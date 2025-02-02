Рост цен не отпугивает клиентов. Прибыль эстонских спа-центров растет из года в год

Расположенный в центре Таллинна Kalev Spa не жалуется на экономические показатели. „В 2024 году количество посетителей по отношению к числу людей увеличилось во всех отделах, однако средняя цена в отеле была немного ниже по сравнению с 2023 годом“, — комментирует руководитель отдела продаж и маркетинга спа-салона Марианна Лифлёндер.

Kalev Spa заработал в 2022 году 7 миллионов евро выручки, а годом ранее — 6 миллионов евро. При этом прибыль спа-зоны с годами увеличивалась: в 2022 году она составила 600 000 евро, а в 2023 году уже превысила 1 миллион евро. Выручка Kalev Spa за четвертый квартал прошлого года составила около 1,8 миллиона евро.

Что принесет текущий год для Kalev Spa? „Прогнозировать что-то сложно, так как покупательская способность местных жителей, которые составляют около 17% посетителей, сильно зависит как от увеличившейся налоговой нагрузки, так и от роста стоимости жизни“, — замечает Лифлёндер. Она добавляет, что доля местных жителей среди посетителей спа-зон относительно низка.

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