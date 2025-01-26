Bolt нацелен на небольшие эстонские города. В одном из них уже найден первый водитель

„Мы очень рады, что один водитель стал оказывать там услугу“, - с удовлетворением говорит глава отдела водительских услуг Bolt Оскар Рыым. Он подтверждает, что в ближайшем будущем Bolt планирует уделить большее внимание таким регионам. „Йыгева и другие небольшие города, к примеру Отепя, Пайде и Тюри - у нас на радаре“, - сообщил он.

Но всё-таки официально Bolt еще Йыгева в качестве своей зоны обслуживания не открыл. Идя навстречу пожеланиям, в приложении сделали регион активным, но настоящее открытие услуги будет зависеть от местых ресурсов. Поиск водителей, их набор и активация, а также повышение осведомленности местных жителей о наличии услуги — это процессы, требующие времени, говорит Рыым. Особенно это сложно в редконаселенных районах, где как число клиентов, так и водителей ограничено, добавляет он.

Цена подвержена сильным колебаниям

„Теперь, когда все одновременно залезли в приложение, то сразу взвинтили цену. В Bolt ценообразование идет от спроса“, - пожаловался единственный водитель такси Bolt в комментарии к своему посту в Facebook.

Рыым подтверждает, что Bolt придерживается своей обычной модели ценообразования, основанной на спросе. По его словам, в небольших районах критичное значение имеет поиск баланса. Если услуга слишком дорога или недоступна, то не будет и клиентов. Если слишком мало клиентов, то не будет водителей. „Мы работаем и прилагаем усилия для того, чтобы, официально запустив город, мы могли бы определиться со спросом“, — говорит Рыйм. Сейчас регион лишь активирован, это означает, что в нем можно предоставлять и использовать услуги, но Bolt напрямую в обеспечение баланса спроса и предложения не вмешивается

В настоящее время Bolt официально доступен в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Хаапсалу, Йыхви, Курессааре, Раквере, Вильянди, Выру и на Хийумаа. В общей сложности Bolt покрывает около 80% территории Эстонии, где теоретически можно как заказать такси, так и предложить услуги в роли водителя.

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