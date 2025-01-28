ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1070-й день) | Путин заявил, что Москва предлагала Киеву „уйти“ из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и тогда войны бы не было

В Одессе при налете дронов повреждены жилые дома и сгорели автомобили — мэр

В Одессе в результате налета беспилотников и его отражения в конце ночи на вторник повреждены жилые дома и автомобили.

„В одном из жилых дворов Одессы загорелось 10 легковых автомобилей, пожарные оперативно ликвидировали пожар. Также поврежден склад с зерном“, — написал глава областной военной администрации Кипер в телеграме.

Он также сообщил, что в результате атаки дронов ранены четыре человека — 91-летний мужчина госпитализирован, другим пострадавшим помощь была предоставлена ​​на месте.

ВСУ сообщили об отражении атаки 100 дронов

Россия в ночь на вторник атаковала Украину 100 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, было сбито 65 из них над 13 областями страны, в том числе над Киевской, заявили Воздушные силы ВСУ.

28 беспилотников-имитаторов „локационно потеряны“, два из них „вылетели в направлении России и Беларуси“, один еще в воздухе над Украиной, сказано в сводке.

Евросоюз хочет запретить импорт приставок Xbox и PlayStation в Россию, так как они используются для управления дронами

Поставки PlayStation и Xbox в Россию предлагается запретить в рамках нового пакета санкций Евросоюза, который планируется принять 22 февраля, перед третьей годовщиной российского вторжения в Украину.

Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, которую цитирует Financial Times.

„Мы действительно изучаем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы включить их в санкционный список, — цитирует FT слова Каллаc. — Даже консоли для видеоигр, потому что, очевидно, именно с их помощью они управляют беспилотниками“.

Глава МИД Франции подтвердил планы поставить Украине истребители Mirage 2000-5

Париж продолжит поставки вооружений Украине, в частности, Киев получит в ближайшие месяцы французские истребители Mirage 2000-5, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.