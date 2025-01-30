ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1072-й день) | Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Министр внутренних дел Украины: спасательная операция в Сумах завершилась, найдено девять погибших

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил, что аварийно-спасательные и поисковые работы в жилом доме, в который ночью врезался дрон, завершены, в итоге найдено девять погибших (до этого сообщалось о восьми).

Также он сообщает, что травмировано 13 человек.

В сообщении произошедшее названо „военным преступлением России — прямым ударом по гражданским“.

Россия не комментировала заявления об ударе по дому в Сумах.

Дело британца, воевавшего в составе ВСУ в Курской области, передали в суд. Ему грозит 20 лет лишения свободы

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела против гражданина Великобритании Джеймса Андерсона, воевавшего в составе ВСУ в Курской области. Дело передано во 2-й Западный окружной военный суд.

Андерсона обвиняют по статьям о теракте и наемничестве, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, Андерсон в середине ноября 2024 года незаконно пересек границу и вторгся в Курскую область. „Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступные действия против мирного населения“, — говорится в сообщении СК.

Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о пакете помощи Украине общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон, или 1,23 млрд долларов. Это 18-й транш, предоставленный Стокгольмом с начала полномасштабной войны и крупнейший в денежном выражении.

Как следует из треда Йонсона в сети X, примерно 90 млн долларов Швеция вложит в производство ракет и дронов большой дальности в самой Украине (об аналогичных инвестициях ранее объявляла Дания).