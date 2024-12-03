В чем дело? При заказе такси Bolt отражается одна цена, а со счета снимается больше

В редакцию издания Ärileht написал клиент фирмы Bolt, который заказал на минувших выходных такси. К его удивлению, с его банковского счета была снята гораздо большая сумма, чем изначально отображалась в приложении. „Цена, предложенная Bolt и реальная цена не совпадали, разница в цене была очень большой“, - сообщил клиент.

По его словам, он сразу же обратился к Bolt, чтобы вернуть переплаченные деньги, но Bolt вернул только часть суммы. „Остаток до сих пор не возвращен, а Bolt больше не отвечает“, - написал недовольный читатель.

В чем дело?

Как сказал глава отдела водительских услуг Bolt Оскар Рыым, стоимость поездки формируется на основании расстояния и предполагаемого времени в пути.

„В приложении изначально отображается предполагаемая стоимость поезки. Если поездка займет значительно больше времени, чем предполагалось изначально, окончательная цена будет автоматически пересчитана. При этом учитывает дорожная информация в реальном времени, и водитель и пассажир в могут в режиме реального времени отслеживать, изменилось ли время поездки и насколько“, - объяняет Рыым.

В ходе поездки цена может измениться, например, и тогда, когда водитель должен долго ждать клиента в месте посадки. В этом случае взимается плата за время ожидания. А также в том случае, если клиент хочет сделать остановки, которые не были отмечены при заказе. В ситуациях, когда стоимость выше ожидаемой, клиенты могут обратиться к нам, и мы пересмотрим формирование цены и, при необходимости, переведем часть денег обратно“, - сказал Рыым.

Как добавил представитель Bolt, у водителей тоже есть возможность сообщать фирме в конце каждой поездки о том, что она была длиннее, чем ожидалось. „Тогда мы можем скорректировать цену в соответствии с фактическими данными“.

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