ВИДЕО | Самолет, поезд, автомобиль: на чем эстоноземельцам лучше всего передвигаться? Отвечает министр инфраструктуры Свет

В интервью было затронуто три темы:

Авиасообщение: прямые перелеты из Таллинна, почему из Риги летать дешевле и провал Nordica.

Железнодорожное сообщение: поезд Таллинн–Вильнюс, Rail Baltica без Латвии и стоящие поезда до Нарвы.

Автомобильное движение: экономия на ремонте дорог, шоссе 2+2 до Нарвы и эффективность камер замера скорости.

Самолеты

Например, слетать на выходные в Париж из Риги можно за 187 евро туда-обратно, из Таллинна за 300 евро с пересадкой. Почему так? „Это зависит от дня. Есть дни, когда дешевле. Есть, когда дороже, – считает Владимир Свет. – Цены на билеты не формируются государством. Наша задача сделать так, чтобы в Эстонии направлений и компаний было больше. Статистика показывает, что жители Эстонии в прошлом году летали так много, как они не летали никогда. Даже до ковида не летало столько людей. Цены формируются рынком, если люди летают, значит, цены соответствуют их возможностям“.

По словам Света, не стоит сравнивать таллиннский и рижский аэропорты. „Рига больше, чем Таллинн. Латвия больше, чем Эстония. AirBaltic – латвийская авиакомпания, куда вкладывают латвийские налогоплательщики. Мы туда не вкладываем, помимо покупки билетов. Я всегда говорю, летайте AirBaltic, компания много дает нашей стране. Но мы не зависим только от нее. Политика Таллиннского аэропорта – держать яйца в разных корзинах и не сильно зависеть от одной фирмы“. Владимир Свет не согласен, что в Таллинне самые высокие сервисные сборы в аэропорту. „Это не соответствует действительности. В Риге примерно такие же. В Вильнюсе выше, в Хельсинки ощутимо выше, в Стокгольме чуть ниже, в Гамбурге и Гданьске чуть выше“, – добавил министр.

Поезда