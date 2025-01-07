07.01.2025, 09:45
Новость об уходе Tallink Takso с рынка раскалила телефоны конкурентов(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Компания Tallink Takso объявила, что завершит свою деятельность в течение следующего месяца. Как у фирмы шли дела в последние годы и что говорят конкуренты по поводу этой новости?
Генеральный директор Forus Takso Тийт Исоп заявляет, что уход Tallink Takso стал для них неожиданностью. „Мне жаль, что они уходят, потому что вместе мы долгое время предлагали качественные услуги на рынке. Tallink Takso был конкурентом Forus в Таллинне и Харьюмаа, но конкуренция шла на пользу, и отношения оставались дружескими“.
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