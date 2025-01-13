Курьерам могут запретить доставлять алкоголь. Разрешать ли и впредь продавать алкоголь на АЗС?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в прошлое десятилетие рекомендовала Эстонии запретить продажу алкоголя на автозаправочных станциях, а также доставку алкоголя на дом или в посылочные автоматы, то есть продажу дистанционным способом. С 2019 года потребление алкоголя в Эстонии снова растет, и Министерство социальных дел при разработке плана алкогольной политики на ближайшее десять лет исходило из рекомендаций ВОЗ. В основных направлениях алкогольной политики на 2025–2035 годы говорится следующее: