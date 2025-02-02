В Судже разрушено здание школы-интерната, в котором находились мирные жители. Есть погибшие и раненые

Одними из первых об ударе по интернату сообщил курский активист Владимир Синельников, который сослался на „источник, находящийся на месте событий“. По его словам, в здание школы-интерната, где содержались жители Суджанского района, „преимущественно старики и больные“, в 17:54 по московскому времени (он уточнил, что по другим данным — на час позже) попала авиабомба. Еще одна местная активистка Любовь Прилуцкая, которая была в числе инициаторов акции #ямысуджа, сказала изданию „Агентство“, что располагает такой же информацией, как Синельников.

Вскоре после этих сообщений с украинской стороны с заявлениями выступили представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский и Генштаб ВСУ. Дмитрашковский заявил, что российские войска нанесли удар по зданию интерната, в результате чего 95 человек оказались под завалами.

В Генштабе ВСУ уточнили, что удар был нанесен российской авиацией около 17:54 (зимой киевское время меньше московского на час) с использованием управляемой авиационной бомбы. Военные утверждают, что удар был нанесен целенаправленно, а в момент атаки в здании были десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации, и российская сторона знала, что там находятся „исключительно гражданские“.

Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что при ударе по интернату погибли четыре человека. Еще 84 человека были спасены из-под завалов, четверо находятся в тяжелом состоянии, добавили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что удар по интернату был нанесен российской авиабомбой. „Вот как Россия ведет войну — Суджа, Курская область, территория России, школа-интернат с мирными жителями, готовящимися к эвакуации. <…> Они разрушили здание, хотя там находились десятки мирных жителей“, — написал Зеленский.