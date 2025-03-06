Житель Кохтла-Ярве: как я выучу эстонский язык, если у меня нет языковой среды, времени и денег?

Я приехал в Эстонию в 2015 году из России, из Санкт-Петербурга. Живу в городе Кохтла-Ярве. Как все прекрасно понимают, вводные для изучения эстонского языка в моём случае, мягко говоря, выглядят „не очень“: родился в России, учился там же, живу в языковой среде, где эстонскую речь почти не услышишь в общественном пространстве. А ещё по работе использую английский язык. То есть с эстонским языком я почти не соприкасаюсь. Ну, в прочем, в Кохтла-Ярве очень много таких как я. А еще таких, которые живут тут по 30-40-50 лет, не зная ни слова по-эстонски. Так что, захоти я не учить язык, как это делает большинство жителей Кохтла-Ярве, я бы с очень большой вероятностью добился бы в этом успеха.

К концу лета прошлого года, почитывая комментарии в группах русскоязычных интернет-новостников, я поймал себя на мысли, что люди, рьяно отстаивающие свое право учиться на русском языке, сами пишут на этом самом русском языке с чудовищным количеством ошибок, не говоря уже о пунктуации (с пунктуацией там вообще всё плохо). При этом эти люди пересказывают примерно один и тот же нарратив – мол, носителей эстонского языка в мире очень мало, поэтому „говорить будет не с кем“, а стало быть, и учить этот язык не нужно. При этом обладатели „челюстей особой формы“ готовы изучать английский язык, потому что „на нём говорит весь мир“. Но, как показывает практика, английский язык они тоже не учат и не знают. Когда же я читаю написанные ими тексты на русском языке, то первое ощущение, которое возникает при прочтении – русский язык у них тоже иностранный. Причём, уровень владения этим языком довольно слабый, примерно на уровне А2.