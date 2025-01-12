Новости Эстонии
12.01.2025, 16:15

Предложение Языкового департамента уменьшить долю русскоязычной рекламы не находит в госинстанциях поддержки. Почему?

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Ильмар Томуск
Ильмар Томуск
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

На протяжении многих лет Языковой департамент предлагает законодательные поправки, призванные уменьшить долю русскоязычной рекламы в общественном пространстве. Но они все отклоняются.

„Мы имеем в виду прежде всего русскоязычную аудиорекламу, которая звучит в торговых центрах и на которую время от времени жалуются люди“, — сказал изданию Forte гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск.

По его словам, Языковой департамент осознает, что большая доля русскоязычной информации в общественном пространстве — аудиореклама в торговых центрах, рекламные листовки магазинов, сайты и сообщения многих учреждений — беспокоит говорящих по-эстонски людей, особенно учитывая то, что в школах с обучением на русском языке начался переход на эстоноязычное обучение, и преимущественно эстоноязычное общественное пространство поддержало бы этот процесс.

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