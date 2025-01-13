Экономика
13.01.2025, 08:51

Курьерам могут запретить доставлять алкоголь. Разрешать ли и впредь продавать алкоголь на АЗС?

 (1)
Министерство социальных дел, разрабатывая предложения по алкогольной политике Эстонии на следующие десять лет, предлагает запретить курьерам Bolt доставлять алкоголь.
Министерство социальных дел, разрабатывая предложения по алкогольной политике Эстонии на следующие десять лет, предлагает запретить курьерам Bolt доставлять алкоголь.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В Эстонии растет потребление алкоголя. Среди разработанных Министерством социальных дел предложений по ограничению доступности алкоголя есть и предложение, предлагающее запретить продавать спиртные напитки дистанционным способом, а также на автозаправочных станциях, пишет Delfi Ärileht.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в прошлое десятилетие рекомендовала Эстонии запретить продажу алкоголя на автозаправочных станциях, а также доставку алкоголя на дом или в посылочные автоматы, то есть продажу дистанционным способом. С 2019 года потребление алкоголя в Эстонии снова растет, и Министерство социальных дел при разработке плана алкогольной политики на ближайшее десять лет исходило из рекомендаций ВОЗ. В основных направлениях алкогольной политики на 2025–2035 годы говорится следующее:

Ночной кошмар футбольного фаната

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии