Новость об уходе Tallink Takso с рынка раскалила телефоны конкурентов

Генеральный директор Forus Takso Тийт Исоп заявляет, что уход Tallink Takso стал для них неожиданностью. „Мне жаль, что они уходят, потому что вместе мы долгое время предлагали качественные услуги на рынке. Tallink Takso был конкурентом Forus в Таллинне и Харьюмаа, но конкуренция шла на пользу, и отношения оставались дружескими“.

Исоп добавляет, что уход Tallink Takso означает для Forus увеличение объема работы, но компания готова принять клиентов. Он подтверждает, что с самого утра многие клиенты Tallink Takso обратились в Forus с вопросом, готовы ли они продолжить обслуживать их вместо Tallink. Также несколько водителей такси интересовались, могут ли они устроиться работать в Forus.