Предложение Языкового департамента уменьшить долю русскоязычной рекламы не находит в госинстанциях поддержки. Почему?

„Мы имеем в виду прежде всего русскоязычную аудиорекламу, которая звучит в торговых центрах и на которую время от времени жалуются люди“, — сказал изданию Forte гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск .

По его словам, Языковой департамент осознает, что большая доля русскоязычной информации в общественном пространстве — аудиореклама в торговых центрах, рекламные листовки магазинов, сайты и сообщения многих учреждений — беспокоит говорящих по-эстонски людей, особенно учитывая то, что в школах с обучением на русском языке начался переход на эстоноязычное обучение, и преимущественно эстоноязычное общественное пространство поддержало бы этот процесс.