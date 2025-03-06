Олег Гросс: те, кто потягивают коньяк в кафе Рийгикогу, не видят бедности, они отдалены от реальных людей

Как шел ваш бизнес в прошлом году?

Я один из немногих, кто плыл против течения! Мы единственная сеть, чей оборот в прошлом году вырос на целых 12%! Факт!

Покупатели приходят в Grossi из других сетей?

Да, приходят! Жители Эстонии все больше считают деньги. У нас сейчас примерно на 8000 покупателей в день больше, чем раньше. В общей сложности у меня 80 000 покупателей каждый день.

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