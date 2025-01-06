Прощайте, желтые такси! Легендарная таксофирма Tallink Takso прекращает деятельность(14)
Tallink Takso планирует прекратить деятельность в течение следующего месяца, фирма находится в стадии ликвидации.
По словам исполнительного директора Infortar Мартти Талгре, изменились как рынок, так и фокус компании.
„Tallink Takso создан в первую очередь для обслуживания пассажиров Tallink, сегодня ситуация на рынке кардинально изменилась, и получение быстрого и качественного обслуживания больше не является проблемой с точки зрения клиента. Кроме того, необходимо учитывать, что Infortar стала котироваться на бирже, и в поисках постоянного роста ориентируется на развитие прибыльных компаний в своих основных сферах деятельности“, — сказал Талгре.
„Мы очень благодарны всем, кто на протяжении многих лет вносил свой вклад как в качестве пассажиров, так и в качестве сотрудников и водителей такси. Мы на постоянной основе занимаемся имеющимися обязательствами и договорами и постепенно расторгаем их, не оставляя никого наедине с проблемами. Желтые такси продолжат ездить по улицам Таллинна как минимум в следующем месяце“, — сказал редседатель правления Tallink TaksoТыну Уусмаа.
В связи с ликвидацией компании будут уволены четырнадцать человек, работающих в офисе и диспетчерском центре. Водители такси являются самозанятыми или малыми предпринимателями. Под брендом Tallink Takso ездит почти сотня такси. Все договорные обязательства перед партнерами по сотрудничеству будут выполнены.
В 2023 году оборот Tallink Takso достиг 2,36 миллиона евро, а убыток — 211 000 евро. Оборот Tallink Takso составляет 0,2 процента от выручки Infortar в 1,085 миллиарда долларов.
В новом году уходят легенды
При этом ресторан отмечает, что причиной закрытия стали не финансовые трудности: „The Nautilus закроется не потому, что дела шли неважно, а потому, что у каждого проекта есть свой срок жизни. Мир вокруг нас меняется, и мы тоже должны меняться“.
„Последние 7 лет были чертовски трудными, но они стоили каждой секунды! У нас были потрясающие гости, члены команды и удивительные ночи, проведенные вместе под одной крышей. Мы продавали огромное количество морепродуктов и вина. У нас были отличные вечеринки и идеальные спокойные вечера. Мы пережили трудные времена и снова и снова открывали свои двери для удивительных людей“, - отмечает руководство ресторана.
Для кого-то причиной закрытия стал экономический кризис
Продолжающийся в стране экономический кризис неизбежно приводит к таким последствиям, как закрытие бизнесов. Только за первые шесть месяцев текущего года в Эстонии обанкротилось 85 предприятий, свидетельствуют данные Департамента статистики — это почти на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
К примеру, 20 ноября Деловые ведомости сообщили, что компания Nordica прекращает деятельность и подает заявления о банкротстве. Ранее инвестор Ларс Тюсен уведомил Nordic Aviation Group о своем намерении не продолжать процесс приватизации компании. Вследствие этого, оценив экономическую ситуацию, руководство авиакомпании решило прекратить деятельность и подать заявления о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly).
Позже обанкротившаяся авиакомпания сообщила в Кассу по безработице об увольнении 176 человек, большинство из них — обычные офисные работники. Министр инфраструктуры Владимир Свет заявил после объявления о банкротстве принадлежащей государству компании Nordica, что в Эстонии придется сократить 286 человек. Касса по безработице не смогла прокомментировать, почему не были поданы уведомления о сокращении остальных 110 сотрудников, но предполагалось, что, вероятно, уведомлений о сокращении от авиакомпании будет больше.
„Исходя из отчетов, можно сказать, что сотрудников в офисе больше, чем людей, непосредственно связанных с авиацией“, — говорит советник по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль. По словам Кооля, в Эстонии в сфере авиации Кассе по безработице им предложить нечего. „Но в соседних странах точно можно найти работу, там с авиацией дела обстоят гораздо лучше“, — считает он. По его словам, к ним уже обратилась EURES (Европейская служба занятости).