Экономика
06.03.2025, 15:36

Олег Гросс: те, кто потягивают коньяк в кафе Рийгикогу, не видят бедности, они отдалены от реальных людей

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ему самому хватает 500 евро в месяц
Олег Гросс со своим первым автомобилем: старым „Запорожцем“, купленным в 1972 году на рынке в Ленинграде за 2000 рублей.
Олег Гросс со своим первым автомобилем: старым „Запорожцем“, купленным в 1972 году на рынке в Ленинграде за 2000 рублей.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Бизнесмен Олег Гросс рассказал в интервью Maaleht, что видит по клиентах своих магазинов: денег у жителей Эстонии мало. Ему самому, как он говорит, хватает 500 евро в месяц.

Как шел ваш бизнес в прошлом году?

Я один из немногих, кто плыл против течения! Мы единственная сеть, чей оборот в прошлом году вырос на целых 12%! Факт!

Покупатели приходят в Grossi из других сетей?

Да, приходят! Жители Эстонии все больше считают деньги. У нас сейчас примерно на 8000 покупателей в день больше, чем раньше. В общей сложности у меня 80 000 покупателей каждый день.

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