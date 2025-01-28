ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1070-й день) | Путин заявил, что Москва предлагала Киеву „уйти“ из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и тогда войны бы не было
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В Одессе при налете дронов повреждены жилые дома и сгорели автомобили — мэр
В Одессе в результате налета беспилотников и его отражения в конце ночи на вторник повреждены жилые дома и автомобили.
„В одном из жилых дворов Одессы загорелось 10 легковых автомобилей, пожарные оперативно ликвидировали пожар. Также поврежден склад с зерном“, — написал глава областной военной администрации Кипер в телеграме.
Он также сообщил, что в результате атаки дронов ранены четыре человека — 91-летний мужчина госпитализирован, другим пострадавшим помощь была предоставлена на месте.
ВСУ сообщили об отражении атаки 100 дронов
Россия в ночь на вторник атаковала Украину 100 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, было сбито 65 из них над 13 областями страны, в том числе над Киевской, заявили Воздушные силы ВСУ.
28 беспилотников-имитаторов „локационно потеряны“, два из них „вылетели в направлении России и Беларуси“, один еще в воздухе над Украиной, сказано в сводке.
Евросоюз хочет запретить импорт приставок Xbox и PlayStation в Россию, так как они используются для управления дронами
Поставки PlayStation и Xbox в Россию предлагается запретить в рамках нового пакета санкций Евросоюза, который планируется принять 22 февраля, перед третьей годовщиной российского вторжения в Украину.
Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, которую цитирует Financial Times.
„Мы действительно изучаем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы включить их в санкционный список, — цитирует FT слова Каллаc. — Даже консоли для видеоигр, потому что, очевидно, именно с их помощью они управляют беспилотниками“.
Глава МИД Франции подтвердил планы поставить Украине истребители Mirage 2000-5
Париж продолжит поставки вооружений Украине, в частности, Киев получит в ближайшие месяцы французские истребители Mirage 2000-5, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
„Французские самолеты Mirage вскоре будут летать в украинском небе“, — сказал Барро во вторник в эфире радиостанции Sud Radio. Он уточнил, что истребители будут поставлены Киеву в конце квартала, „как было объявлено президентом республики“, но не назвал их количества.
ЕС хочет создать „Европейский космический щит“
Комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал к созданию „Европейского космического щита“ для объединения оборонных усилий в космосе.
„Я хочу начать диалог со странами-членами и космическими командованиями, чтобы рассмотреть возможности для повышения осведомленности о европейской космической сфере с целью мониторинга угроз, в том числе военных“, — сказал Кубилюс, выступая на 17-й Европейской космической конференции.
По его словам, страны все больше конкурируют за доминирование в космосе, в частности, Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину объединилась с Китаем, чтобы реализовать такие проекты, как совместная лунная атомная электростанция.
Путин: Москва предлагала Киеву „уйти“ из ЛНР и ДНР, и тогда войны не было бы
Владимир Путин заявил, что Москва предлагала Киеву „уйти“ из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и тогда, по словам Путина, боевых действий не было бы.
„Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали тогдашнему украинскому руководству: люди в ЛНР и ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и все, на этом все закончится. Никаких боевых действий, никакой войны“, — сказал российский лидер ведущему программы „Москва. Кремль. Путин“ на телеканале „Россия 1“ Павлу Зарубину.
Однако „Москва в 2022 году получила от Киева сигналы о том, что он будет воевать до последнего украинца“, заявил Путин.
Запад, по его мнению, уговорил Киев продолжать войну.
Представитель НАТО подтвердил, что Россия готовила покушение на главу концерна Rheinmetall
Во время выступления в Европарламенте помощник заместителя генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай подтвердил, что Россия планировала убить главу производящего оружие для Украины немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. На слова чиновника НАТО обратили внимание Politico и Reuters.