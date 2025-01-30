ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1072-й день) | Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Министр внутренних дел Украины: спасательная операция в Сумах завершилась, найдено девять погибших
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил, что аварийно-спасательные и поисковые работы в жилом доме, в который ночью врезался дрон, завершены, в итоге найдено девять погибших (до этого сообщалось о восьми).
Также он сообщает, что травмировано 13 человек.
В сообщении произошедшее названо „военным преступлением России — прямым ударом по гражданским“.
Россия не комментировала заявления об ударе по дому в Сумах.
Дело британца, воевавшего в составе ВСУ в Курской области, передали в суд. Ему грозит 20 лет лишения свободы
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела против гражданина Великобритании Джеймса Андерсона, воевавшего в составе ВСУ в Курской области. Дело передано во 2-й Западный окружной военный суд.
Андерсона обвиняют по статьям о теракте и наемничестве, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, Андерсон в середине ноября 2024 года незаконно пересек границу и вторгся в Курскую область. „Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступные действия против мирного населения“, — говорится в сообщении СК.
Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о пакете помощи Украине общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон, или 1,23 млрд долларов. Это 18-й транш, предоставленный Стокгольмом с начала полномасштабной войны и крупнейший в денежном выражении.
Как следует из треда Йонсона в сети X, примерно 90 млн долларов Швеция вложит в производство ракет и дронов большой дальности в самой Украине (об аналогичных инвестициях ранее объявляла Дания).
Четверть всего пакета составят вооружения, передаваемые из запасов шведской армии, в том числе 16 боевых катеров (в дополнение к 16 уже поставленным), 1500 противотанковых ракет и 200 гранатометов AT4. Также такие гранатометы будут поставлены Молдове, Йонсон не уточнил их количество.
45% всего пакета, или 534 млн долларов, придется на производство нового оружия в Швеции и Европе для нужд Украины, шведское правительство сейчас ведет переговоры с поставщиками, сказал министр на пресс-конференции. Приоритет будет отдаваться артиллерии, дронам и дальнобойному оружию.
Яшин сообщил о новом антивоенном марше в Берлине
Организаторы подали уведомление властям Берлина о проведении марша российской демократической оппозиции „Россия против Путина“, акция пройдет 1 марта, сообщил политик Илья Яшин (в реестре „иноагентов“), который отбывал срок за антивоенные выступления, а затем был вывезен из России в рамках масштабного обмена.
Шествие пройдет мимо посольства РФ и завершится на площади у Бранденбургских ворот, написал Яшин в телеграме.
Российская оппозиция уже проводила антивоенный марш в Берлине — 17 ноября прошлого года.
В ВСУ сообщили о последствиях атаки более 80 российских дронов
Россия в ночь на четверг атаковала Украину 81 ударным беспилотником и дронами-имитаторами, 37 из них было сбито, а еще 39 не достигли цели, заявили Воздушные силы ВСУ.
Беспилотники сбивали над 10 областями, в том числе над Киевской. В результате атаки пострадали Сумская, Одесская, Черниговская и Полтавская области, сказано в сводке.
Воздушные силы вслед за областной военной администрацией сообщили, что в Сумах ударный беспилотник „влетел в многоэтажку“.
По материалам BBC News Русская служба и Meduza