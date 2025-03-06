Житель Кохтла-Ярве: как я выучу эстонский язык, если у меня нет языковой среды, времени и денег?
Не все эстонцы сами сдадут экзамен по эстонскому языку.
Эстонский - очень сложный язык, выучить его даже на уровень А2 за 2 года невозможно.
На курсы не записаться, потому что сразу после начала регистрации мест уже нет.
Люди, не желающие учить эстонский язык, пересказывают примерно один и тот же нарратив – мол, носителей эстонского языка в мире очень мало, поэтому „говорить будет не с кем“, а стало быть, и учить этот язык не нужно. Однако они готовы изучать английский язык, потому что „на нём говорит весь мир“. Но практика показывает, что английский язык они тоже не учат и не знают. Когда же я читаю написанные ими тексты на русском языке, то возникает ощущение, что русский язык у них тоже иностранный. Причём уровень владения этим языком довольно слабый, примерно А2, пишет публицист Алексей Иванов.
Я приехал в Эстонию в 2015 году из России, из Санкт-Петербурга. Живу в городе Кохтла-Ярве. Как все прекрасно понимают, вводные для изучения эстонского языка в моём случае, мягко говоря, выглядят „не очень“: родился в России, учился там же, живу в языковой среде, где эстонскую речь почти не услышишь в общественном пространстве. А ещё по работе использую английский язык. То есть с эстонским языком я почти не соприкасаюсь. Ну, в прочем, в Кохтла-Ярве очень много таких как я. А еще таких, которые живут тут по 30-40-50 лет, не зная ни слова по-эстонски. Так что, захоти я не учить язык, как это делает большинство жителей Кохтла-Ярве, я бы с очень большой вероятностью добился бы в этом успеха.