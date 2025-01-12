12.01.2025, 16:15
Предложение Языкового департамента уменьшить долю русскоязычной рекламы не находит в госинстанциях поддержки. Почему?(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
На протяжении многих лет Языковой департамент предлагает законодательные поправки, призванные уменьшить долю русскоязычной рекламы в общественном пространстве. Но они все отклоняются.
„Мы имеем в виду прежде всего русскоязычную аудиорекламу, которая звучит в торговых центрах и на которую время от времени жалуются люди“, — сказал изданию Forte гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск.
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