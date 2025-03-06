06.03.2025, 15:36
Олег Гросс: те, кто потягивают коньяк в кафе Рийгикогу, не видят бедности, они отдалены от реальных людей(19)
ему самому хватает 500 евро в месяц
ФОТО: | Delfi Meedia
Бизнесмен Олег Гросс рассказал в интервью Maaleht, что видит по клиентах своих магазинов: денег у жителей Эстонии мало. Ему самому, как он говорит, хватает 500 евро в месяц.
Как шел ваш бизнес в прошлом году?
Я один из немногих, кто плыл против течения! Мы единственная сеть, чей оборот в прошлом году вырос на целых 12%! Факт!
Покупатели приходят в Grossi из других сетей?
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