Мнение
31.01.2025, 16:05

Вадим Штепа: Число российских политзаключенных превышает число заключенных в эпоху Брежнева. Запад бросил их

 
Полиция охраняет здание ФСБ на Лубянской площади в Москве
Полиция охраняет здание ФСБ на Лубянской площади в Москве
ФОТО: MAXIM SHIPENKOV | EPA

Было бы в интересах западных стран поддерживать всю оппозицию России, а не только московских эмигрантов, выступающих за сохранение империи, считает Вадим Штепа.

22 января в таллиннском музее оккупации и свободы VabaMu состоялась выставка „Настоящие заключенные Путина“, посвященная представителям разных народов и регионов России, которые ныне находятся в тюрьмах московского имперского режима. Гостями события стали эстонские общественные деятели, а также дипломаты из разных европейских стран.

Организовала это мероприятие украинская общественная организация „Антиимперский блок народов“, которая выступает под девизом „Свобода народам, свобода человеку!“.

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