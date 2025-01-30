ВИДЕО | Самолет, поезд, автомобиль: на чем эстоноземельцам лучше всего передвигаться? Отвечает министр инфраструктуры Свет(12)
Авиасообщение, железная дорога и автомобильное движение – как министр инфраструктуры Владимир Свет (Cоциал-демократическая партия) видит развитие этих областей. Смотрите интервью RusDelfi!
В интервью было затронуто три темы:
Авиасообщение: прямые перелеты из Таллинна, почему из Риги летать дешевле и провал Nordica.
Железнодорожное сообщение: поезд Таллинн–Вильнюс, Rail Baltica без Латвии и стоящие поезда до Нарвы.
Автомобильное движение: экономия на ремонте дорог, шоссе 2+2 до Нарвы и эффективность камер замера скорости.
Самолеты
Например, слетать на выходные в Париж из Риги можно за 187 евро туда-обратно, из Таллинна за 300 евро с пересадкой. Почему так? „Это зависит от дня. Есть дни, когда дешевле. Есть, когда дороже, – считает Владимир Свет. – Цены на билеты не формируются государством. Наша задача сделать так, чтобы в Эстонии направлений и компаний было больше. Статистика показывает, что жители Эстонии в прошлом году летали так много, как они не летали никогда. Даже до ковида не летало столько людей. Цены формируются рынком, если люди летают, значит, цены соответствуют их возможностям“.
По словам Света, не стоит сравнивать таллиннский и рижский аэропорты. „Рига больше, чем Таллинн. Латвия больше, чем Эстония. AirBaltic – латвийская авиакомпания, куда вкладывают латвийские налогоплательщики. Мы туда не вкладываем, помимо покупки билетов. Я всегда говорю, летайте AirBaltic, компания много дает нашей стране. Но мы не зависим только от нее. Политика Таллиннского аэропорта – держать яйца в разных корзинах и не сильно зависеть от одной фирмы“. Владимир Свет не согласен, что в Таллинне самые высокие сервисные сборы в аэропорту. „Это не соответствует действительности. В Риге примерно такие же. В Вильнюсе выше, в Хельсинки ощутимо выше, в Стокгольме чуть ниже, в Гамбурге и Гданьске чуть выше“, – добавил министр.
Поезда
Латвийские журналисты пишут, что Rail Baltica могут не достроить до Риги и проект на грани срыва. Есть ли смысл Эстонии вкладывать в это деньги? „Это железная дорога, цель которой – связать балтийский регион с Европой. По Rail Baltica поезда будут ездить почти 250 км/ч, сейчас наши поезда едут со скоростью 120 км/ч, скоро будет 160 км/ч. Это будет не поезд в Ригу, это будет поезд в Варшаву, Берлин и другие европейские города“, – уточнил Свет.
Сам соцдем признался, что планирует проехаться на поезде Таллинн–Вильнюс этим летом. „Еще раз: мы не говорим о колоссальных вложениях. Мы согласовали графики и скоро можно будет купить единый билет, что сделает путешествие более удобным. Этот поезд пользуется большим спросом среди людей, которые хотят передвигаться внутри балтийских стран“.
Дороги
Транспортный департамент сообщил, что из-за экономии бюджета дороги будут реже ремонтировать, выбоины будут частью дорожного движения и строительства шоссе 2+2 до крупных городов в ближайшее время ждать не стоит.
„Прошлый год был рекордным в негативном плане, было выделено всего лишь 150 млн евро на ремонт и строительство дорог, – напоминает министр инфраструктуры. – В этом году будет инвестировано 170 млн евро. Если мы хотим выстроить четырехполосные шоссе до Нарвы, Тарту и Пярну, то нам надо вкладывать не на 50 млн евро в год больше, а более 100 млн дополнительно в течение десяти лет. Сейчас таких денег нет“.
На что пойдут деньги, полученные с автоналога? „Я, как автовладелец, чувствую, что у нас есть возможность договориться, чтобы часть автоналога уходила в ремонт и строительство дорог. Люди должны понимать, за что они платят. Сейчас логика Партии реформ такова, что мы не должны привязывать поступления с налогов к определенным расходам. Сейчас деньги поступают в бюджет и из него распределяются по разным сферам. Мне лично кажется, если правительство при введении автоналога сказало бы, что за 10 лет мы достигнем определенных результатов, это было бы правильно и логично“.
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