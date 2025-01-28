28.01.2025, 21:42
„Деньги скоро закончатся“. Более 800 евро автоналога должен заплатить пенсионер, в одиночку ухаживающий за сыном-инвалидом(19)
EPIKoda: размер автоналога несправедливо высокий.
ФОТО: Erakogu
Живущему в Тарту пенсионеру и отцу-одиночке придется заплатить в этом году 614, в дальнейшем 864 евро автомобильного налога на микроавтобус, предназначенный для перевозки сына с тяжелой степенью инвалидности. Это несправедливо, считает исполнительный директор Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями .
Пенсионер Валдеко Пальк живет в Тарту вместе со своим 27-летний сыном Танелем, который не способен говорить, сидеть и передвигаться. „Когда сажаю сына в инвалидную коляску, приходится фиксировать его специальными ремнями безопасности“, - сказал мужчина. Для перевозки сына он использует переоборудованный микроавтобус Ford Transit Custom.
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