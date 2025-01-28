Экономика
28.01.2025, 21:42

„Деньги скоро закончатся“. Более 800 евро автоналога должен заплатить пенсионер, в одиночку ухаживающий за сыном-инвалидом

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EPIKoda: размер автоналога несправедливо высокий.
Валдеко Пальк должен заплатить годовой налог за инва-автобус в размере 864 евро. Департамент социального страхования выплатил ему в этом году дополнительное единовременное пособие, но ему еще придется заплатить автоналог в размере 614 евро, что ненамного меньше его пенсии.
Валдеко Пальк должен заплатить годовой налог за инва-автобус в размере 864 евро. Департамент социального страхования выплатил ему в этом году дополнительное единовременное пособие, но ему еще придется заплатить автоналог в размере 614 евро, что ненамного меньше его пенсии.
ФОТО: Erakogu

Живущему в Тарту пенсионеру и отцу-одиночке придется заплатить в этом году 614, в дальнейшем 864 евро автомобильного налога на микроавтобус, предназначенный для перевозки сына с тяжелой степенью инвалидности. Это несправедливо, считает исполнительный директор Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями .

Пенсионер Валдеко Пальк живет в Тарту вместе со своим 27-летний сыном Танелем, который не способен говорить, сидеть и передвигаться. „Когда сажаю сына в инвалидную коляску, приходится фиксировать его специальными ремнями безопасности“, - сказал мужчина. Для перевозки сына он использует переоборудованный микроавтобус Ford Transit Custom.

Валдеко Пальк купил автобус на полученные от добрых людей пожертвования. „Автобус использую в основном для того, чтобы отвести Танеля в дом по уходу, а затем домой“, - сказал он. До учреждения, в котором за Танелем присматривают, ехать недалеко, около 10 километров, но недавно отец с сыном побывали на озере Выртсъярв.

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