи с вторжением в Украину будет включено ограничение импорта российского алюминия и поставок в Россию контролеров для видеоигр.

Корреспонденты агентства пишут, что ознакомились с проектом предложений о новых санкциях ЕС, который был отправлен членам Евросоюза во вторник и обсуждение которого начнется в среду.

Этот санкционный пакет ЕС станет уже 16-м по счету с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как передает Reuters, запрет на поставки алюминиевых сплавов из России призван ударить по доходам страны, позволяющим ей вести войну.

Согласно плану, он будет постепенно вводиться в течение года, и в этот период европейские власти разрешат импорт еще 275 тыс. тонн российского алюминия.

По сведениям компании Trade Data Monitor, на которые ссылается агентство, с января по ноябрь 2024 года ЕС импортировал почти 330 тыс. тонн российского алюминия. В 2023 году объемы импорта составили более 500 тыс. тонн.

В сообщении также агентства сказано, что под запрет также попадут поставки в Россию консолей для видеоигр, а также других подобных устройств, таких как контролеры для авиасимуляторов и джойстики.

Это связано с тем, что, по данным ЕС, подобные контролеры могут использоваться для управления дронами. О том, что российские военные применяют игровые устройства, на этой неделе заявила глава внешней политики и обороны ЕС Кайя Каллас, напоминает Reuters.

Что еще может быть включено в новый пакет по данным агентства: