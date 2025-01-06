Прощайте, желтые такси! Легендарная таксофирма Tallink Takso прекращает деятельность

По словам исполнительного директора Infortar Мартти Талгре, изменились как рынок, так и фокус компании.

„Tallink Takso создан в первую очередь для обслуживания пассажиров Tallink, сегодня ситуация на рынке кардинально изменилась, и получение быстрого и качественного обслуживания больше не является проблемой с точки зрения клиента. Кроме того, необходимо учитывать, что Infortar стала котироваться на бирже, и в поисках постоянного роста ориентируется на развитие прибыльных компаний в своих основных сферах деятельности“, — сказал Талгре.

„Мы очень благодарны всем, кто на протяжении многих лет вносил свой вклад как в качестве пассажиров, так и в качестве сотрудников и водителей такси. Мы на постоянной основе занимаемся имеющимися обязательствами и договорами и постепенно расторгаем их, не оставляя никого наедине с проблемами. Желтые такси продолжат ездить по улицам Таллинна как минимум в следующем месяце“, — сказал редседатель правления Tallink TaksoТыну Уусмаа.

В связи с ликвидацией компании будут уволены четырнадцать человек, работающих в офисе и диспетчерском центре. Водители такси являются самозанятыми или малыми предпринимателями. Под брендом Tallink Takso ездит почти сотня такси. Все договорные обязательства перед партнерами по сотрудничеству будут выполнены.

В 2023 году оборот Tallink Takso достиг 2,36 миллиона евро, а убыток — 211 000 евро. Оборот Tallink Takso составляет 0,2 процента от выручки Infortar в 1,085 миллиарда долларов.

В новом году уходят легенды

При этом ресторан отмечает, что причиной закрытия стали не финансовые трудности: „The Nautilus закроется не потому, что дела шли неважно, а потому, что у каждого проекта есть свой срок жизни. Мир вокруг нас меняется, и мы тоже должны меняться“.